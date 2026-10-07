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Armas no espaço

Alerta global: EUA confirmam existência de armas em órbita da Terra

Washington manteve informações cruciais sob sigilo.

João V. Valença

07/10/2026 - 15h28
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Os Estados Unidos reconheceram pela primeira vez publicamente que possuem armas posicionadas em órbita, marcando um ponto de inflexão em um debate crítico para o qual o direito internacional. Ainda não oferece respostas claras: que tipos de armas são permitidos no espaço e quais deveriam ser proibidas.

Troy Meink, secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, fez o anúncio durante a conferência Air, Space & Cyber em Maryland. Segundo a declaração, o país agora opera "armas de controle espacial em órbita" desenhadas para defender forças americanas contra possíveis ataques de adversários no espaço.

O que o governo americano não revelou

Washington manteve informações cruciais sob sigilo: a natureza exata dessas armas, quantas estão atualmente em órbita, seus mecanismos de funcionamento e quando foram lançadas permanecem classificados. A administração também não esclareceu se essas armas foram criadas unicamente para atingir objetos espaciais ou se têm capacidades adicionais.

A opacidade é característica comum entre grandes potências. Rússia, China e outras nações também guardam em sigilo suas capacidades militares no espaço, criando um cenário onde especialistas frequentemente não conseguem identificar se um satélite serve exclusivamente a fins civis. Militares ou ambos os objetivos simultaneamente.

Armas que não parecem armas

O desafio definitório começa aqui: uma arma espacial não precisa tomar a forma convencional de bomba ou míssil em órbita. Tecnologias capazes de interferir ou destruir sistemas espaciais incluem mísseis antissatélite disparados da Terra. Equipamentos de jamming de sinais, lasers, emissores de micro-ondas de alta potência, operações cibernéticas e até satélites que se aproximam de outros equipamentos.

O problema maior é que muitas dessas tecnologias possuem usos civis completamente legítimos. Um satélite que se aproxima de outro pode realizar manutenção, inspeção ou reabastecimento — mas essa mesma capacidade tecnológica permite danificar ou inutilizar equipamentos adversários. A questão central é essa ambiguidade: um equipamento desenvolvido para função pacífica pode transformar-se em arma, dependendo de como é utilizado.

O vazio jurídico de 1967

O Tratado do Espaço Exterior, assinado em 1967 durante a Guerra Fria, estabelece as regras internacionais para atividades humanas fora da Terra. O documento proíbe colocar em órbita armas nucleares ou outras armas de destruição em massa, e determina que a Lua e corpos celestes similares sejam usados exclusivamente para fins pacíficos.

Porém existe uma lacuna significativa: o tratado não estabelece proibição geral equivalente para armas convencionais posicionadas na órbita terrestre. Isso significa que confirmar a existência de uma arma convencional em órbita não equivale automaticamente a uma violação do acordo internacional. É precisamente esse vazio jurídico que preocupa pesquisadores e especialistas em direito espacial.

Por que as regras precisam evoluir

Pesquisadores de organismos como o Project Ploughshares apontam que a estrutura jurídica que governa atividades espaciais requer modificação fundamental para acompanhar a realidade tecnológica contemporânea. Criar novas regulações enfrenta obstáculos consideráveis, incluindo desacordos entre potências sobre o que deve ser permitido e a dificuldade em verificar cumprimento de qualquer novo tratado.

A confirmação americana sobre armas em órbita reacende um debate que envolve países com capacidades espaciais significativas e coloca em foco a necessidade urgente de clareza normativa. Sem regras internacionais mais robustas, o espaço pode tornar-se um domínio de confrontação onde a ausência de limites claros define as operações militares das próximas décadas.

Psicologia

Se você sempre esquece nomes durante uma conversa, pode estar sofrendo de sobrecarga mental

Lapso de memória não indica fraqueza cognitiva nem desinteresse.

07/10/2026 14h16

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Foto: Liliana Drew/Pexels

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Psicólogos concordam que quem esquece nomes durante uma conversa provavelmente está sofrendo de sobrecarga mental. Esse lapso de memória, frequente entre pessoas que acabam de conhecer, não indica fraqueza cognitiva nem desinteresse — é resultado de como a mente distribui sua capacidade limitada de concentração.

Quando a atenção se divide entre múltiplas demandas, o cérebro prioriza o conteúdo da conversa e o comportamento de quem fala, relegando a retenção de nomes a um segundo plano.

