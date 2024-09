O sul-mato-grossense Luiz Aquino conquista a medalha de prata no II Panamericano de Taekwondo

Luiz Aquino (a esquerda) ao lado do seu treinador Fabio Costa comemorando a conquista da medalha de prata - Foto: Divulgação / Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKDMS)

Disputando cinco lutas na competição, o atleta da seleção brasileira de Taekwondo, Luiz Aquino, conquista a medalha de prata no II Panamericano Séries Sub-22, disputado em Lima, no Peru.

O sul-mato-grossense conseguiu chegar ao pódio desta etapa do Panamericano neste sábado (21), ao todo a competição foi disputada por 50 atletas.

Com esse grande resultado o atleta se posiciona entre os principais atletas das Américas e está na briga para disputar os Jogos Pan-Americanos Sub-22 que será realizado no Paraguai em 2025.

"Estamos nos preparando intensamente para a próxima competição, onde disputaremos pontos no Ranking Especial da PATU em busca da classificação", afirma o atleta Luiz.

De acordo com a Federação de Taekwondo de Mato Grosso do Sul (FTKDMS), os atletas que participam destes etapas acumulam pontos no ranking Pan-Americano Sub-22, a partir destas pontuações os atletas conquistas as vagas para a disputa dos Jogos Pan-Americanos Junior.

O próximo desafio do Luiz Aquino será no III Panamericano Séries SUB-22, que acontece do dia 17 a 19 de outubro, na cidade de Havana, em Cuba.

Com apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESCMS), por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), Luiz Aquino se prepara para estar em condições de disputar uma vaga para às Olimpíadas de 2028.

SUPERCAMPEONATO BRASILEIRO

Neste mês de setembro, Luiz Aquino junto com outros atletas do Mato Grosso do Sul, foi medalhista no Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo, que aconteceu em Lauro de Freitas, na Bahia.

Luiz Felipe de Almeida Aquino nesta competição foi medalhista de bronze, na categoria adulto masculino até 63 kg.

Pela delegação sul-mato-grossense Matheus Gomide de Almeida, na categoria cadete masculino até 1.72 cm e Carlos Henrique Estival Alvarenga na categoria cadete masculino até 1.80 cm, também foram medalhistas de bronze no Supercampeonato.

Os medalhistas também conquistaram a vaga para a disputa do Grand Slam – evento que definirá a Seleção Brasileira de Taekwondo para o Ano de 2025.