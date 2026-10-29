A reflexão de Jorge Luis Borges: "Quem se conhece melhor do que o cego?" - Imagem: Grete Stern/Wikimedia Commons

Jorge Luis Borges perguntou "Quem se conhece melhor do que o cego?" no Teatro Coliseo, em Buenos Aires, durante uma palestra realizada em 1977. O escritor argentino já enfrentava a cegueira havia décadas e refletia sobre as grandes obras da literatura universal.

A reflexão vinha de uma experiência vivida: Borges perdeu gradualmente a visão na infância por uma degeneração genética da retina transmitida pelo pai. Em 1950, já não conseguia enxergar, mas se recusou a deixar de escrever. Amigos e familiares passaram a registrar suas palavras conforme ele as ditava, e o obstáculo se tornou parte de seu método criativo.

A palestra que se transformou em testamento

Quando subiu ao palco do Teatro Coliseo em 1977, Borges enfrentava depressão e estava emocionalmente abalado. Mesmo assim, escolheu conectar sua trajetória à história da escrita humana. A apresentação foi registrada em áudio e depois transcrita, e o processo resultou em uma série de livros repletos de erros de transcrição.

Dois anos depois, em 1979, surgiu a oportunidade de reunir tudo em um único volume. Borges aceitou com uma condição inflexível: seria ele mesmo o revisor e corretor de cada página. Mesmo cego, ouvia cada trabalho ser lido em voz alta pelo menos três vezes para garantir a precisão.

O resultado foi "Siete Noches" — livro que o próprio autor reconheceu como seu legado final, seu testamento literário deixado para as gerações futuras.

O autoconhecimento na ausência de luz

A pergunta de Borges ultrapassa a experiência física da cegueira. Ao questionar quem melhor se compreende do que aquele privado da visão, ele sugere que a ausência de estímulo visual libera a memória. A imaginação e a introspecção — ferramentas que o escritor argentino dominou como poucos.

Sem a distração do mundo externo, restam apenas as camadas internas da consciência. Essa reflexão sobre o conhecimento que emerge da escuridão marca a obra de Borges, para quem a cegueira nunca significou isolamento intelectual.

Faleceu em 1986, mas a frase que pronunciou no Teatro Coliseo permanece como prova de que as limitações podem abrir portas para uma compreensão profunda — e de que a escuridão exterior nem sempre equivale à cegueira do espírito.

Se Borges não conseguia enxergar, como revisava seus textos?

Borges usava um método simples, mas que exigia disciplina: mandava alguém ler em voz alta cada página do trabalho que havia ditado. Ao escutar, verificava se as palavras correspondiam exatamente ao que havia imaginado e expressado. Não se tratava de corrigir a ortografia, mas de garantir a preservação do sentido, do ritmo e da precisão.

Por isso, insistiu em ouvir cada trabalho de "Siete Noches" no mínimo três vezes, para confirmar que nada havia se perdido na transcrição ou na interpretação de quem registrava suas palavras.

A formação que preparou Borges para reinventar sua criação

Antes de ficar cego, Borges já havia construído uma trajetória intelectual que o prepararia para essa reinvenção. Estudou em instituições educacionais na Suíça e na Inglaterra, passou por universidades e trabalhou como bibliotecário. A profissão o colocava em contato direto com textos, catálogos e sistemas de organização do conhecimento.

Como diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, cargo que assumiu em 1955, conhecia profundamente a forma como a informação era estruturada e recuperada.

Estudiosos reconhecem que a progressiva cegueira ajudou Borges a criar novos símbolos literários com a imaginação, porque "os poetas, como os cegos, podem ver no escuro". Sua formação ampla em literatura, filosofia e línguas múltiplas fornecia o material de que precisava para continuar atuando no mundo das ideias, mesmo sem acesso visual aos livros. Ele carregava sua biblioteca na memória.

O que a condição de Borges revelou sobre o processo criativo

A história de Borges desafia a ideia comum de que escrever exige ver. Seu trabalho mostrou que a criação literária vai além da percepção visual: está na memória, na linguagem falada e na capacidade de estruturar pensamentos sem depender de uma página à sua frente.

Ao ouvir suas obras depois que alguém as ditava, Borges demonstrava que a revisão também pode ser um ato de escuta e refinamento auditivo, não apenas visual.

Isso tem consequências práticas para qualquer pessoa que cria: sugere que o verdadeiro obstáculo não é a limitação física, mas a rigidez em adaptar o método de trabalho. Borges não tentou enxergar do jeito que enxergava antes — ele reinventou completamente como recebia informação, processava e corrigia seus textos.

Sua aceitação de um método radicalmente diferente, longe de diminuir a qualidade, resultou em "Siete Noches", que ele mesmo reconheceu como seu testamento literário.