Time de MS entra em campo amanhã para garantir vaga em próxima fase da Copinha

Ivinhema pode garantir vaga na segunda fase da Copinha se ganhar ou empatar no próximo jogo, contra o Ituano

Com o início da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, time de Mato Grosso do Sul, tem a chance de representar o estado nas próximas fases de mata-mata.

Na competição, dois times do Estado estão participando, o Naviraiense e o Ivinhema. Porém o primeiro já está eliminado da disputa, após perder os dois primeiros jogos na fase de grupos.

Com sistema de 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum em caso de derrota, o clube Naviraiense chega a terceira rodada sem pontuar. No jogo de estreia, no último sábado (3), contra o Clube Atlético Assisense (SP), o time de Naviraí perdeu por 2 a 0.

Apesar da derrota, o time ainda tinha chances de recuperar o placar, porém, na segunda rodada, contra o Athletic Club (MG), na última terça-feira (6), a despedida do Clube Esportivo Naviraiense foi confirmada quando o time sofreu 3 gols.

Ainda hoje, o clube retorna à campo para concluir os jogos da fase de grupos e cumprir tabela. O jogo será contra o Guarani, time de Campinas (SP), às 17h45, no horário de Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, para representar o futebol sul-mato-grossense na competição, o Ivinhema Futebol Clube segue firme, com um empate e uma vitória, o time precisa apenas de um empate para garantir a vaga na próxima fase.

O time do interior do Estado, à aproximadamente 289 quilômetros da Capital, estreou contra o Referência Futebol Clube (SP), no último domingo (4). O jogo terminou em empate, com um gol para cada lado, o que fez ambos os times garantirem 1 ponto na tabela.

No grupo 26, os outros dois times, Ituano Futebol Clube (SP) e Real Sport Club Tramandaí (RS) se enfrentaram na primeira rodada. No jogo, o time paulista, Ituano, levou a melhor e marcou 3 a 0 em cima do time gaúcho. O que o deixou na ponta da tabela com 3 pontos.

Na segunda rodada, o Ivinhema entrou em campo contra o Real-RS, e conseguiu a vitória por 2 a 1, com isso, o time garantiu 3 pontos necessários.

A situação do time sul-mato-grossense ficou um pouco mais confortável, quando o Ituano também venceu o Referência FC, por 2 a 1, e se manteve na liderança do grupo. Com isso o time paulista garantiu uma das vagas na próxima fase e deixou o outro time paulista, Referência FC, com pontuação menor que o Ivinhema.

Agora na terceira rodada, o Ivinhema enfrenta o líder do grupo Ituano, e busca uma vitória para oficializar a segunda vaga, mas um empate também garante a ida para a próxima fase.

Apesar disso, matematicamente, o Referência FC ainda pode desbancar o time de MS e ir para a fase de mata-mata. Isso só será possível se o Ivinhema perder, e o saldo de gols do time paulista ser maior que o time sul-mato-grossense.

Os jogos que definirão qual time irá pela segunda vaga do grupo 26 para a fase de mata-mata, acontecerão amanhã a partir de 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, confira:

10/01 Ituano x Ivinhema, às 12h;

10/01 Referência FC x Real-RS, às 14h15.