A codificação de um nome sofre interferência quando a atenção está dirigida para outro lugar durante a apresentação. Isso ocorre enquanto você processa as palavras da pessoa, suas expressões faciais e o contexto da conversa. A informação do nome passa despercebida pelo sistema de memória ativa e pode desaparecer em minutos se não for reforçada imediatamente.

Por que profissões ficam, mas nomes desaparecem

De acordo com a psicóloga Olga Albaladejo, em entrevista ao CuerpoMente, quando alguém se apresenta como médico, advogado ou professor. O cérebro ativa uma rede de associações — imagens, conhecimentos e experiências ligadas àquela profissão. Um rótulo profissional chega carregado de significado, conectado a vivências anteriores.

Em contraste, um nome como Elena, Marta ou Javier chega como uma palavra solta, sem vínculo com nenhuma lembrança preexistente, e por isso desvanece com facilidade.

As histórias, emoções e situações compartilhadas durante um diálogo criam conexões mentais muito mais robustas do que uma informação isolada. O cérebro investe recursos limitados naquilo que parece ter maior peso ou relevância no momento. Uma simples apresentação de nome, desprovida de contexto emocional ou narrativo, não passa pelo filtro de prioridade.

O impacto da sobrecarga mental e da ansiedade

Quando o dia acarreta múltiplas preocupações, tarefas pendentes ou cansaço acumulado, o cérebro simplesmente não reserva espaço para guardar uma informação considerada secundária. A identificação de uma pessoa que você conheceu há pouco perde prioridade diante de outras demandas que parecem mais urgentes naquele instante.

Para outros especialistas em psicologia, a ansiedade social desempenha um papel importante nessa situação. Quem está concentrado em causar boa impressão ou parecer simpático acaba canalizando sua energia mental para esse objetivo, deixando menos capacidade cognitiva disponível para reter o nome de quem acaba de conhecer.

Reconhecer esse padrão ajuda a compreender que o esquecimento não reflete descaso com a outra pessoa, mas a distribuição natural de recursos cerebrais diante de várias demandas ao mesmo tempo.

Recorde mundial

Escultura grega de 500 toneladas, esculpida em mármore, cruza o oceano em viagem de 1.900 km

A peça é batizada de "Lira de Naxos".

07/10/2026 13h21

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Foto: Daniel Wheeler/Pexels

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Um bloco único de mármore esculpido com 500 toneladas deixou a ilha grega de Naxos rumo à Basileia, na Suíça, percurso de quase 1.900 quilômetros que mistura estrada, mar e rios europeus.

A peça, batizada de "Lira de Naxos", saiu da pedreira de Kinidaros em 29 de setembro e pode entrar para o Guinness World Records se atender aos critérios avaliados pela organização. Os responsáveis pela obra já entraram em contato com o Guinness. O trajeto terrestre pela ilha aconteceu durante a madrugada para não travar o trânsito local durante o dia.

A operação usou uma plataforma modular autopropelida de 12 eixos, equipamento raro capaz de deslocar cargas desse porte sem fracionar a escultura em partes menores.

As dimensões que exigiram engenharia especial

A escultura final tem 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 6 metros de altura. O bloco bruto, antes do trabalho artístico, era ainda maior: cerca de 17 metros de comprimento, 7 metros de largura e 7 metros de altura, reduzido ao longo do processo de talha.

O escultor Tobias Ballaty passou mais de seis meses trabalhando diretamente na pedra, ainda dentro da pedreira. Ele não precisou dividir o mármore em blocos menores para facilitar a produção. Manter a peça inteira, sem cortes, é justamente o que complica o transporte.

Rota marítima até o coração da Europa

Depois do trecho rodoviário, a escultura seguiu por mar em direção ao norte europeu. O planejamento prevê passagem pela Holanda antes da entrada na malha de rios que conduz até a Basileia.

A navegação fluvial aproveita as grandes vias navegáveis do continente, incluindo a ligação com o Reno, para levar a peça ao interior da Europa sem recorrer a estradas. É a forma encontrada para transportar uma obra que não cabe em nenhum caminhão convencional nem pode ser fatiada no caminho.

Um projeto iniciado em 2023

O trabalho na "Lira de Naxos" começou por volta de 2023, quando Ballaty passou a esculpir o bloco retirado da pedreira de Kinidaros. A escolha por manter a peça inteira, sem cortes, elevou o grau de dificuldade de cada etapa seguinte, da saída da ilha até a chegada à Suíça.

Agora, o desafio que resta é concluir o percurso fluvial sem fragmentar a escultura em nenhum momento, condição que sustenta a possibilidade de recorde no Guinness World Records. Até a chegada à Basileia, a peça segue sendo acompanhada como uma operação única de transporte de mármore em larga escala.

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