Zverev avança no sufoco no ATP de Pequim antes de reencontro com 'algoz' Medvedev

Atleta conquistou a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual)

Yeltsin Jacques, sul-mato-grossense de Campo Grande, conquistou neste sábado, em Nova Déli, a primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo de 2025, realizado na Índia.

O atleta ficou com a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual), marcando o início do quadro de medalhas brasileiro na competição.

Prova emocionante

A final dos 5.000m foi marcada por disputas intensas. Yeltsin largou fora das primeiras posições, mas mostrou recuperação exemplar ao longo do percurso.

Na segunda metade da prova, saltou da sexta colocação para o segundo lugar, cruzando a linha de chegada em 15min29s73 – seu melhor tempo na temporada.

O ouro ficou com o japonês Kenya Karasawa, enquanto o russo Fedor Rudakov completou o pódio com o bronze.

Primeira medalha brasileira

Além da conquista individual, a medalha de prata de Yeltsin foi a primeira do Brasil nesta edição do Mundial, que reúne mais de 50 atletas brasileiros em busca de pódios na capital indiana.

O Mundial de Atletismo Paralímpico segue até o início de outubro, e o Brasil segue firme na disputa por medalhas com atletas em diversas provas.

A delegação brasileira, embalada pela conquista de Yeltsin, acumula expectativas para novos resultados de destaque em solo indiano.

Carreira vitoriosa

Aos 34 anos, Yeltsin é referência no esporte paralímpico mundial. Além das medalhas olímpicas, o atleta coleciona títulos em campeonatos mundiais e Pan-Americanos, consolidando uma carreira de superação e desempenho de alto nível.

O pódio em Nova Déli é a sexta medalha de Yeltsin em Mundiais, além dos títulos paralímpicos que já conquistou em edições anteriores, como nos Jogos de Tóquio e Paris.

Muito ligado às suas origens, Yeltsin carrega sempre Mato Grosso do Sul como parte da identidade que o impulsiona nas pistas.

