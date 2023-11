Futebol

Nesta segunda-feira (6), a direção do Figueirense confirmou a data da cirurgia no ombro esquerdo do experiente goleiro Wilson, que será baixa no Campeonato Catarinense de 2024. O procedimento cirúrgico irá acontecer no próximo dia 16 em um hospital de Florianópolis.

O tempo de recuperação é de seis meses, por isso ele sequer será inscrito no estadual. O atual contrato se encerra no final de novembro e há possibilidade de ele retornar apenas para a disputa da Série C do ano que vem.

Wilson se machucou ainda em agosto, no empate por 3 a 3 contra o São José-RS, exatamente o duelo que acabou com as chances de acesso alvinegras. A lesão é no tendão supra-espinhal, mesmo local em que ele operou o ombro direito em 2022.

Enquanto isso, depois de uma temporada desastrosa, a diretoria do Figueirense começa a traçar o planejamento para 2024. O Campeonato Catarinense está previsto para começar no dia 21 de janeiro e terminar no dia 7 de abril - bem próximo da data que Wilson deve estar voltando aos gramados.

