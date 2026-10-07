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Alerta global: explosões solares estão a caminho da Terra, confirmam cientistas

Três explosões varreram a superfície do Sol recentemente

Henrique Cesaretti

07/10/2026 - 07h49
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Três explosões de classe M varreram a superfície do Sol nas últimas 24 horas, interrompendo um período de atividade moderada. Duas delas brotaram da região AR4549, um agrupamento de manchas solares que se expandiu rapidamente e desenvolveu a configuração magnética mais complexa conhecida entre as áreas ativas do astro-rei.

A maior dessas erupções. Com intensidade M1.8, atingiu seu pico nesta terça-feira (6), às 5h05 no horário de Brasília, e interrompeu comunicações por rádio sobre o Mar Arábico, na costa leste da Somália.

O escurecimento coronal observado logo após o evento sugere que material solar foi lançado ao espaço —. E a posição favorável da AR4549 significa que esse jato pode estar em rota para nosso planeta.

Ainda não há confirmação sobre a chegada ou a intensidade do impacto potencial, mas os próximos dias exigem vigilância. A região em foco tem capacidade de gerar erupções ainda mais poderosas, de classe X, as mais intensas da escala de medição dessas explosões solares.

O ciclo de atividade solar que explica tudo

O Sol passa por ciclos de 11 anos de atividade magnética intensa. Atualmente, o astro está no que os astrônomos chamam de Ciclo Solar 25 — o 25º ciclo documentado e acompanhado com rigor científico desde que começaram os registros modernos.

No auge desses ciclos, a superfície solar fica salpicada de manchas escuras que marcam concentrações enormes de energia. Quando as linhas do campo magnético se emaranham e se reorganizam nessas regiões, elas podem se romper. E lançar rajadas violentas de vento solar — o que os cientistas chamam de ejeção de massa coronal, ou CME na sigla em inglês.

Como as explosões liberam tanta energia

A física Adriana Valio, professora titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie e pesquisadora do Centro de Rádio Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM), descreveu ao Olhar Digital o mecanismo que dispara essas liberações colossais.

A energia brota de um processo chamado reconexão magnética, no qual as linhas do campo magnético se reorganizam bruscamente. E convertem parte dessa energia magnética em radiação intensa, aquecimento do plasma e aceleração de partículas carregadas.

As explosões solares são classificadas numa escala alfabética — A, B, C, M e X — conforme a intensidade dos raios-X que emitem. Cada nível é 10 vezes mais potente que o anterior, tornando as explosões de classe X verdadeiras cataclismos cósmicos.

Nessa escala, as erupções de classe M são consideradas moderadas, porém capazes de interromper comunicações, como ocorreu nesta terça-feira.

 

Por que a região AR4549 é especial e perigosa

A configuração da mancha solar AR4549 a coloca num patamar especial de complexidade magnética. Cientistas a descrevem como beta-gama-delta, a categoria mais intrincada entre todas as que classificam áreas ativas no Sol. Estruturas com essa complexidade magnética abrigam e acumulam quantidades extraordinárias de energia.

Localizada a leste do centro visível do disco solar, a AR4549 cresceu em velocidade impressionante e transformou-se num vasto conjunto de manchas entrelaçadas. Essa posição — voltada diretamente para a Terra — torna cada explosão que emanar dela uma ameaça potencial de impacto direto, caso a ejeção de massa coronal se dirija até nós.

Apagão de rádio já foi registrado

A explosão M1.8 de nesta terça-feira provocou um apagão de rádio classificado como R1 — o nível menor numa escala que vai até R5. Embora considerado de menor impacto, o evento bloqueou comunicações de rádio sobre uma vasta região do oceano Índico quase que instantaneamente, demonstrando a velocidade com que a radiação solar viaja.

Esses apagões ocorrem porque a radiação intensa do Sol interfere nas ondas de rádio usadas em navegação aérea, comunicações marítimas e sistemas de satélite. A exposição a essa radiação também afeta satélites de órbita baixa, painéis solares e, potencialmente, redes elétricas terrestres quando o impacto é severo.

O que pode acontecer se atingir a Terra

Uma ejeção de massa coronal que atinja a magnetosfera terrestre desencadeia uma tempestade geomagnética. A intensidade dependerá da quantidade de plasma e da força do campo magnético embarcado pela nuvem solar — fatores que ainda não podem ser estimados com precisão a partir dos dados atuais.

Tempestades geomagnéticas fracas perturbam satélites de GPS e comunicações, e Tempestades moderadas expandem esses problemas para transformadores elétricos em latitudes altas. Tempestades severas podem danificar infraestrutura de energia elétrica em larga escala e afetar sistemas de navegação globais por horas ou dias.

Observações científicas alertam para risco crescente

Imagens coletadas imediatamente após a explosão de nesta terça-feira registraram um escurecimento amplo ao redor da zona de erupção — evidência de que material foi ejetado da atmosfera solar externa, chamada coroa. Esse padrão é o sinal visual que antecede uma ejeção de massa coronal potencial.

O físico espacial Vincent Ledvina, que fotografa auroras boreais do Alaska, alertou que as imagens disponíveis eram muito recentes para permitir estimativas confiáveis do volume de material em deslocamento. Mesmo assim, a probabilidade de impacto terrestre já justifica que agências espaciais monitorem a AR4549 continuamente nos próximos dias.

Por que os próximos dias são críticos

A AR4549 permanece em posição de risco — sua orientação atual a mantém apontada para a Terra. Nos próximos dias, enquanto a região ativa continuar visível e ativa, existe potencial para novas erupções de classe M e, crucialmente, para explosões de classe X, que liberariam energia vastamente superior.

