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Reflexão e superação

A reflexão de Jorge Luis Borges: "Quem se conhece melhor do que o cego?"

Escritor enfrentava a cegueira e trazia grandes reflexões

Henrique Cesaretti

29/10/2026 - 08h39
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Jorge Luis Borges perguntou "Quem se conhece melhor do que o cego?" no Teatro Coliseo, em Buenos Aires, durante uma palestra realizada em 1977. O escritor argentino já enfrentava a cegueira havia décadas e refletia sobre as grandes obras da literatura universal.

A reflexão vinha de uma experiência vivida: Borges perdeu gradualmente a visão na infância por uma degeneração genética da retina transmitida pelo pai. Em 1950, já não conseguia enxergar, mas se recusou a deixar de escrever. Amigos e familiares passaram a registrar suas palavras conforme ele as ditava, e o obstáculo se tornou parte de seu método criativo.

A palestra que se transformou em testamento

Quando subiu ao palco do Teatro Coliseo em 1977, Borges enfrentava depressão e estava emocionalmente abalado. Mesmo assim, escolheu conectar sua trajetória à história da escrita humana. A apresentação foi registrada em áudio e depois transcrita, e o processo resultou em uma série de livros repletos de erros de transcrição.

Dois anos depois, em 1979, surgiu a oportunidade de reunir tudo em um único volume. Borges aceitou com uma condição inflexível: seria ele mesmo o revisor e corretor de cada página. Mesmo cego, ouvia cada trabalho ser lido em voz alta pelo menos três vezes para garantir a precisão.

O resultado foi "Siete Noches" — livro que o próprio autor reconheceu como seu legado final, seu testamento literário deixado para as gerações futuras.

 

O autoconhecimento na ausência de luz

A pergunta de Borges ultrapassa a experiência física da cegueira. Ao questionar quem melhor se compreende do que aquele privado da visão, ele sugere que a ausência de estímulo visual libera a memória. A imaginação e a introspecção — ferramentas que o escritor argentino dominou como poucos.

Sem a distração do mundo externo, restam apenas as camadas internas da consciência. Essa reflexão sobre o conhecimento que emerge da escuridão marca a obra de Borges, para quem a cegueira nunca significou isolamento intelectual.

Faleceu em 1986, mas a frase que pronunciou no Teatro Coliseo permanece como prova de que as limitações podem abrir portas para uma compreensão profunda — e de que a escuridão exterior nem sempre equivale à cegueira do espírito.

Se Borges não conseguia enxergar, como revisava seus textos?

Borges usava um método simples, mas que exigia disciplina: mandava alguém ler em voz alta cada página do trabalho que havia ditado. Ao escutar, verificava se as palavras correspondiam exatamente ao que havia imaginado e expressado. Não se tratava de corrigir a ortografia, mas de garantir a preservação do sentido, do ritmo e da precisão.

Por isso, insistiu em ouvir cada trabalho de "Siete Noches" no mínimo três vezes, para confirmar que nada havia se perdido na transcrição ou na interpretação de quem registrava suas palavras.

A formação que preparou Borges para reinventar sua criação

Antes de ficar cego, Borges já havia construído uma trajetória intelectual que o prepararia para essa reinvenção. Estudou em instituições educacionais na Suíça e na Inglaterra, passou por universidades e trabalhou como bibliotecário. A profissão o colocava em contato direto com textos, catálogos e sistemas de organização do conhecimento.

Como diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, cargo que assumiu em 1955, conhecia profundamente a forma como a informação era estruturada e recuperada.

Estudiosos reconhecem que a progressiva cegueira ajudou Borges a criar novos símbolos literários com a imaginação, porque "os poetas, como os cegos, podem ver no escuro". Sua formação ampla em literatura, filosofia e línguas múltiplas fornecia o material de que precisava para continuar atuando no mundo das ideias, mesmo sem acesso visual aos livros. Ele carregava sua biblioteca na memória.

