Superliga retorna a Campo Grande em março com melhor time do mundo

DESTAQUE

Diego Costa, ex-São Paulo, está no Krasnodar há seis meses e, desde então, é zagueiro fixo da equipe, que é primeira colocada no Campeonato Russo, à frente de potenciais como Zenit e Spartak Moscou

O campo-grandense Diego Costa, ex-São Paulo, chegou ao Krasnodar (Rússia) há seis meses e assumiu a titularidade absoluta da equipe, após ser comprado por 7,5 milhões de euros (R$ 44,25 milhões na cotação da época).

O zagueiro jogou 17 dos 18 jogos possíveis do Campeonato Russo, todos como titular, além de marcar presença em três dos 7 jogos na Copa da Rússia. Porém, é na liga nacional que o time vem se destacando, sendo líder com 39 pontos, empatado com a potência do país Zenit, atual e maior campeão da competição, com 10 títulos.

Se for campeão, Diego entrará na história com a camisa do clube, já que o Krasnodar nunca foi campeão russo, até porque ainda é "novo", fundado em 2008. Ainda, segundo o aplicativo Sofascore, especializado no desempenho dos jogadores, o campo-grandense é o 14º com a maior nota da competição, com 7.40 de média.

Além disso, Costa faz parte de uma das melhores defesas do campeonato, empatado com o Zenit, ambos tomaram apenas 12 gols em 18 jogos, média de 0.66 por partida.

O último jogo foi no dia 08 de dezembro, em empate sem gols contra o Lokomotiv Moscou. Desde então, o campeonato russo vive seu tempo de "férias", voltando apenas no dia 30 de janeiro, quando o Krasnodar viaja para enfrentar o tradicional Spartak Moscou, atual terceiro colocado, com 37 pontos. Veja um vídeo de melhores momentos do zagueiro nessa atual temporada:

Trajetória - Diego Costa

Nascido no dia 21 de julgo de 1999 em Campo Grande, Diego Costa iniciou sua carreira nas categorias de base do Grêmio Prudente, de Presidente Prudente (SP), em 2011. Em 2015, foi contratado pelo São Paulo, onde ficaria por anos.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Durante sua passagem na base da equipe paulistana, o zagueiro conquistou os principais campeonatos de base do país, como Paulistão sub-17, Campeonato Brasileiro sub-23, Copa do Brasil sub-20 e Supercopa do Brasil sub-20. No dia 8 dezembro de 2019, estreou no profissional da equipe, na 38ª rodada do Brasileirão, contra o CSA.

Rapidamente, com apenas 20 para 21 anos, o zagueiro conquistou espaço entre os titulares do São Paulo e foi destaque da equipe na temporada de 2020. A partir daí, se firmaria no clube, conquistando três títulos expressivos: Paulistão de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil de 2024. Ainda, em 2022, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, quando o tricolor paulista perdeu para o Independente Dell Vale, do Equador, por 2x0.

Em julho de 2024 foi vendido para o Krasnodar, da Rússia, por 7,5 milhões de euros (R$ 44,25 milhões na cotação da época). Com a camisa do São Paulo atuou em 161 jogos e marcou cinco gols. Já com a camisa da equipe russa tem 20 jogos e um gol marcado.

Atualmente, segundo o Transfermarkt, site especializado no mercado da bola, o zagueiro vale 7 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões na cotação atual).

Assine o Correio do Estado