Thiago Carpini fala pela 1ª vez após ser demitido pelo São Paulo

Fórmula 1

O GP da China acontece na madrugada de domingo

Após vencer a corrida sprint de forma emocionante, Max Verstappen, da Red Bull, garantiu com folga a pole position na corrida principal do GP da China de F1, com o tempo de 1min33s660.



Sergio Pérez, da Red Bull, completa a primeira fila em Xangai. Fernando Alonso, da Aston Martin, será o terceiro no grid.



Lewis Hamilton vai largar na 18ª posição. O heptacampeão mundial ficou, pela segunda vez no ano, fora do Q2, após errar em sua última volta rápida.



Essa foi a pole de número 37 da carreira de Verstappen e a quinta em 2024 - todas as corridas do ano, até aqui. Considerando a última temporada, Max largou da posição de honra em seis provas consecutivas, igualando pilotos como Niki Lauda, Mika Hakkinen e Nigel Mansell.

O GP da China é na madrugada de amanhã (21). Os carros voltam ao circuito de Xangai às 4h (de Brasília) para a corrida.

Treinos classificatórios



Max Verstappen fez o melhor tempo da primeira parte da classificação. Já Sergio Pérez, companheiro do holandês, não foi eliminado por muito pouco, ficando na 15ª colocação.



Lewis Hamilton errou em sua última tentativa e ficou em 18º. Pela segunda vez no ano, o heptacampeão mundial ficou fora do Q2.



Guanyu Zhou (Sauber), Kevin Magnussen (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e Logan Sargeant (Williams) ficaram nas últimas posições. Eles não avançaram ao Q2.



No Q2, Carlos Sainz rodou e bateu em uma placa de publicidade. Por conta do acidente, o treino teve bandeira vermelha por cerca de dez minutos. Após trocar o bico, o piloto espanhol ainda conseguiu voltar ao treino e fazer o terceiro tempo do Q2.



Com muita folga desde a primeira tentativa rápida, Verstappen foi o mais rápido. Desta vez, Sergio Pérez garantiu a segunda posição com sua Red Bull, seguido pelas Ferrari de Sainz e Leclerc.



Verstappen garantiu a volta mais rápida na primeira tentativa do Q3. O holandês marcou 1m33s974, tempo que não foi superado por outro piloto no Q3. Depois, ele ainda melhoraria a volta.



Pérez conseguiu superar Alonso apenas na reta final. O mexicano garantiu as duas Red Bull na primeira fila no dia em que a equipe alcançou 100 pole positions -37 de Max Verstappen.



Confira o grid de classificação para o GP da China:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Fernando Alonso (Aston Martin)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Carlos Sainz (Ferrari)

8. George Russell (Mercedes)

9. Nico Hulkenberg (Haas)

10. Valteri Bottas (Sauber)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Guanyu Zhou (Sauber)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

20. Logan Sargeant (Williams)