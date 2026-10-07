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Séculos depois...

Após séculos de existência, famoso arco de pedra de 27 metros desaba no Oceano Pacífico

Parque estava fechado durante a tempestade, o que impediu qualquer registro do momento em que o arco caiu

Henrique Cesaretti

07/10/2026 - 08h17
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O Holei Sea Arch, arco de rocha vulcânica que servia de cartão-postal da Ilha do Havaí, desmoronou no Oceano Pacífico após ser fragilizado pela passagem do Furacão Nolo. O National Park Service (NPS) confirmou a queda na última sexta-feira (2).

A agência federal americana não soube precisar o dia exato do colapso, mas acredita que ele tenha ocorrido antes da noite de domingo, 27 de setembro. O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí estava fechado por precaução durante a tempestade, o que impediu qualquer registro do momento em que o arco caiu.

A última foto de monitoramento que mostrava a estrutura intacta foi tirada em 23 de setembro. Um novo registro, feito em 30 de setembro, já revela o trecho da costa sem o arco de 27 metros de altura.

Risco em penhascos próximos ao local

O NPS pediu que os visitantes evitem as bordas dos penhascos da região, classificados como instáveis por causa do risco de novos desabamentos no paredão rochoso. Imagens recentes em redes sociais mostram pessoas entrando na área isolada onde ficava o Holei Sea Arch, mesmo após os alertas.

Segundo a agência, aproximar-se da beira do penhasco expõe visitantes e socorristas ao risco de queda e afogamento, já que as ondas continuam a atingir a costa. O comportamento preocupa o NPS por repetir as condições que antecederam o colapso da formação.

 

Uma marca histórica da ilha

Esculpido em rocha vulcânica, o arco existia há cerca de 550 anos e era um dos pontos mais fotografados da Big Island. O NPS se despediu da formação publicamente, desejando que ela "descanse em paz" e convidando visitantes a compartilhar fotos feitas no local ao longo dos anos.

O próprio NPS já alertava havia tempos sobre o risco de desaparecimento do arco. Antes da chegada do Nolo, as autoridades já apontavam um processo natural de erosão na falésia, que pode ter sido acelerado pelas condições climáticas recentes. A agência descreveu a formação como linda, mas temporária, e afirmou que o arco marítimo um dia desmoronaria no mar.

E que outros o substituiriam à medida que a falésia lentamente migrasse para o interior da ilha.

A trajetória do furacão Nolo

O Nolo ganhou força sobre as águas do Pacífico aquecidas pelo fenômeno Super El Niño. A tempestade passou a cerca de 233 km ao sul da Big Island em 26 de setembro, levando chuva forte e ventos intensos à região.

Formado em 13 de setembro, o sistema mudou de categoria diversas vezes, chegando a furacão de categoria 4 antes de perder força e ser rebaixado a tempestade tropical. Nas primeiras horas deste sábado (3), o Nolo voltou a ser classificado como furacão de categoria 1, com ventos entre 120 e 140 km/h.

Se o sistema cruzar a Linha Internacional da Data, passará a ser chamado de Super Tufão, nome dado às tempestades de mesma intensidade que atingem o Sudeste Asiático.

O desaparecimento do Holei Sea Arch reforça o aviso do próprio NPS: à medida que a falésia migra lentamente para o interior da ilha. Novas formações tenderão a surgir no lugar das que desabarem.

Oportunidade

Argentina busca voluntários para viver em local paradisíaco com hospedagem gratuita

Alojamento oferece vagas para quem aceitar trocar quatro horas diárias de trabalho por hospedagem gratuita

07/10/2026 09h48

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Foto: sofiadeabajo/Pixabay

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Um alojamento na cidade argentina de Esquel, na Patagônia, oferece vagas para quem aceitar trocar quatro horas diárias de trabalho por hospedagem gratuita. Publicada na plataforma Worldpackers, a proposta inclui até mesmo café da manhã durante toda a estadia.

Quem fechar a vaga também terá dois dias de folga por semana para explorar a região e os arredores da Patagônia. A colaboração soma 20 horas semanais, divididas em turnos diários de quatro horas dedicados à manutenção do espaço.

Como funciona a troca de trabalho por hospedagem

As tarefas envolvem a rotina do local: arrumar camas, limpar quartos e áreas comuns, cuidar dos banheiros, ajudar na cozinha e fazer serviços de jardinagem. O trabalho pode ser cumprido em dois turnos: das 10h às 14h ou das 11h30 às 15h30.