O que a condição de Borges revelou sobre o processo criativo

A história de Borges desafia a ideia comum de que escrever exige ver. Seu trabalho mostrou que a criação literária vai além da percepção visual: está na memória, na linguagem falada e na capacidade de estruturar pensamentos sem depender de uma página à sua frente.

Ao ouvir suas obras depois que alguém as ditava, Borges demonstrava que a revisão também pode ser um ato de escuta e refinamento auditivo, não apenas visual.

Isso tem consequências práticas para qualquer pessoa que cria: sugere que o verdadeiro obstáculo não é a limitação física, mas a rigidez em adaptar o método de trabalho. Borges não tentou enxergar do jeito que enxergava antes — ele reinventou completamente como recebia informação, processava e corrigia seus textos.

Sua aceitação de um método radicalmente diferente, longe de diminuir a qualidade, resultou em "Siete Noches", que ele mesmo reconheceu como seu testamento literário.

Atemporal

Abraham Lincoln: "A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo"

Frase é muito usada em discursos sobre liderança e mudança

29/10/2026 09h55

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Imagem: Alexander Gardner/Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos

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"A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo" é uma frase muito popularmente atribuída a Abraham Lincoln, embora muito se fale também que tenha sido dita inicialmente pelo físico e inventor húngaro-britânico Dennis Gabore, ainda sendo citada em discursos sobre liderança e mudança. O enunciado resume uma postura baseada em agir, não em esperar que as coisas aconteçam por conta própria. A fonte Citação do Dia menciona a frase, que atravessa gerações por dialogar com uma questão universal.

Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos e conduziu o país durante a Guerra Civil Americana, um dos períodos mais difíceis de sua história. Sua atuação foi decisiva para preservar a união nacional e avançar na abolição da escravidão. Com o tempo, Lincoln tornou-se uma referência global em liderança, governança e defesa da democracia.

Historiadores, cientistas políticos e especialistas em gestão pública continuam a estudar sua trajetória, marcada pela ideia de que liderar é enfrentar o presente para abrir caminho a um cenário diferente.

Por trás da frase, uma trajetória de enfrentamento

A gestão de Lincoln ficou associada à Proclamação de Emancipação, documento que acelerou o fim da escravidão no país. Foi um ato concreto, não uma intenção declarada — exatamente o tipo de iniciativa defendida pela Citação.

Naquele período, os Estados Unidos atravessavam divisões profundas, e para quem estava à frente do governo, esperar que elas se resolvessem sozinhas não era uma opção. A frase nasce desse contexto: diante de um país rachado, Lincoln apostou em decidir e agir, não em aguardar.

O que a mensagem propõe para quem lê hoje

Em vez de tratar o amanhã como algo fora de alcance, a Citação defende que pessoas, empresas e governos podem influenciar os próprios resultados. Agir, portanto, é preferível a esperar circunstâncias favoráveis, e em tempos de mudanças tecnológicas, desafios econômicos e transformações sociais, a mensagem continua presente em discursos sobre liderança, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal.

Para Lincoln, mudanças de peso não brotam só do acaso — elas dependem de quem decide se mover primeiro. Essa leitura ajuda a explicar por que a frase continua repetida em contextos tão diferentes entre si, da política ao ambiente corporativo.

Um legado que atravessa gerações

O legado de Lincoln não se resume às decisões tomadas durante seu governo. Sua visão sobre responsabilidade e planejamento continua associada à ideia de enfrentar a incerteza com ação concreta, em vez de esperar por uma previsão.

A ideia de criar o próprio futuro, mais do que prevê-lo, resume o espírito da Citação: assumir a responsabilidade pelo rumo dos acontecimentos e decidir agir primeiro.

Sabedoria

A reflexão de Francis Bacon: "O homem sábio cria mais oportunidades do que encontra"

Iniciativa e discernimento são fundamentais em momentos decisivos, segundo ele

29/10/2026 09h28

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Imagem: autor desconhecido/Wikimedia Commons

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Esperar o cenário ideal para agir separa a intenção da ação concreta. Uma citação atribuída ao filósofo inglês Francis Bacon resume esse dilema: o homem sábio cria mais oportunidades do que encontra. A ideia convida a pensar sobre iniciativa e discernimento diante de decisões importantes.

