Esportes

COPINHA 2026

Naviraiense estreia com derrota na Copinha, e Ivinhema FC entra em campo hoje contra o Referência

Time de Naviraí perde por 2 a 0, e Ivinhema estreia hoje às 12h, no horário de Mato Grosso do Sul, com chance de liderar a classificação do grupo caso vença a partida contra o time paulista

Noysle Carvalho

04/01/2026 - 11h00
No último sábado (03), entraram em campo uma parte dos times de base que disputam a Copa SP de Futebol Júnior, também chamada de Copinha. Na temporada deste ano, em 2026, dois times de Mato Grosso do Sul aparecem na disputa, o Naviraiense e o Ivinhema FC.

Em fases de grupos, o time de Naviraí, cidade a 358 quilômetros de Campo Grande, não teve a melhor estreia. Com derrota para o Assisense, time da casa onde foi o jogo, o clube de MS levou dois gols e teve uma expulsão ainda no início do segundo tempo, aos 13 minutos.

Time do Naviraiense estreou com derrota na Copinha 2026Time do Naviraiense estreou com derrota na Copinha 2026 - Foto: Reprodução/Matheus Dahsan

O primeiro gol do time de Assis saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, apesar da vantagem, o Naviraiense teve chances de empatar o jogo antes da expulsão do jogador do seu time.

No segundo tempo, após um lance no campo de defesa, envolvendo o meia Yago Tapanache, do Naviraiense, e o autor do primeiro gol do Assisense, Lucas Pelé, resultou na expulsão do jogador de Yago.

O segundo gol, marcado por João Sacca, aos 33 minutos do segundo tempo, encerrou o placar final do jogo.

No grupo 7, o Naviraiense ainda pode recuperar os pontos nos próximos dois jogos da fase de grupos e conseguir avançar para a próxima fase.

O time retorna à campo no jogo que enfrentará o Athletic Club, time de São João del-Rei (MG), na próxima terça-feira, dia 06 de janeiro, às 20h no horário de Mato Grosso do Sul. E ainda na próxima sexta-feira, 09 de janeiro, às 18h45 contra o Guarani, time de Campinas (SP).

Outro time de Mato Grosso do Sul que está na competição é o Ivinhema FC, que estreia hoje contra o Referência, time de São Paulo, às 12h no horário oficial de MS. O jogo acontecerá em Embu das Artes, no Estádio Municipal Hermínio Espósito.

No grupo 26, o Ivinhema tem a chance de liderar a classificação caso ganhe do time paulista e garanta os 3 pontos, visto que os outros dois times do grupo, Real-RS e Ituano, também se enfrentam hoje, às 14h15, no horário de MS.

Os próximos jogos do Ivinhema serão contra o Real-RS, na quarta-feira, dia 07 de janeiro, às 14h15, e contra o Ituano no próximo sábado, 10 de janeiro, às 12h, ambos no horário de Mato Grosso do Sul.

 

FUTEBOL

Seleção feminina de futebol quer se fortalecer para a Copa do Mundo no Brasil

Após consolidação, equipe entra em nova fase mirando o Mundial, que será disputado no Brasil em 2027

03/01/2026 10h30

Gabi Zanotti (10) celebrou com Tarciane o primeiro gol no jogo que fechou a temporada 2025 da seleção, uma vitória por 5 a 0 sobre Portugal no país europeu

Gabi Zanotti (10) celebrou com Tarciane o primeiro gol no jogo que fechou a temporada 2025 da seleção, uma vitória por 5 a 0 sobre Portugal no país europeu Lívia Vilas Boas / CBF

Depois de surpreender em 2024, a seleção brasileira feminina de futebol tenta transformar o bom momento em consistência. O ciclo seguinte foi de afirmação em 2025, e o planejamento agora mira em novos avanços neste ano, com o objetivo central de chegar forte à Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

A medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, não estava nos planos mais otimistas. O Brasil não figurava entre os favoritos e só avançou ao mata-mata graças a uma combinação de resultados, mesmo tendo perdido duas das três partidas da fase inicial. A partir dali, porém, o desempenho mudou de patamar.

Na fase eliminatória, a equipe superou a França diante de sua torcida, aplicou uma goleada de quatro gols na então campeã mundial Espanha e criou diversas oportunidades na decisão contra os Estados Unidos. Hoje, diante de uma competição internacional de grande porte, o Brasil já não seria tratado como surpresa.