Fora desse período, o voluntário fica livre para aproveitar o restante do dia. A estadia mínima exigida é de 2 semanas, podendo se estender até um mês, e os candidatos precisam ter entre 20. E 40 anos, além de um domínio básico de espanhol ou inglês.

Vantagens extras além da hospedagem

Quem participa do programa tem acesso a cozinha equipada, serviço de lavanderia, bicicletas para circular pela cidade e internet de alta velocidade. O pacote também inclui descontos em restaurantes da região e em passeios oferecidos nos arredores de Esquel.

Para se candidatar, é preciso criar um perfil na Worldpackers, preencher o formulário de inscrição e aguardar a aprovação do anfitrião. A vaga está disponível nos próximos meses de 2026 e no início de 2027. Passagens, seguro viagem, deslocamento até o alojamento e gastos pessoais ficam por conta de cada voluntário — nenhum desses custos é coberto pelo programa.

De mudança

Aos 59, ela foi demitida e se mudou para onde o sol brilha 24 horas: "Saio para dançar às 2h"

O que parecia ser apenas uma mudança pragmática virou uma transformação radical

07/10/2026 09h48

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Foto: Gustavo Fring/Pexels

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Aos 59 anos, May Lee perdeu o emprego como gerente de marketing e comunicações na HP e deixou Silicon Valley para aceitar um trabalho temporário em McMurdo, a maior estação de pesquisa antártica. O que parecia ser apenas uma mudança pragmática virou uma transformação radical: ela abandonou horários flexíveis e se adaptou a jornadas rígidas.

McMurdo tem temperaturas extremas e, no verão, o sol nunca se põe. A transição não foi fácil, acostumada à liberdade de Silicon Valley, ela precisou acordar às 6h30 todos os dias, enfrentar até 60 centímetros de neve e cumprir expediente até as 17h30, de segunda a sábado.

Seu trabalho consiste em controlar o inventário e manipular carga no armazém da estação, uma rotina que exigiu disciplina, mas que ela abraçou.

Como é a rotina de trabalho na Antártida

Ela acorda cedo e chega ao armazém às 7h30, depois de se preparar. Primeiro, busca o supervisor para saber as prioridades do dia. Em seguida, ajuda os colegas a encontrar itens no estoque e registra tudo no banco de dados da estação.

A estrutura é rígida, mas prática: o acesso é fácil, não há trânsito e tudo fica perto para se chegar a pé.

No início da temporada, grandes aviões carregam suprimentos para a base; conforme o gelo enfraquece, os voos passam a usar aeronaves menores. A alimentação também acompanha essas mudanças climáticas — no começo há ovos ilimitados, mas quando as temperaturas sobem, há restrições. Mesmo assim, ela elogia a variedade e a qualidade das refeições oferecidas pela cantina.

Vida social: festas e atividades 24 horas sob o sol

Após as 17h30, McMurdo se transforma, e a cantina vira o principal ponto de encontro — acesso limitado à internet incentiva que as pessoas se reúnam pessoalmente. Ela janta e conversa com colegas sobre o dia, integrada a uma comunidade que organiza atividades contínuas: desde artesanato e voluntariado na biblioteca até um programa de rádio que ela própria conduz.

Aos sábados, as discotecas funcionam até a madrugada aproveitando a luz solar permanente do verão antártico. May informou ao TN que sai para dançar às 2 da manhã e que parece de dia. Durante o festival de Ano Novo chamado Icestock, funcionários formam bandas e a música toma conta da base.

Ela costuma deitar perto da meia-noite nos dias de semana, exceto nos fins de semana.

Descanso e planos para voltar

O domingo é o único dia sem trabalho, e ela aproveita para dormir até tarde. Quase sempre chega tarde ao brunch desse dia, que oferece maior variedade de alimentos, incluindo queijos. Ela prepara seu programa de rádio e organiza a semana. Quando pode, assiste a conferências científicas que acontecem aos domingos no comedor principal — uma tradição em McMurdo.

Após sua primeira experiência em 2025, ela decidiu retornar à Antártida em 2026 com um novo desafio: trabalhar como engenheira de transmissões. A mudança que começou como fuga de uma demissão virou, para May, uma escolha genuína de vida.

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