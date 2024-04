Stein Cascavel vence o Taboão Magnus e conquista o título da Supercopa Feminina de Futsal

COPA DO BRASIL DE FUTSAL

Com o resultado, a equipe caarapoense precisa vencer no jogo de volta para classificar o Estado para a próxima fase da Copa do Brasil de Futsal

Em jogo eletrizante disputado no Ginásio da Unigran, em Dourados, o LEC/ Operário Caarapoense estreou na Copa do Brasil de Futsal Masculino, com um empate diante do Damionápolis de Goiás, o placar da partida terminou 4 a 4.

Os gols do LEC foram marcados pelo Melo, Henrique e Caio (2x), o visitante do Estado de Goiás marcou com gols de Douglinhas, Hugo e Tatá (2x).

Com este resultado em partida disputada nesta sexta-feira (5), o representante do Mato Grosso do Sul na competição precisa vencer o Damionápolis no próximo confronto da partida eliminatória para chegar as oitavas de final do torneio.

Quem avançar entre as duas equipes enfrentão na próxima fase o Grupo Santos (MT) ou o Nova Geração (DF) equipes que disputam a vaga no chaveamento do LEC/ Operário Caarapoense.

O LEC/Operário garantiu a vaga na competição nacional após ter sido o campeão estadual de futsal em 2023.

A competição é disputada por 30 equipes, que jogam partidas eliminatórioas de ida e volta, com classificação do vencedor de cada grupo para os jogos das oitavas de final.

O chaveamento do torneio é feito de forma regional, entre as equipes de regiões mais próximas e privilegiando a logística que é feita pelos próprios clubes. A partir das semifinais o cruzamento será invertido.

Nesta competição estão disputando as principais equipes do futsal brasileiro como o Taboão Magnus (SP), que é o atual campeão da Copa do Brasil, e o Praia Clube (MG), campeão da Taça Brasil.

Outras equipes conhecidas do futebol nacional, como Corinthians, Joinville, Fortaleza e Ceará também participam da competição.