A abóbora mais pesada do mundo tem mais de 1.000 quilos e supera peso de rinoceronte

Tendência

Dispositivo usa a água para esfriar o ar do ambiente.

<p>Com as altas temperaturas aumentando a procura por soluções de climatização, o Caeli One surge como alternativa capaz de cortar em até 80% a conta de luz frente aos modelos convencionais. Ao contrário dos condicionadores tradicionais, o equipamento não usa compressores nem gases refrigerantes.</p>

<p>O dispositivo funciona por meio do chamado resfriamento adiabático, técnica que usa a água em processo de evaporação para esfriar o ar do ambiente. Segundo a fabricante, a cada watt gasto em eletricidade, o equipamento entrega 16 watts em capacidade de resfriamento.</p><p><br></p>

<h2>Como funciona o sistema adiabático</h2>

<p>O mecanismo não usa gases refrigerantes em circuitos químicos. Em vez disso, faz o ar circular por uma estrutura própria, capturando o calor de dentro de casa e expelindo-o para o lado de fora. O sistema devolve ao espaço ar mais fresco.</p>

<p>Essa configuração pode oferecer eficiência até cinco vezes superior à de certos aparelhos convencionais em cenários ideais. O coeficiente de desempenho pode ser até quatro vezes maior que o de modelos tradicionais, segundo a apuração. Além disso, a tecnologia reduz em 80% as emissões de carbono em comparação com sistemas convencionais.</p>

<h2>Quando a economia não é garantida</h2>

<p>Os resultados variam conforme as condições de cada residência. A temperatura externa, o nível de umidade, as características construtivas do imóvel e a demanda de refrigeração interferem diretamente no desempenho real do equipamento, segundo a apuração.</p>

<p>O consumo de água também afeta o custo. O sistema exige abastecimento contínuo de água para a evaporação. Um metro cúbico pode manter o equipamento funcionando por cerca de quatro meses, dependendo das condições de uso. Quem avaliar a troca precisa considerar tanto a redução esperada na conta de eletricidade quanto o novo gasto com água.</p>

<h2>Instalação e limitações práticas</h2>

<p>Para funcionar, o Caeli One exige uma conexão elétrica dedicada, abastecimento contínuo de água e uma estrutura na parede que permita a troca de ar com o exterior da residência.</p>

<p>Essa última exigência pode limitar a instalação. Imóveis sem acesso direto à área externa, como apartamentos sem varanda ou casas enclausuradas, podem ter dificuldade para instalar o equipamento. A fabricante afirma que o Caeli One dispensa parte da infraestrutura pesada dos aparelhos split convencionais, como as grandes unidades condensadoras, mas a estrutura de ventilação continua essencial.</p>

<h2>O equipamento não substitui todos os sistemas convencionais</h2>

<p>Apesar dos resultados anunciados, o Caeli One ainda não substitui todos os aparelhos convencionais. As condições climáticas locais determinam o desempenho do resfriamento por evaporação: em locais de clima mais seco, a água evapora com mais rapidez, o que melhora a retirada de calor do ambiente.</p>

<p>Em cidades com umidade elevada, o processo pode perder eficiência e ter desempenho inferior ao de ambientes mais secos. Essa diferença é especialmente importante no Brasil, que reúne regiões com características climáticas distintas.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fVJ7go5AVIU" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>