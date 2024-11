Verstappen é 5º e garante título mundial da F1; Russell vence o GP de Las Vegas

Esportes

Com entrada gratuita, competição contará com a participação de pilotos convidados de fora do Estado

Em busca de retomar à referência nacional no kart, o Campeonato Estadual da modalidade, que acontecerá no revitalizado Kartódromo Ayrton Senna, em Campo Grande, reunirá pilotos de 7 a 60 anos que vão disputar o primeiro lugar de sete categorias.

O evento, que ocorrerá entre os dias 28 e 30, das 7h às 17h30min, com as corridas marcadas para o sábado, é uma oportunidade de incentivar a prática da modalidade automobilística no kartódromo da Capital, que há tempos não tinha as condições ideias para sediar um torneio com capacidade de levar até 50 pilotos para a pista do Ayrton Senna.

Ao Correio do Estado, o diretor de Kart da Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul (Fams), Fabio Bianchi, explica que o kartódromo, localizado nas Moreninhas, passou por uma restruturação para voltar a receber competições estaduais e, futuramente, nacionais.

“Nosso kartódromo chegou a ser palco de quatro etapas do brasileiro. Quando assumimos a administração do local, vimos a necessidade de reestruturar o kartódromo, de arrumar a pista, que estava muito judiada. Fizemos toda a parte elétrica, liberação de bombeiros e alvará para poder fazer esses eventos agora, e quem sabe fazer no ano que vem um campeonato de nível nacional”, relatou Bianchi.

O Estadual será disputado nas categorias cadete (7 a 8 anos) e mirim (9 a 10 anos), júnior, graduados, sênior (com uso de motor dois tempos) e supersênior (com motor quatro tempos).

De acordo com a organização do evento, na quinta e na sexta-feira ocorrerão os treinos oficiais. No sábado, a competição contará com duas corridas classificatórias que definirão o grid de largada da grande final das categorias. Do primeiro até o quinto colocado serão premiados.

Além dos pilotos sul-mato-grossenses, o Estadual terá a participação de convidados de estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.

EXPERIÊNCIA/JUVENTUDE

Na expectativa para voltar a competir no kartódromo da Capital, José Carlos Rolim, de 54 anos, que já foi campeão Estadual de kart, confessa a ansiedade de voltar a disputar as primeiras colocações após um período de seis meses longe.

“Estamos vendo as melhorias que estão sendo feitas no kartódromo, e por isso estou ansioso para competir. Quando me disseram que teria esse campeonato, comecei a treinar todo fim de semana, até de kart eu troquei para a competição. Minha expectativa é andar entre os ponteiros”, declarou Rolim.

O piloto anda de kart desde criança. A exemplo do seu pai, que junto do seu irmão Murilo o incentivou a praticar a modalidade, Rolim levou a tradição familiar do kart para sua filha, que também pilota e disputa competições ao lado dele.

Levando o kart como hobbie desde 2012, José Carlos Rolim busca disputar regularmente o campeonato Estadual, em que compete na Capital e nas etapas do interior do Estado.

O garoto Fabinho Bianchi, de 10 anos, também é mais um exemplo do convívio familiar com o kart. Apoiado pelo seu pai, Fabio Bianchi, o piloto que disputará o Estadual na categoria cadete é uma das promessas do automobilismo nacional.

Mesmo com pouco tempo nas pistas, Fabinho já se destaca nas competições nacionais de kart, tendo no currículo mais de 12 troféus e provas em diferentes kartódromos do País, como os de Birigui (SP), Penha (SC), Sinop (MT), Cascavel (PR), Itu (SP), entre outros.

Ao Correio do Estado, o jovem piloto falou sobre a sua expectativa de disputar o Estadual e o seu sonho em ser piloto de Fórmula 1.

“O que eu gosto mais no kart é a adrenalina, quando você corre e passa é muito legal. Minha expectativa é ganhar, eu sempre piloto aqui e conheço bem a pista”, disse Fabinho.

“Meu objetivo é melhorar para, no futuro, ser piloto de Fórmula 1. Acompanho a competição e me inspiro no Ayrton Senna, no Lando Norris e no Max Verstappen”, acrescentou o piloto sobre o seu desejo de disputar a mais avançada competição de automobilismo do mundo.

Entre os competidores do Estadual está Miguel Subtil. O piloto sul-mato-grossense, natural de Dourados, é o atual campeão brasileiro da categoria 60+.

Subtil conquistou o título do Campeonato Brasileiro realizado em Birigui (SP), no mês passado.

Saiba

O Campeonato Estadual de Kart está sendo organizado com investimento privado e com o apoio da Federação de Automobilismo de Mato Grosso do Sul (Fams).