Skate: Rayssa Leal se garante na decisão da etapa do Circuito Mundial

Não deu

Após indefinição de lugar, desencontro entre agendas seria o motivo do desfecho

Após mudança no local onde ocorreria, o evento "Amigos Contra a Fome", previsto para ser realizado na próxima terça-feira (27), em Campo Grande, contando com a presença de famosos do mundo do futebol e da música, foi oficialmente cancelado, neste domingo (25).

Zagueiro do Real Madrid, Éder Militão era uma das presenças mais que aguardadas do evento esportivo, além do funkeiro MC Daniel, que assim como Militão, gravou vídeo convocando o público campo-grandense a comparecer ao estádio Pedro Pedrossian, o popular Morenão, local até então interditado para passar por reforma.

Já na tarde deste domingo, a organização do evento por meio de nota a imprensa, informou o cancelamento, alegando incompatibilidade de agendas do craque do futebol, sendo este o motivo principal para o desfecho não programado.

"Como relata a nota já compartilhada em alguns perfis na internet, após o estudo necessário para prática da partida, foi verificada a falta de compatibilidade de agenda por parte do craque Éder Militão, que até então havia se programado para estar na Capital de Mato Grosso do Sul", disse trecho do comunicado oficial encaminhado ao Correio do Estado.

Finalizando a nota, a organização pediu desculpas a todos que se programaram para estarem presentes, ressaltando que já estão trabalhando para definir uma nova data dentro do mês de agosto.

Mudança de local

Inicialmente anunciado no "Morenão", o evento foi transferido para o Estádio Jaques da Luz, no Bairro Moreninhas. A mudança se deveu as condições dom local e reformas que estão sendo executadas no estádio.