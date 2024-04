SERC/UCDB é goleado e avança em segundo lugar do grupo A na Supercopa

Tudo que o SERC/UCDB construiu na vitória diante da Leoas da Serra (SC) na quinta-feira, elas perderam nesta sexta-feira (05), após ser goleado por 7x0 pelo Stein Cascavel (PR). Ou quase tudo.

Mesmo empatando na estreia e precisando da vitória para classificar em primeiro lugar do grupo A, a equipe paranaense era considerada favorita para o confronto, afinal, são as atuais campeãs da Libertadores Feminina de Futsal.

Porém, um jogo tranquilo como foi não era imaginado nem pelos torcedores mais fanáticos do Stein, principalmente sendo em Campo Grande, casa das meninas do SERC/UCDB. Os gols foram marcados por Camilinha (2x), Alice, Lelinha (2x), Simone Sindy e Jaque Nunes.

Com todos os jogos da fase de grupos da competição já realizados, o chaveamento do mata-mata foi definido.

No grupo A, avançaram o Stein Cascavel com quatro pontos e o SERC/UCDB com três. Enquanto isso, no grupo B, o Taboão (SP) venceu os dois jogos e segue com 100% de aproveitamento, e o Female (SC) conquistou o suficiente e passou com três pontos.

O Stein Cascavel (PR) volta às quadras neste sábado, às 16h, contra o Female (SC). Já o time da casa, SERC/UCDB, encara o grande desafio de passar do Taboão Magnus (SP), às 18h.

As equipes que passarem se enfrentarão no domingo (07), às 9h30, na final, valendo o título e a oportunidade de representar o país no torneio continental. Lembrando que todas as partidas serão no ginásio Guanandizão, com entrada franca e transmissão gratuita pela CBFS TV no Youtube.

