Se você sempre esquece nomes durante uma conversa, pode estar sofrendo de sobrecarga mental - Foto: Liliana Drew/Pexels

Psicólogos concordam que quem esquece nomes durante uma conversa provavelmente está sofrendo de sobrecarga mental. Esse lapso de memória, frequente entre pessoas que acabam de conhecer, não indica fraqueza cognitiva nem desinteresse — é resultado de como a mente distribui sua capacidade limitada de concentração.

Quando a atenção se divide entre múltiplas demandas, o cérebro prioriza o conteúdo da conversa e o comportamento de quem fala, relegando a retenção de nomes a um segundo plano.

A codificação de um nome sofre interferência quando a atenção está dirigida para outro lugar durante a apresentação. Isso ocorre enquanto você processa as palavras da pessoa, suas expressões faciais e o contexto da conversa. A informação do nome passa despercebida pelo sistema de memória ativa e pode desaparecer em minutos se não for reforçada imediatamente.

Por que profissões ficam, mas nomes desaparecem

De acordo com a psicóloga Olga Albaladejo, em entrevista ao CuerpoMente, quando alguém se apresenta como médico, advogado ou professor. O cérebro ativa uma rede de associações — imagens, conhecimentos e experiências ligadas àquela profissão. Um rótulo profissional chega carregado de significado, conectado a vivências anteriores.

Em contraste, um nome como Elena, Marta ou Javier chega como uma palavra solta, sem vínculo com nenhuma lembrança preexistente, e por isso desvanece com facilidade.

As histórias, emoções e situações compartilhadas durante um diálogo criam conexões mentais muito mais robustas do que uma informação isolada. O cérebro investe recursos limitados naquilo que parece ter maior peso ou relevância no momento. Uma simples apresentação de nome, desprovida de contexto emocional ou narrativo, não passa pelo filtro de prioridade.

O impacto da sobrecarga mental e da ansiedade

Quando o dia acarreta múltiplas preocupações, tarefas pendentes ou cansaço acumulado, o cérebro simplesmente não reserva espaço para guardar uma informação considerada secundária. A identificação de uma pessoa que você conheceu há pouco perde prioridade diante de outras demandas que parecem mais urgentes naquele instante.

Para outros especialistas em psicologia, a ansiedade social desempenha um papel importante nessa situação. Quem está concentrado em causar boa impressão ou parecer simpático acaba canalizando sua energia mental para esse objetivo, deixando menos capacidade cognitiva disponível para reter o nome de quem acaba de conhecer.

Reconhecer esse padrão ajuda a compreender que o esquecimento não reflete descaso com a outra pessoa, mas a distribuição natural de recursos cerebrais diante de várias demandas ao mesmo tempo.