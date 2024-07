Série B começa em setembro com seis clubes participantes

Comercial está na disputa do Estadual Sub-20 e deve usar jogadores deste elenco no time principal - Foto: Judson Marinho

Durante reunião do Conselho Arbitral da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), que aconteceu nesta semana, foi definido que seis clubes do Estado vão disputar o sul-mato-grossense Série B de 2024.

As equipes confirmadas para a competição são: Esporte Clube Comercial (Campo Grande), Esporte Clube Águia Negra (Rio Brilhante), Clube Esportivo Sete de Setembro (Dourados), Clube Esportivo Naviraiense (Naviraí), Operário Atlético Clube (Caarapó) e Misto Esporte Clube (Três Lagoas).

Os representantes da Federação e dos seis clubes participantes decidiram o formato de disputa e regulamento.

A Série B de 2024 será disputa em fase única, com todos os clubes se enfrentando em turno e returno. Após as dez rodadas, o time que somar mais pontos é declarado campeão e os dois primeiros garantem acesso à Série A em 2025.

Segundo a tabela básica, a primeira rodada acontece entre os dias 7 e 8 de setembro e a última está marcada para o dia 10 de novembro.

A competição começará no dia 7 de setembro, o jogo de estreia será disputado entre o Operário Caarapoense e o Misto de Três Lagoas no Estádio Carecão, em Caarapó.

No dia 8 de setembro, o Águia Negra enfrenta o Sete de Setembro com o mando de campo no Estádio Chavinha, em Itaporã.

O time de Rio Brilhante indicou o estádio de Itaporã como local para mandar seus jogos, mas trabalha para liberar o Estádio Ninho da Águia, para mandar os seus jogos no seu município.

A terceira partida desta primeira rodada acontece no Estádio Virotão, em Naviraí, onde o Naviraiense recebe o Comercial.

De acordo com o regulamento da competição, ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre duas ou mais equipes a sequência de critérios de desempate são: maior número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols pró e confronto direto.

A competição será disputada em apenas uma fase, dando acesso à primeira divisão para as equipes que terminarem na primeira e segunda colocação, sendo declarado o campeão da Série B o primeiro colocado após 10 rodadas disputadas.

EM BUSCA DO ACESSO

Rebaixados do Estadual no ano passado, Comercial e Operário de Caarapó disputam a segunda divisão em busca de voltar para a elite do futebol sul-mato-grossense na primeira tentativa.

Já o Águia Negra, que foi rebaixado em 2022, tentará novamente o acesso à primeira divisão, já que no ano passado o clube disputou a Série B e foi eliminado nas semifinais.

O Misto de Três Lagoas também disputou a segunda divisão de 2023, porém teve a pior campanha na Série B do ano passado, ficando longe da possibilidade de um acesso.

Desistente da edição de 2023 da primeira divisão, o Naviraiense volta a ativa e buscará o acesso e o possível trí-campeonato da Série B.

Fora das competições profissionais desde 2019, o Sete de Setembro de Dourados também estará de volta as atividades. O Clube mandará os seus jogos no Estádio Chavinha, na cidade de Itaporã.

EDIÇÃO PASSADA

Em 2023, sete equipes disputaram a segunda divisão do Estadual Sul-mato-grossense. O formato de disputa consistia em três fases, sendo que na primeira fase os clubes também se enfrentavam em grupo único, porém os quatro primeiros se classificavam para as semifinais e posteriormente para a final da competição.

Três equipes conseguiram o acesso para a primeira divisão de 2024, a Associação Atlética Portuguesa (Campo Grande), o Corumbaense Futebol Clube (Corumbá) e o Náutico Futebol Clube (Campo Grande).

A final do Estadual Série B de 2023 foi disputada pela Portuguesa e Corumbaense, sendo que o campeão da edição foi a Lusa, conquistando a segunda divisão de forma inédita.

Os finalistas da edição que terminou em dezembro do ano passado mantiveram os seus técnicos para a disputa da primeira divisão do Estadual, que começou em janeiro.

Embalados pela campanha vencedora, Portuguesa e Corumbaense chegaram até as semifinais do Estadual Sul-mato-grossense de 2024, podendo até protagonizar mais uma final de campeonato em um período de quatro meses.

Porém, Portuguesa e Corumbaense as equipes foram eliminadas nas semifinais pelas por Operário Futebol Clube de Campo Grande, e pelo Dourados Atlético Clube, respectivamente.