Esportes

COPINHA 2026

Time de MS entra em campo amanhã para garantir vaga em próxima fase da Copinha

Naviraiense se despediu da disputa no último jogo, mas entra em campo hoje para cumprir tabela

Noysle Carvalho

09/01/2026 - 12h15
Continue lendo...

Com o início da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, time de Mato Grosso do Sul, tem a chance de representar o estado nas próximas fases de mata-mata.

Na competição, dois times do Estado estão participando, o Naviraiense e o Ivinhema. Porém o primeiro já está eliminado da disputa, após perder os dois primeiros jogos na fase de grupos.

Com sistema de 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum em caso de derrota, o clube Naviraiense chega a terceira rodada sem pontuar. No jogo de estreia, no último sábado (3), contra o Clube Atlético Assisense (SP), o time de Naviraí perdeu por 2 a 0.

Apesar da derrota, o time ainda tinha chances de recuperar o placar, porém, na segunda rodada, contra o Athletic Club (MG), na última terça-feira (6), a despedida do Clube Esportivo Naviraiense foi confirmada quando o time sofreu 3 gols.

Ainda hoje, o clube retorna à campo para concluir os jogos da fase de grupos e cumprir tabela. O jogo será contra o Guarani, time de Campinas (SP), às 17h45, no horário de Mato Grosso do Sul.

Por outro lado, para representar o futebol sul-mato-grossense na competição, o Ivinhema Futebol Clube segue firme, com um empate e uma vitória, o time precisa apenas de um empate para garantir a vaga na próxima fase.

O time do interior do Estado, à aproximadamente 289 quilômetros da Capital, estreou contra o Referência Futebol Clube (SP), no último domingo (4). O jogo terminou em empate, com um gol para cada lado, o que fez ambos os times garantirem 1 ponto na tabela.

No grupo 26, os outros dois times, Ituano Futebol Clube (SP) e Real Sport Club Tramandaí (RS) se enfrentaram na primeira rodada. No jogo, o time paulista, Ituano, levou a melhor e marcou 3 a 0 em cima do time gaúcho. O que o deixou na ponta da tabela com 3 pontos.

Na segunda rodada, o Ivinhema entrou em campo contra o Real-RS, e conseguiu a vitória por 2 a 1, com isso, o time garantiu 3 pontos necessários.

A situação do time sul-mato-grossense ficou um pouco mais confortável, quando o Ituano também venceu o Referência FC, por 2 a 1, e se manteve na liderança do grupo. Com isso o time paulista garantiu uma das vagas na próxima fase e deixou o outro time paulista, Referência FC, com pontuação menor que o Ivinhema.

Agora na terceira rodada, o Ivinhema enfrenta o líder do grupo Ituano, e busca uma vitória para oficializar a segunda vaga, mas um empate também garante a ida para a próxima fase.

Apesar disso, matematicamente, o Referência FC ainda pode desbancar o time de MS e ir para a fase de mata-mata. Isso só será possível se o Ivinhema perder, e o saldo de gols do time paulista ser maior que o time sul-mato-grossense.

Os jogos que definirão qual time irá pela segunda vaga do grupo 26 para a fase de mata-mata, acontecerão amanhã a partir de 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, confira:

  • 10/01 Ituano x Ivinhema, às 12h;
  • 10/01 Referência FC x Real-RS, às 14h15.

Futebol Júnior

Copinha: Ivinhema vence e fica a um empate da classificação inédita

Na outra partida do grupo, o Ituano-SP venceu o Referência-SP por 2 a 1

07/01/2026 18h15

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O Ivinhema FC venceu o Real-RS por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes (SP), pela segunda rodada do Grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, e ficou a um empate de garantir, de forma inédita, vaga na próxima fase da competição.

A vitória marcou o primeiro triunfo do Azulão do Vale nesta edição da Copinha. Os gols do Ivinhema foram marcados por Kelvyn, ainda no primeiro tempo, e Kauan Silva, logo no início da etapa final. Robert descontou para o time gaúcho em cobrança de pênalti, mas não evitou a derrota.

