Robôs de entrega já são uma realidade e Inglaterra inicia testes no país

A Inglaterra começou a testar um robô autônomo capaz de entregar encomendas sem intervenção humana. Equipado com pernas e rodas, o equipamento suporta cargas de até 15 kg e chega a 6 km/h de velocidade.
A junção dos dois sistemas de locomoção não é acidental: em pisos lisos, as rodas poupam energia, e nos obstáculos, como escadas e terrenos acidentados, as pernas entram em ação. É essa mistura que diferencia o Iris dos robôs de quatro patas já conhecidos no mercado.
Por que duas pernas em vez de quatro
A escolha pelo formato bípede nasceu de uma análise prática das limitações dos robôs com quatro membros.
Suporte ao trabalho, não substituição
Motoristas carregam mais de 200 encomendas de uma vez e precisam fazê-lo rapidamente, o que impõe esforço ao corpo humano.
A proposta é que os robôs assumam a movimentação e o transporte de pacotes, permitindo que os operadores se dediquem a tarefas que exigem julgamento, interação com clientes ou solução de problemas. Um modelo possível seria estacionar o equipamento em um ponto estratégico. De lá, ele enviaria notificações aos destinatários para que retirassem suas encomendas ou escolhessem alternativas de entrega.
Tecnologia ainda em estágio inicial
Para ele, trata-se de uma solução voltada a um público restrito, e essa realidade não deve mudar tão cedo.