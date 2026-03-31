Itália perde para a Bósnia nos pênaltis e fica fora da terceira Copa seguida

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A Itália escreveu nesta terça-feira mais um capítulo vergonhoso em sua história recente no futebol. No Estádio Bilino Polje, em Zenica, os tetracampeões mundiais saíram na frente na disputa da repescagem, mas tiveram um jogador expulso no primeiro tempo e viram a classificação escapar com o empate da Bósnia e Herzegovina. Nos pênaltis, os bósnios levaram a melhor por 4 a 1 e impuseram a terceira Copa do Mundo seguida sem a participação da Azzurra.

Além da Bósnia e Herzegovina, que volta à Copa do Mundo após 12 anos, também carimbaram seus passaportes as seleções da Turquia, da Suécia e da República Checa.

A partida em Zenica começou com os bósnios levando perigo e tendo maior controle da bola. No entanto, aos poucos, os italianos começaram a se soltar. Até que aos 15 minutos, Moise Kean recebeu passe açucarado, encontrou a defesa da Bósnia desprevenida e abriu o placar para os tetracampeões mundiais.

Mesmo que a Itália adotasse um perfil mais controlador, a Bósnia foi quem criou melhores chances no restante da etapa inicial, acumulando finalizações. A baixa precisão, porém, tornava a vida dos italianos mais tranquila. Mas os próprios italianos complicaram a partida.

Aos 42, Donnarumma cobrou pessimamente o tiro de meta, a bola ficou fácil para os bósnios armarem o contragolpe. Memic recebeu do lado esquerdo e tinha caminho livre até que foi derrubado por Bastoni. O árbitro não teve dúvidas e expulsou o italiano.

O drama italiano continuou no segundo tempo. O cenário parecia cada vez mais imprevisível. A qualquer momentos, os bósnios poderiam empatar. O goleiro italiano fez a diferença para evitar o gol bósnio.

Como a Bósnia precisava do gol, a defesa ficou fragilizada e permitiu ataques velozes da Itália. Kean teve a chance de fazer mais um, chegou cara a cara com o goleiro em contra-ataque, mas chutou por sobre o gol. Esposito também perdeu uma chance.

Os lances desperdiçados custaram caro. A Bósnia armou jogada pelo lado esquerdo. O cruzamento foi desviado na segunda trave, Donnarumma espalmou, mas a bola ficou viva para Tabakovic empurrar para a rede, aos 33.

O empate persistiu e o duelo decisivo foi para a prorrogação. O jogo continuou tendo a Bósnia como protagonista, dada a superioridade numérica, e os italianos esporadicamente chegando ao ataque.

O jogo, então, foi para os pênaltis. Esposito e Cristante perderam suas cobranças, e a Bósnia comemorou a classificação para o Mundial com gol marcado por Bajraktarević, jovem de 21 anos, que protagonizou discussões e mostrou ousadia ao longo de todo o duelo. A seleção bósnia será adversária do anfitrião Canadá, do Catar e da Suíça no Grupo B.

Tchéquia bate a Dinamarca nos pênaltis e volta à Copa após 20 anos

A Tchéquia foi a primeira seleção a abrir o placar. Aos 3 minutos, Sulic colocou os donos da casa em vantagem, em Praga. Depois que levou o gol, a Dinamarca se lançou ao ataque. Os efeitos só apareceram no segundo tempo. Aos 26, Andersen cabeceou após cobrança de falta, e empatou o duelo.

A partida foi para a prorrogação. Aos 9, os checos voltaram a ficar na dianteira com gol de Krejci. No segundo tempo da prorrogação, aos 6, a Dinamarca voltou a empatar. Hogh, de cabeça, após cobrança de escanteio fez a festa dos dinamarqueses. Nos pênaltis, os donos da casa foram mais eficazes, viram a Dinamarca desperdiçar três cobranças e ganharam por 3 a 1. Os checos ingressam no Grupo A, com México, África do Sul e Coreia do Sul.

Suécia tira Lewandowski da Copa do Mundo com herói Gyokeres

Na busca por um lugar no Grupo F - ao lado de Holanda, Japão e Tunísia -, a Suécia, diante de seus torcedores na Strawberry Arena, inaugurou o marcador aos 20 minutos com Elanga. Zalewski, aos 33, deixou tudo igual para a Polônia. No fim da primeira parte do jogo, aos 44, Lagerbielke colocou os donos da casa na frente novamente.

O duelo em Solna, cidade próxima a Estocolmo, ganhou contornos eletrizantes. A Polônia voltou a empatar a partida aos 11 do segundo tempo, com Swiderski. Mas aos 43, Gyokeres fez o terceiro gol em um lance que teve defesa do goleiro e bola na trave antes da conclusão.

Turquia segura o Kosovo e joga a Copa depois de 24 anos

O Kosovo se mostrou mais proativo do que os turcos no jogo disputado no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina. No entanto, o placar ficou zerado nos 45 primeiros minutos. Mal começou a segunda parte, e os turcos surpreenderam. Aos 8, Akturkoglu marcou. E as emoções pararam por aí.

Os turcos, que não iam ao Mundial desde 2002, terão a companhia dos Estados Unidos, Paraguai e Austrália no Grupo D da Copa.