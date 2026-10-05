Alto Calilegua é um pequeno povoado perdido nas montanhas de Jujuy, na Argentina, onde apenas duas p

Alto Calilegua é um pequeno povoado perdido nas montanhas de Jujuy, na Argentina, onde apenas duas pessoas escolheram fazer suas vidas. Betty e Tito vivem a 3.000 metros de altitude nas Yungas jujeñas, transformando este lugar praticamente abandonado em um refúgio único no mundo.

O casal recebe os poucos visitantes corajosos o suficiente para chegar lá com mates e pão caseiro, tornando a chegada um momento genuíno de humanidade em meio à vastidão montanhosa. O isolamento geográfico e a falta de conectividade determinaram o esvaziamento progressivo do pueblo ao longo dos anos.

A distância de centros urbanos, a ausência de serviços básicos e a escassez de oportunidades de trabalho forçaram a maioria dos habitantes a partir em busca de melhor qualidade de vida. Betty e Tito foram a exceção notável, preferindo manter suas raízes no lugar onde decidiram envelhecer juntos.

Uma jornada de 18 quilômetros até o topo

Chegar a Alto Calilegua não é tarefa para qualquer um. A trilha começa em San Francisco, localidade a 1.500 metros de altitude, e segue por uma montanha durante 18 quilômetros — trajeto que leva várias horas a pé ou a cavalo. Recomenda-se sempre ir acompanhado de um guia experiente que conheça bem a zona para evitar contratempos na caminhada.

O esforço compensa quando o viajante finalmente chega ao topo: uma pradaria de altura cercada pelas montanhas das Yungas. Com o Cerro Hermoso próximo e nuvens baixas que transformam a paisagem em um cenário cinematográfico. Essa beleza natural é o primeiro impacto de quem consegue resistir às horas de trilha e constitui parte importante da identidade visual do pueblo.

A aldeia vazia e seus tesouros silenciosos

Aproximadamente 25 casarões de adobe permanecem espalhados pela montanha, muitos deles abandonados e entregues ao tempo. Além das residências vazias, Alto Calilegua ainda conta com uma escola, uma sala médica, uma igreja. E um moinho comunitário — estruturas que funcionam como testemunhas silenciosas de uma época em que o lugar fervilhava de vida comunitária.

Alto Calilegua representa um caso extremo de esvaziamento rural, porém também um símbolo de resistência através da presença constante de Betty e Tito.

Um destino sem infraestrutura turística convencional

Alto Calilegua não é um centro turístico tradicional com hospedagens e restaurantes estruturados. Visitantes precisam chegar completamente preparados com tudo que necessitam, pois carecem de serviços básicos e não há comércio funcionando no pueblo. A experiência é pura, rústica e completamente dependente da disposição do viajante em abraçar o desconforto moderno.

Aqueles que conseguem fazer a trilha e permanecer algumas horas encontram em Betty e Tito anfitriões autênticos, pessoas que escolheram a montanha sobre qualquer comodidade. Sua presença transforma Alto Calilegua de ruína esquecida em destino vivo, prova de que algumas pessoas conseguem encontrar sentido em lugares que o resto do mundo abandonou.