Meteorologistas espaciais usam imagens contínuas de telescópios terrestres e sondas solares para identificar mudanças na estrutura magnética da região e prever o risco. Essas observações permitem calcular se novas explosões ocorrerão e, quando uma CME é confirmada, estimar o tempo de chegada à Terra — geralmente entre 24 e 72 horas após a erupção.

A vigilância dessa região torna-se imprescindível porque agora temos tecnologia capaz de antecipar impactos e proteger infraestruturas críticas, desde que o tempo seja suficiente para implementar as medidas. O trabalho contínuo de instituições como o CRAAM e o acompanhamento global mantêm a humanidade preparada para lidar com a próxima tempestade solar que se aproxime.

Tecnologia internacional

Maior navio do mundo, com torre de 156 metros, deixa a China e segue rumo ao Brasil

Ele tem 160 metros de comprimento e é maior que um campo de futebol

06/10/2026 19h07

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Foto: abdo alshreef/Pexels

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O CRCC Bridge Piling No.1 zarpa de Lusi em sua primeira travessia internacional. A viagem até as águas de Pernambuco levará 45 dias. De lá, o navio seguirá para a Bahia, onde executará a tarefa para a qual foi construído: fixar as fundações que sustentarão a maior ponte da América Latina sobre a Baía de Todos-Os-Santos.

Com 160 metros de comprimento e uma torre de 156 metros de altura, a embarcação chinesa é o maior navio de cravação de estacas em operação no planeta.

Sua especialidade é enterrar cilindros de aço ou concreto no leito marinho, o trabalho mais delicado de qualquer ponte sobre a água. Essas fundações precisam resistir às correntes, às marés e ao peso da estrutura por décadas.

A missão na Bahia

O navio atuará na construção do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Ilha de Itaparica, projeto que ligará a capital baiana a Vera Cruz, município que abriga a maior ilha marítima do Brasil. A embarcação deve atracar em águas próximas a Recife antes de seguir para o destino final na Bahia.

Túneis e viadutos conectarão a nova ponte à Via Expressa, além das avenidas Jequitaia e Engenheiro Oscar Pontes, ampliando o acesso ao centro de Salvador. Na Bahia, a ponte se conectará na região do Terminal Marítimo São Joaquim, onde hoje opera o Ferry-Boat, enquanto em Vera Cruz chegará à região da Gameleira.

O consórcio por trás da obra

Uma Parceria Público-Privada sustenta o empreendimento, executado pela Concessionária Ponte Salvador-Itaparica. Duas empresas chinesas de engenharia integram o consórcio: a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e a China Communications Construction Company (CCCC). As duas têm vasta experiência internacional em infraestrutura de grande escala.

A chegada do navio-estaqueador marca uma etapa crítica da obra. O projeto deve ser concluído em junho de 2031 e transformar a rotina de quem depende da travessia marítima entre a capital e a ilha. O Ferry-Boat seguirá operando, mas a ponte reduzirá o tempo de deslocamento.

Negócio milionário

Em 1999, família vendeu 36 hectares por US$ 10; em 2025, área foi arrematada por US$ 10 milhões

A intenção era de transformar a área em parque público.

06/10/2026 18h31

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Foto: Sergio Zhukov/Pexels

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Um terreno no condado de Williamson, região agrícola em expansão no Texas, gerou conflito entre moradores, autoridades municipais e descendentes de seus antigos proprietários.

Em 1999, a família Bland cedeu 36 hectares por apenas US$ 10, com a intenção explícita de transformar a área em parque público. Em 2025, porém, o mesmo terreno foi vendido por US$ 10 milhões a uma empresa privada de desenvolvimento de centros de dados.

O caso trouxe à tona as condições legais da transferência do terreno e colocou em confronto interpretações divergentes sobre seu destino, segundo o portal 404 Media.

De espaço comunitário a projeto privado

A família Bland transferiu originalmente o terreno à Fundação de Parques e Recreação do Texas por uma quantia simbólica, na expectativa de que a área servisse ao uso público da comunidade. Nos anos seguintes, o terreno mudou de mãos várias vezes até ficar sob controle da cidade de Taylor, a nordeste de Austin.

A região passou a atrair grandes empreendimentos industriais e tecnológicos, o que mudou seu perfil de ocupação.

Em 2025, a Blueprint, empresa ligada a projetos de centros de dados, adquiriu o terreno da municipalidade. O projeto ficaria a apenas 150 metros da casa de uma das famílias da região. E gerou inquietação entre alguns vizinhos, preocupados com a transformação do espaço, historicamente usado para reuniões e atividades ao ar livre.

A escritura original e a disputa legal

A escritura de 1999 destinava o terreno à criação de um parque. Segundo a documentação, o imóvel deveria permanecer em fideicomisso para preservar esse uso comunitário. A interpretação dessa cláusula se tornou um dos principais pontos de divergência entre as partes.

A cidade argumenta que as transferências posteriores não reproduziram a condição nas escrituras seguintes, o que tornaria a venda à Blueprint válida segundo a documentação vigente. Moradores e descendentes dos proprietários originais, porém, afirmam que a intenção da família era manter o terreno para uso público e questionam se a cláusula foi respeitada.

Segundo o 404 Media, Pamela Griffin, descendente de uma família que viveu gerações no local. Afirma que o agricultor que cedeu as terras havia dito ao pai dela que desejava um parque ali, não um projeto de desenvolvimento urbano ou um polo industrial. Essa vontade, porém, não aparece explicitamente nos documentos em discussão.

A disputa chegou aos tribunais, mas a interpretação da escritura original continua sem decisão definitiva. Enquanto isso, a cidade e os opositores ao projeto defendem destinos diferentes para os 36 hectares.

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