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Vida isolada

Alto Calilegua é um pequeno povoado perdido nas montanhas de Jujuy, na Argentina, onde apenas duas p

Eles vivem a 3.000 metros de altitude.

João V. Valença

05/10/2026 - 18h12
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Alto Calilegua é um pequeno povoado perdido nas montanhas de Jujuy, na Argentina, onde apenas duas pessoas escolheram fazer suas vidas. Betty e Tito vivem a 3.000 metros de altitude nas Yungas jujeñas, transformando este lugar praticamente abandonado em um refúgio único no mundo.

O casal recebe os poucos visitantes corajosos o suficiente para chegar lá com mates e pão caseiro, tornando a chegada um momento genuíno de humanidade em meio à vastidão montanhosa. O isolamento geográfico e a falta de conectividade determinaram o esvaziamento progressivo do pueblo ao longo dos anos.

A distância de centros urbanos, a ausência de serviços básicos e a escassez de oportunidades de trabalho forçaram a maioria dos habitantes a partir em busca de melhor qualidade de vida. Betty e Tito foram a exceção notável, preferindo manter suas raízes no lugar onde decidiram envelhecer juntos.

Uma jornada de 18 quilômetros até o topo

Chegar a Alto Calilegua não é tarefa para qualquer um. A trilha começa em San Francisco, localidade a 1.500 metros de altitude, e segue por uma montanha durante 18 quilômetros — trajeto que leva várias horas a pé ou a cavalo. Recomenda-se sempre ir acompanhado de um guia experiente que conheça bem a zona para evitar contratempos na caminhada.

O esforço compensa quando o viajante finalmente chega ao topo: uma pradaria de altura cercada pelas montanhas das Yungas. Com o Cerro Hermoso próximo e nuvens baixas que transformam a paisagem em um cenário cinematográfico. Essa beleza natural é o primeiro impacto de quem consegue resistir às horas de trilha e constitui parte importante da identidade visual do pueblo.

A aldeia vazia e seus tesouros silenciosos

Aproximadamente 25 casarões de adobe permanecem espalhados pela montanha, muitos deles abandonados e entregues ao tempo. Além das residências vazias, Alto Calilegua ainda conta com uma escola, uma sala médica, uma igreja. E um moinho comunitário — estruturas que funcionam como testemunhas silenciosas de uma época em que o lugar fervilhava de vida comunitária.

Alto Calilegua representa um caso extremo de esvaziamento rural, porém também um símbolo de resistência através da presença constante de Betty e Tito.

Um destino sem infraestrutura turística convencional

Alto Calilegua não é um centro turístico tradicional com hospedagens e restaurantes estruturados. Visitantes precisam chegar completamente preparados com tudo que necessitam, pois carecem de serviços básicos e não há comércio funcionando no pueblo. A experiência é pura, rústica e completamente dependente da disposição do viajante em abraçar o desconforto moderno.

Aqueles que conseguem fazer a trilha e permanecer algumas horas encontram em Betty e Tito anfitriões autênticos, pessoas que escolheram a montanha sobre qualquer comodidade. Sua presença transforma Alto Calilegua de ruína esquecida em destino vivo, prova de que algumas pessoas conseguem encontrar sentido em lugares que o resto do mundo abandonou.

Ciência

Trincheiras misteriosas na Austrália podem revelar onde estão escondidas as cavernas de Marte

Elas se formaram quando cavernas profundas colapsaram lentamente.

05/10/2026 17h28

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Foto: WikiImages/Pixabay

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Sulcos rasos atravessando o árido planalto de Nullarbor, na Austrália, parecem ser antigos leitos de rios — mas revelam uma história muito diferente sob a superfície. Essas trincheiras se formaram quando cavernas profundas colapsaram lentamente, e o colapso progrediu até alcançar o solo acima, deixando marcas que ajudam geólogos a identificar cavernas enterradas mesmo em planetas distantes.

A descoberta oferece pistas para detectar cavernas escondidas a partir de depressões tão rasas que passam despercebidas, tanto na Terra quanto potencialmente em Marte.

Matej Lipar liderou o trabalho como pesquisador adjunto na Curtin University e agora trabalha no Instituto Geográfico Anton Melik, em Ljubljana, na Eslovênia.

Ele e a equipe mapearam cinco trincheiras ao longo da borda leste do Nullarbor e encontraram padrões que desafiam as explicações tradicionais e abrem novos caminhos para a exploração planetária.

Um planalto seco e suas depressões

O Nullarbor é uma placa de calcário que cobre mais de 200 mil quilômetros quadrados na costa sul australiana. Há mais de 14 milhões de anos permanece como terra seca, sem glaciares e quase sem cursos d'água permanentes.

