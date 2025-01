Vitor Reis é anunciado pelo City e se torna o zagueiro mais caro do futebol brasileiro

FUTEBOL

A partida ocorreu no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, e o Galo venceu por 2 a 0

A equipe do Operário Futebol Clube estreou com vitória, por 2 a 0, contra o Águia Negra, na Capital Foto: Divulgação

Atual campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A, o Operário Futebol Clube começou a competição com uma vitória contra o Águia Negra. Pela primeira rodada do Estadual, a partida realizada na tarde de sábado, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande, terminou com vitória do Galo, por 2 a 0.

Os gols saíram ainda no primeiro tempo, com Mauri e Matheus Bidick. O Galo teve amplo domínio sobre o Águia Negra e chegou ao primeiro gol aos 23 minutos da primeira etapa.

Leonardo fez jogada pela esquerda e, na área, tocou para trás procurando Mauri, que guardou. Ele chutou mascado, mas a bola acabou passando por todo mundo, enganando o goleiro Bruno Henrique.

Já aos 26 do primeiro tempo, o camisa 10 do Operário cruzou da esquerda para Matheus Bidick, que, de cabeça, marcou o segundo gol contra o Águia Negra.

Na segunda etapa, as duas equipes tiveram uma queda física e, em decorrência disso, foram poucas oportunidades de gol. O Galo administrou o resultado, com mudanças feitas pelo técnico Leocir Dall’Astra, para conquistar a primeira vitória na competição.

Depois da vitória na estreia, o Operário voltará a jogar pelo estadual apenas na terceira rodada, contra o Ivinhema, no domingo, também no Jacques da Luz.

Antes, o Galo enfrentará o Luverdense, de Mato Grosso, pela Copa Verde, nesta quarta-feira, às 20h, também na Capital. Já o Águia Negra receberá, nesta quarta-feira, às 19h30min, o Naviraiense, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

OUTRA PARTIDA

Já na outra partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A, o Pantanal apenas empatou, por 1 a 1, com o Dourados, também no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, só que na noite de sábado.

O jogo teve como destaque a estreia do volante campo-grandense Jean, que fez toda sua carreira fora de Mato Grosso do Sul. Com 38 anos, é o capitão e líder técnico no meio-campo do Pantanal.

Ele teve uma grande carreira no futebol nacional jogando como lateral direito e no meio-campo por São Paulo, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro. De títulos, conquistou a Copa das Confederações com a seleção brasileira, em 2013, e quatro campeonatos brasileiros de Série A, entre os principais.

Em campo pela primeira vez profissionalmente no Estado, Jean fez o gol de empate no fim do 1º tempo. Ele recebeu o passe de Léo Itaperuna na área, dominou e bateu no canto do goleiro Felipe.

O primeiro gol da partida foi do Dourados, aos 15 minutos do primeiro tempo. Adison lançou o cruzamento vindo da direita e Bahia cabeceou para o fundo da rede. Na segunda etapa, os goleiros se destacaram e evitaram que saíssem mais gols.

Zuba fez ao menos quatro boas defesas para manter o placar em igualdade. No fim da partida, Diogo Fogliato tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na falta, o goleiro Felipe defendeu uma bola à queima-roupa.

O próximo jogo do Pantanal será na quarta-feira, às 15h, contra o Ivinhema, no Estádio Saraivão, enquanto o Dourados voltará a campo somente no domingo, às 15h30min, contra o Águia Negra.

SAIBA

Nas demais partidas da primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A, o Naviraiense empatou, por 0 a 0, com o Corumbaense, no Estádio Virotão, enquanto o Aquidauanense empatou, por 2 a 2, com o Ivinhema. Já a partida entre Costa Rica e Coxim teve vitória da primeira equipe, por 1 a 0.

Assine o Correio do Estado