Na outra partida do grupo, o Ituano-SP venceu o Referência-SP por 2 a 1, chegou aos seis pontos e garantiu classificação antecipada, assumindo a liderança isolada. O Ivinhema, com quatro pontos, depende apenas de um empate na última rodada para avançar sem precisar combinar resultados, já que o Referência soma apenas um ponto.

Partida

O jogo começou equilibrado, mas o Ivinhema abriu o placar aos 16' do primeiro tempo aproveitando uma falha da defesa adversária. Em lançamento longo de Matheus Lourenço, o zagueiro Nicolas tentou dominar para recuar ao goleiro Felipe, mas demorou na jogada. Kelvyn foi mais rápido, roubou a bola, invadiu a área e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Azulão do Vale ampliou. Após boa troca de passes pela direita, Santana rolou para Kauan Silva, que dominou na área, girou sobre o marcador e bateu forte e cruzado, sem chances para o goleiro Felipe.

O Real-RS tentou reagir, apostando principalmente em cruzamentos e bolas paradas, e conseguiu diminuir aos 17 minutos da segunda etapa. Em disputa de bola na área, o goleiro Dhones cometeu pênalti. Na cobrança, Robert bateu com segurança, deslocou o goleiro e fez o gol gaúcho. Apesar da pressão final, o Ivinhema conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

Sequência

Na última rodada da fase de grupos, marcada para sábado (10), a sede de Embu das Artes define os classificados. Ituano e Ivinhema se enfrentam às 12h (horário de MS). Na sequência, às 14h15, jogam Referência e Real-RS. Um empate garante o time sul-mato-grossense na próxima fase da Copinha, independentemente do outro resultado.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o principal torneio de base do país e tem o Corinthians como maior campeão, com 11 títulos. Fluminense, Internacional e São Paulo aparecem na sequência com cinco conquistas cada. Flamengo soma quatro títulos, Atlético Mineiro e Santos têm três, enquanto outros clubes tradicionais também já levantaram a taça ao longo da história do certame. 

Apresentação

Goleiro de MS chega ao São Paulo para "fazer história e conquistar títulos"

Murtinhense naturalizado paraguaio citou Neuer e Rogério Ceni como referências da posição

07/01/2026 17h20

Goleiro se apresentou ao tricolor paulista nesta semana

Goleiro se apresentou ao tricolor paulista nesta semana Foto: SPFC

Continue Lendo...

"Você deixa seu nome, sua marca, quando conquista títulos, esse é o meu objetivo", assim o goleiro murtinhense naturalizado paraguaio Carlos Coronel, de 29 anos, se apresentou ao São Paulo nesta semana. Em sua chegada ao tricolor paulista, o jogador destacou que apesar de construir toda sua carreira sob influência da escola europeia, tem Rogério Ceni, ídolor são-paulino como uma de suas referências. 

"Quando você fala de São Paulo para mim, em todos os aspectos me vem sinônimo de grandeza, clube abriu porta para mim e não tinha como recusar", destacou o murtinhense, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. 

À televisão do clube, Coronel falou sobre a grandeza do tricampeão mundial. "É um gigante com muita história, muita tradição, isso que o São Paulo representa pra mim", disse. 

Entre suas principais características, destacou sua saída de gol, atuando como uma espécie de líbero e habilidade em jogar com os pés.  De olho na Copa do Mundo deste ano, acredita que a disputa com Rafael pela titularidade na meta são-paulina será saúdavel e muito respeitosa."

Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o arqueiro busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo do ano que vem pela Albiroja e assinou com o Tricolor do Morumbis sem custos de transferência, acertando apenas pagamento de luvas e salário, conforme apurou a ESPN.

O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. De acordo com uma fonte ouvida pela ESPN, pesou "o sonho de vestir a camisa do São Paulo".

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca atuou profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Ele teve passagem pelo Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

"Fui aprovado, mas depois dispensado. O motivo exato eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo", contou o goleiro em entrevista à ESPN.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

"Era a sede do projeto e viajava bastante para acompanharem meu desenvolvimento. Foi importante para me adaptar ao estilo de jogo, à língua e à cultura. Se você estiver pronto, sobe", relembrou à época.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial. Pela seleção paraguaia, Coronel tem nove partidas disputadas. 

