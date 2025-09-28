Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Segue na disputa

Zverev avança no sufoco no ATP de Pequim antes de reencontro com 'algoz' Medvedev

Tenista alemão sofreu com a variedade de golpes do 37º do mundo e precisou se recuperar de uma quebra no set decisivo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/09/2025 - 23h00
Alexander Zverev não teve vida fácil diante do francês Corentin Moutet e precisou de 2h38 para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3, na madrugada deste domingo, e avançar às quartas de final do ATP 500 de Pequim, na China.

Segundo cabeça de chave no piso duro chinês e 3º colocado no ranking da ATP, o tenista alemão sofreu com a variedade de golpes do 37º do mundo e precisou se recuperar de uma quebra no set decisivo para se classificar à fase seguinte. Moutet conseguiu 40 winners na partida, levando a melhor na segunda parcial, mas Zverev reagiu na reta final e venceu 6 dos 8 últimos games no terceiro set para confirmar o triunfo.

"Ele joga bem, não há segredo sobre isso. É um adversário muito complicado, então estou feliz por ter passado", disse Zverev sobre Moutet. "Não me senti bem fisicamente hoje e fiquei um pouco desanimado por causa disso, mas quando precisou, lutei e, no terceiro set, achei que joguei meu melhor tênis."

O número 3 do mundo, porém, não terá muito tempo para se recuperar, já que o próximo adversário, nesta segunda-feira, será um velho conhecido: o russo Daniil Medvedev, o oitavo cabeça de chave em Pequim, que passou pelo espanhol Alejandro Fokina, com duplo 6/3.

Apesar de oscilar na atual temporada - as 29 vitórias e 19 derrotas em 2025 o derrubaram para o 18º do ranking -, Medvedev possui um histórico amplamente favorável contra Zverev, com 12 vitórias nos últimos 15 encontros. O último triunfo do número 3 do mundo sobre o rival foi há mais de dois anos, em Cincinnati.

"Talvez tenha perdido um pouco de confiança ultimamente. Estou tentando recuperar isso e é por isso que estou feliz hoje. Para vencer muitos games, você precisa reagir rápido, correr mais rápido. Tudo precisa ser melhor, mas não está tão ruim", refletiu o tenista russo, ex-número 1 do mundo.

Mais cedo, o quarto cabeça de chave em Pequim e 9º do mundo, o italiano Lorenzo Musetti, superou o qualifier Adrian Mannarino por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/3, e continua em busca de uma vaga no ATP Finals. Já seu compatriota Flávio Cobolli, 25º, foi derrotado pelo americano Tien (52º), de 19 anos, por 6/3 e 6/2.

Esportes

De MS, Yeltsin Jacques conquista primeira medalha do Brasil no Paralímpico

Atleta conquistou a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual)

27/09/2025 10h30

Yeltsin Jacques

Yeltsin Jacques Wander Roberto/CPB

Yeltsin Jacques, sul-mato-grossense de Campo Grande, conquistou neste sábado, em Nova Déli, a primeira medalha do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo de 2025, realizado na Índia.

O atleta ficou com a prata nos 5.000 metros da classe T11 (deficiência visual), marcando o início do quadro de medalhas brasileiro na competição.

Prova emocionante

A final dos 5.000m foi marcada por disputas intensas. Yeltsin largou fora das primeiras posições, mas mostrou recuperação exemplar ao longo do percurso.

Na segunda metade da prova, saltou da sexta colocação para o segundo lugar, cruzando a linha de chegada em 15min29s73 – seu melhor tempo na temporada.

O ouro ficou com o japonês Kenya Karasawa, enquanto o russo Fedor Rudakov completou o pódio com o bronze.

Primeira medalha brasileira

Além da conquista individual, a medalha de prata de Yeltsin foi a primeira do Brasil nesta edição do Mundial, que reúne mais de 50 atletas brasileiros em busca de pódios na capital indiana. 

O Mundial de Atletismo Paralímpico segue até o início de outubro, e o Brasil segue firme na disputa por medalhas com atletas em diversas provas.

A delegação brasileira, embalada pela conquista de Yeltsin, acumula expectativas para novos resultados de destaque em solo indiano.

Carreira vitoriosa

Aos 34 anos, Yeltsin é referência no esporte paralímpico mundial. Além das medalhas olímpicas, o atleta coleciona títulos em campeonatos mundiais e Pan-Americanos, consolidando uma carreira de superação e desempenho de alto nível.

O pódio em Nova Déli é a sexta medalha de Yeltsin em Mundiais, além dos títulos paralímpicos que já conquistou em edições anteriores, como nos Jogos de Tóquio e Paris.

Muito ligado às suas origens, Yeltsin carrega sempre Mato Grosso do Sul como parte da identidade que o impulsiona nas pistas.

Esporte

Em bela atuação de Vini Jr, Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol

A atuação do craque deu uma resposta ao técnico Xabi Alonso, que chegou a cogitar a reserva para o atacante brasileiro

23/09/2025 23h00

Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol

Real Madrid bate Levante e soma 6ª vitória consecutiva no Espanhol Divulgação

O Real Madrid continua sem adversários no Campeonato Espanhol. Com bela atuação de Vinícius Jr, a equipe somou a sexta vitória consecutiva na competição, manteve os 100% de aproveitamento e abriu cinco pontos de vantagem para o rival Barcelona (18 a 13), ao vencer o Levante, por 4 a 1, em Valência

Com um gol e participação em várias boas jogadas na partida, Vini Jr deu uma resposta ao técnico Xabi Alonso, que chegou a cogitar a reserva para o atacante brasileiro, que também está em período de renovação de contrato com o clube espanhol.

O Levante teve uma chance logo no início da partida, mas Ivan Romero falhou. O erro ofensivo deixou o Real 'ligado' na partida e a partir daí o domínio foi quase total do time 'branco', que chegou a ter 80% de posse de bola.

Com Vini Jr ligado em todos os lances, o Real abriu o placar aos 28 minutos, com gol marcado pelo atacante brasileiro em um belo toque colocado, que surpreendeu o goleiro Mathew Ryan.

Apesar do desequilíbrio técnico, o Levante ainda tentou o ataque, mas sofreu o segundo gol em contra-ataque do Real. Vini iniciou a jogada, finalizada pelo jovem argentino Mastantuono.

O Levante veio para a etapa final para o 'tudo ou nada' e conseguiu seu gol com Etta Eyong, aos nove minutos. O time da casa se entusiasmou e seguiu no ataque. Só não empatou porque Courtois fez uma grande defesa.

Tanto entusiasmo acabou sendo fatal para o Levante. Apagado na partida, Mbappé 'acordou' e fez dois gols - um de pênalti - em dois minutos - 19 e 21 -, liquidando com as esperanças do adversário.

Outros jogos da rodada desta terça-feira: Athletic Bilbao 1 x 1 Girona, Espanyol 2 x 2 Valência e Sevilla 1 x 2 Villarreal.
 