O ano passado serviu para consolidar esse novo status. A seleção conquistou a Copa América – com dificuldades, mas dentro do esperado – e obteve resultados relevantes contra algumas das principais potências do futebol feminino.

A projeção para este ano é seguir evoluindo para chegar em condições ideais ao Mundial de 2027, que terá pela primeira vez o País como sede.

“Tivemos um ano melhor do que o anterior. Colocamos novamente o Brasil como uma das principais seleções e fomos mais consistentes, com vitórias expressivas e inéditas”, avaliou o técnico Arthur Elias, sobre 2025.

Entre esses resultados inéditos está a vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, em abril do ano passado, em San Jose, na Califórnia. O triunfo encerrou um jejum que durava desde 2014 e marcou a primeira vez que as brasileiras venceram as norte-americanas jogando em território adversário, após 11 derrotas em 11 visitas.

A campanha de 2025 terminou com 10 vitórias, dois empates e três derrotas, além de 39 gols marcados e 18 gols sofridos. Entre os triunfos, destaque para a vitória sobre a Inglaterra, atual campeã europeia.

Os empates ocorreram diante da Colômbia, um na fase inicial da Copa América e outro na fase final, decidida nos pênaltis após empate por 4 a 4, com participação decisiva de Marta. As derrotas vieram em amistosos contra Estados Unidos, França e Noruega.

“Não gostei das derrotas que tivemos, principalmente contra Estados Unidos e Noruega. Não jogamos nosso futebol. A derrota para a França eu coloco num lance de VAR”, afirmou Arthur Elias, que se mostrou satisfeito com o modelo ofensivo implementado, responsável por uma média de 2,6 gols por partida.

“A seleção precisava fazer mais gols, estava faltando isso para o Brasil. Podemos mudar o sistema tático, mas a identidade não muda. A equipe hoje tem mais repertório”, completou o treinador, que passou a utilizar o esquema 3-4-3 como base.

Outro ponto ressaltado foi a combinação entre juventude e experiência. Enquanto Marta, aos 39 anos, segue decisiva, novos nomes ganharam protagonismo, como a atacante Amanda Gutierres, de 24 anos, artilheira da Copa América e negociada pelo Palmeiras com o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por US$ 1,1 milhão, valor recorde no futebol feminino nacional.

Durante esse processo de consolidação, o Brasil chegou a ocupar a quarta colocação no ranking da Fifa e encerrou a temporada em sexto lugar. Em 2026, a equipe disputa a Finalíssima contra a Inglaterra, reunindo as campeãs sul-americana e europeia, em março, com local ainda indefinido.

A preparação para esse confronto e para os demais compromissos do calendário servirá como etapa final rumo à Copa do Mundo de 2027. Para Arthur Elias, ainda há margem para crescimento, mas a seleção já não pode mais ser vista como incógnita.

“Se a Copa fosse hoje, estaríamos prontos.”

*Saiba

A Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 será realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Serão oito cidades-sede: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

TÊNIS

Brasileiro João Fonseca participa de ação com boleiros no ATP de Brisbane

Antes mesmo de iniciar temporada carioca já ganhou espaço no noticiário esportivo sendo grande atração de ação promocional

02/01/2026 12h00

Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana

Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana Reprodução/X/João Fonseca

A temporada 2026 ainda não começou, mas o brasileiro João Fonseca já ganhou espaço no noticiário esportivo. Nesta sexta-feira, em Brisbane, na Austrália, o carioca de 19 anos participou de uma atividade com os boleiros do ATP 250 de Brisbane. Ele foi a grande atração da ação promocional.

Escolhido pela organização da competição, o tenista número 1 do Brasil foi bastante solícito no evento com as crianças. Ele distribuiu autógrafos, tirou fotos com os pequenos fãs e ainda deu conselhos e dicas para os jovens.

Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana. O torneio de Brisbane vai contar com nomes como o russo Daniil Medvedev, o espanhol Alejandro Davidovich, o checo Jiri Lehecka e o norte-americano Tommy Paul.

O sorteio da chave que vai definir a ordem dos confrontos e o primeiro adversário do brasileiro vai ser realizado neste sábado O ATP 250, que tem início nesta segunda-feira, vai ser o seu primeiro compromisso no ano.

A Austrália vai continuar como o destino do carioca neste mês de janeiro. A partir do dia 12, ele entra em ação para disputar o ATP 250 de Adelaide. Na semana seguinte, o desafio será o Australian Open, que começa a partir do dia 18.

 

