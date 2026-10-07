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Superação

Após perder a casa em um terremoto, idosa de 87 anos constrói tudo do zero com garrafas plásticas

Com cerca de 10 metros quadrados, a casa recebeu o nome de "casita encantada".

João V. Valença

07/10/2026 - 15h00
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Em 2001, um terremoto destruiu a casa onde Maria Ponce vivia na vila de El Borbollon, em El Salvador. Sem recursos para reconstruí-la ou comprar outro imóvel, a idosa encontrou uma solução: erguer uma nova moradia com as próprias mãos, usando materiais descartados.

A ideia surgiu de um sonho: Maria imaginou uma casa feita de garrafas plásticas e decidiu transformar a visão em realidade. Com cerca de 10 metros quadrados, a casa recebeu o nome de "casita encantada" e ficou conhecida entre os moradores da região pela fachada colorida e inusitada.

Meses de dedicação e trabalho solitário

Antes de começar a obra, Maria passou cerca de um mês e meio recolhendo garrafas descartadas, bambu e outros materiais espalhados pela comunidade. A construção começou apenas depois dessa fase de coleta.

A obra durou aproximadamente três meses, e sozinha, do amanhecer ao anoitecer, Maria levantou as paredes com centenas de garrafas plásticas usadas como alvenaria. Varas de bambu fincadas no solo formaram a base estrutural e sustentaram toda a construção. Depois, Maria pintou manualmente várias embalagens e deixou a fachada colorida na rua principal da vila, conhecida como El Litoral.

Um legado que permanece na memória local

Décadas depois, a pequena casa continua de pé e se tornou uma referência para moradores e visitantes de El Borbollon. A edificação representa a resistência diante dos efeitos do terremoto de 2001 e a capacidade de Maria de reconstruir a própria vida após a perda.

Maria Ponce morreu em fevereiro de 2024, aos 90 anos, mas a obra preserva a história de sua determinação. Sua filha, Rosa Miriam, cuida da "casita encantada" até hoje e mantém viva a história de uma mulher que encontrou beleza e esperança em materiais descartados.

Psicologia

Se você sempre esquece nomes durante uma conversa, pode estar sofrendo de sobrecarga mental

Lapso de memória não indica fraqueza cognitiva nem desinteresse.

07/10/2026 14h16

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Foto: Liliana Drew/Pexels

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Psicólogos concordam que quem esquece nomes durante uma conversa provavelmente está sofrendo de sobrecarga mental. Esse lapso de memória, frequente entre pessoas que acabam de conhecer, não indica fraqueza cognitiva nem desinteresse — é resultado de como a mente distribui sua capacidade limitada de concentração.

Quando a atenção se divide entre múltiplas demandas, o cérebro prioriza o conteúdo da conversa e o comportamento de quem fala, relegando a retenção de nomes a um segundo plano.

A codificação de um nome sofre interferência quando a atenção está dirigida para outro lugar durante a apresentação. Isso ocorre enquanto você processa as palavras da pessoa, suas expressões faciais e o contexto da conversa. A informação do nome passa despercebida pelo sistema de memória ativa e pode desaparecer em minutos se não for reforçada imediatamente.

Por que profissões ficam, mas nomes desaparecem

De acordo com a psicóloga Olga Albaladejo, em entrevista ao CuerpoMente, quando alguém se apresenta como médico, advogado ou professor. O cérebro ativa uma rede de associações — imagens, conhecimentos e experiências ligadas àquela profissão. Um rótulo profissional chega carregado de significado, conectado a vivências anteriores.

Em contraste, um nome como Elena, Marta ou Javier chega como uma palavra solta, sem vínculo com nenhuma lembrança preexistente, e por isso desvanece com facilidade.

As histórias, emoções e situações compartilhadas durante um diálogo criam conexões mentais muito mais robustas do que uma informação isolada. O cérebro investe recursos limitados naquilo que parece ter maior peso ou relevância no momento. Uma simples apresentação de nome, desprovida de contexto emocional ou narrativo, não passa pelo filtro de prioridade.

O impacto da sobrecarga mental e da ansiedade

Quando o dia acarreta múltiplas preocupações, tarefas pendentes ou cansaço acumulado, o cérebro simplesmente não reserva espaço para guardar uma informação considerada secundária. A identificação de uma pessoa que você conheceu há pouco perde prioridade diante de outras demandas que parecem mais urgentes naquele instante.

Para outros especialistas em psicologia, a ansiedade social desempenha um papel importante nessa situação. Quem está concentrado em causar boa impressão ou parecer simpático acaba canalizando sua energia mental para esse objetivo, deixando menos capacidade cognitiva disponível para reter o nome de quem acaba de conhecer.

Reconhecer esse padrão ajuda a compreender que o esquecimento não reflete descaso com a outra pessoa, mas a distribuição natural de recursos cerebrais diante de várias demandas ao mesmo tempo.

Recorde mundial

Escultura grega de 500 toneladas, esculpida em mármore, cruza o oceano em viagem de 1.900 km

A peça é batizada de "Lira de Naxos".

07/10/2026 13h21

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Foto: Daniel Wheeler/Pexels

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Um bloco único de mármore esculpido com 500 toneladas deixou a ilha grega de Naxos rumo à Basileia, na Suíça, percurso de quase 1.900 quilômetros que mistura estrada, mar e rios europeus.

A peça, batizada de "Lira de Naxos", saiu da pedreira de Kinidaros em 29 de setembro e pode entrar para o Guinness World Records se atender aos critérios avaliados pela organização. Os responsáveis pela obra já entraram em contato com o Guinness. O trajeto terrestre pela ilha aconteceu durante a madrugada para não travar o trânsito local durante o dia.

A operação usou uma plataforma modular autopropelida de 12 eixos, equipamento raro capaz de deslocar cargas desse porte sem fracionar a escultura em partes menores.

As dimensões que exigiram engenharia especial

A escultura final tem 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 6 metros de altura. O bloco bruto, antes do trabalho artístico, era ainda maior: cerca de 17 metros de comprimento, 7 metros de largura e 7 metros de altura, reduzido ao longo do processo de talha.

O escultor Tobias Ballaty passou mais de seis meses trabalhando diretamente na pedra, ainda dentro da pedreira. Ele não precisou dividir o mármore em blocos menores para facilitar a produção. Manter a peça inteira, sem cortes, é justamente o que complica o transporte.

Rota marítima até o coração da Europa

Depois do trecho rodoviário, a escultura seguiu por mar em direção ao norte europeu. O planejamento prevê passagem pela Holanda antes da entrada na malha de rios que conduz até a Basileia.

A navegação fluvial aproveita as grandes vias navegáveis do continente, incluindo a ligação com o Reno, para levar a peça ao interior da Europa sem recorrer a estradas. É a forma encontrada para transportar uma obra que não cabe em nenhum caminhão convencional nem pode ser fatiada no caminho.

Um projeto iniciado em 2023

O trabalho na "Lira de Naxos" começou por volta de 2023, quando Ballaty passou a esculpir o bloco retirado da pedreira de Kinidaros. A escolha por manter a peça inteira, sem cortes, elevou o grau de dificuldade de cada etapa seguinte, da saída da ilha até a chegada à Suíça.

Agora, o desafio que resta é concluir o percurso fluvial sem fragmentar a escultura em nenhum momento, condição que sustenta a possibilidade de recorde no Guinness World Records. Até a chegada à Basileia, a peça segue sendo acompanhada como uma operação única de transporte de mármore em larga escala.

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