Quando alguém adia um passo decisivo até ter garantias totais, corre o risco de nunca dar esse passo. Francis Bacon viveu entre 1561 e 1626 e defendia que a inteligência deveria guiar também as escolhas práticas do cotidiano.

Para ele, uma pessoa sábia não fica refém apenas das circunstâncias favoráveis, mas trabalha para reconhecer brechas e construir novas condições a partir delas.

A frase e seu contexto nos Ensaios

O trecho integra o ensaio Of Ceremonies and Respects, dentro da coletânea Ensaios de Francis Bacon, em que o autor questiona o excesso de formalidades nas relações humanas. Segundo essa reflexão, a preocupação exagerada com o momento perfeito pode travar quem precisa agir.

Na versão dos Ensaios disponível no Project Gutenberg, a frase surge logo depois de uma referência a alguém que fica observando o vento e as nuvens antes de plantar. Essa cena ilustra bem o risco de travar uma ação necessária só porque nenhuma condição parece perfeita o bastante.

Quem planta precisa, sim, avaliar o terreno e o clima, mas não pode adiar indefinidamente à espera da ausência total de obstáculos. Vale o mesmo raciocínio para qualquer decisão: ponderar riscos é saudável, transformar essa ponderação em paralisia não.

Preparação versus adiamento excessivo

Buscar segurança antes de uma escolha importante é um impulso natural e compreensível. O problema aparece quando alguém acumula tantas exigências para começar que o projeto nunca sai do papel: quer dominar todo o conhecimento. Ter todos os recursos à mão e a certeza plena de que nada vai dar errado.

Essa diferença separa preparação de adiamento: a primeira abre portas, o segundo trava o uso do que já foi aprendido.

Quem pensa em mudar de carreira, por exemplo, pode acreditar que precisa primeiro dominar por completo a nova área antes de sequer buscar uma oportunidade. Reconhecer quando as condições já são suficientes para um primeiro passo — ainda que imperfeito — é justamente o que a reflexão de Bacon valoriza.

 

Encontrar versus criar oportunidades

Encontrar uma oportunidade é reconhecer uma circunstância favorável que já está posta — uma vaga, um convite, uma chance inesperada de aprender algo novo. Já criar uma oportunidade exige construir as condições para que algo aconteça, mesmo sem nenhuma alternativa pronta à disposição.

Essa distinção separa quem depende do acaso de quem constrói o próprio caminho. Segundo a Stanford Encyclopedia of Philosophy, para Bacon, o conhecimento só se justifica quando gera impacto prático e melhora a condição humana. Sua filosofia valorizava observação atenta, investigação constante e aplicação prática daquilo que se aprende.

Esse raciocínio explica por que a frase perdura séculos: distingue quem aguarda o cenário perfeito de quem age com o que tem.

Como o reconhecimento de possibilidades funciona na prática

Criar oportunidades não é um ato mágico, mas resultado de observação atenta. Segundo Bacon, uma pessoa sábia identifica brechas e recursos disponíveis no ambiente — conhecimentos e contatos que já possui, além de pequenas possibilidades que passam despercebidas.

Em vez de esperar que tudo se alinhe perfeitamente, ela percebe que muitos elementos já estão presentes e podem ser combinados de formas novas.

Essa observação constante funciona como o primeiro motor para a ação. Quando alguém começa a reconhecer o que já existe ao seu redor. Deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser protagonista: a partir do que vê, pode desenhar um primeiro passo concreto, mesmo que pequeno e imperfeito.

Mas não é irresponsável agir sem ter tudo planejado?

Não, e bacon distingue entre preparação saudável e adiamento excessivo. Avaliar riscos e reunir informações antes de começar é prudência e ajuda a criar oportunidades com discernimento. O problema é quando essa avaliação nunca termina, quando a pessoa exige certeza absoluta e conhecimento completo antes de dar qualquer passo.

A diferença está em reconhecer quando as condições já são suficientes para um início imperfeito, não em pular para a ação sem nenhuma reflexão.

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