As cinco trincheiras estudadas variam de alguns quilômetros até mais de 12 quilômetros de comprimento, com largura predominante entre 100 e 500 metros. A profundidade é modesta — em geral, menos de 9 metros, comparável à altura de um edifício de três andares —, embora algumas tenham quase cinco campos de futebol de largura.

A extensão do planalto, quase toda plana, torna essas depressões fáceis de ignorar, até que modelos digitais exagerados revelam sua presença.

Descartando explicações óbvias

Vales criados por rios apresentam afluentes laterais e carregam areia e lama encosta abaixo. As trincheiras do Nullarbor violam esse padrão: começam e terminam abruptamente, sem nenhum canal lateral alimentando-as, e não se conectam a nenhum sistema de drenagem interior.

Areia cobre o solo de seus fundos, enquanto silte e argila aumentam em profundidade, mas sem os depósitos de sedimento que um rio em movimento deixaria para trás.

Também não foram criadas por falhas geológicas: movimentos de falha deixam um lado do terreno mais elevado que o outro, o que não ocorre aqui. As trincheiras, porém, correm aproximadamente paralelas às falhas regionais. Lipar informou ao Earth que, da superfície, essas feições podem parecer vales rasos ou canais de drenagem, mas as evidências mostram uma origem muito diferente.

Modelos digitais exagerados do terreno tornaram as trincheiras muito mais fáceis de ver e identificar, e esse paralelismo reforça a conexão subterrânea.

Análises feitas com corrente elétrica enviada pelo solo confirmaram zonas de alta condutividade abaixo de cada trincheira, a profundidades de 30 a 70 metros. O resultado indica a presença de sedimento e rocha fraturada em contraste com o calcário sólido ao redor.

Cavernas colapsadas como prova

Registros da Federação Australiana de Espeleologia mostraram que várias trincheiras se alinham com cavernas conhecidas do Nullarbor. A trincheira de Abrakurrie, a oeste, é uma corrente quebrada de dolinas formadas onde tetos de cavernas desabaram. Koonalda Cave se estende por mais de um quilômetro subterrâneo ao norte da trincheira de Koonalda.

A evidência mais clara vem da Caverna Clay Dam: dentro da Trincheira de Koonalda, um colapso expõe camadas de rocha que descem em curvatura. E um preenchimento arenoso — a assinatura visual de uma caverna que cedeu lentamente aos efeitos do tempo. Esses achados mostram que as trincheiras rasas podem revelar estruturas ocultas na Terra e em outros planetas.

Filosofia

Schopenhauer: "A solidão mais dolorosa é ter alguém ao lado e ainda se sentir sozinho"

Há quem aproveite bem o tempo a sós.

05/10/2026 17h03

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Nem sempre ficar sem companhia e se sentir solitário caminham juntos: há quem aproveite bem o tempo a sós, enquanto outros convivem diariamente com um parceiro, dividindo casa, cama e rotina, e ainda assim carregam uma sensação intensa de isolamento.

Essa segunda forma de solidão pode ser especialmente dolorosa porque o que deveria oferecer acolhimento acaba reforçando a falta de conexão entre duas pessoas que compartilham o mesmo espaço físico.

A solidão invisível dentro do relacionamento

Um casal que divide o teto, a cama e aparece sorrindo em fotos costuma passar a impressão de proximidade, mas quem olha de fora dificilmente enxerga o afastamento afetivo que pode existir entre os dois. A proximidade geográfica não cria necessariamente intimidade afetiva.

Fazer as refeições juntos ou viajar com frequência não impede que essa distância emocional exista. Frequentar as mesmas festas também não garante que as duas pessoas continuem trocando o que de fato importa, e aos poucos pode surgir a sensação de contar uma preocupação sem encontrar escuta. Celebrar uma vitória pessoal e encontrar indiferença ou tentar explicar uma dor e receber silêncio em resposta.

Quando a presença física mascara a distância emocional

Essa forma de solidão dói de maneira particular porque envolve uma expectativa frustrada. Quando estamos fisicamente sós, reconhecemos que ninguém está ali para oferecer acolhimento. Mas, quando uma pessoa está presente e ainda assim nos sentimos desamparados, a presença física torna mais evidente aquilo que falta no plano emocional.

A experiência não significa, porém, que o relacionamento tenha chegado ao fim. Nenhuma pessoa consegue atender completamente todas as necessidades emocionais de outra, e casais naturalmente atravessam períodos de cansaço, dificuldades na comunicação e preocupações externas. Um momento isolado de solidão não define, por si só, a qualidade de uma relação.

O ponto de virada: quando a solidão vira rotina

O alerta aparece quando essa solidão deixa de ser um episódio ocasional e se transforma em padrão. Quando conversar parece inútil, a vulnerabilidade desaparece e os dois deixam de buscar um ao outro para dividir medos. Alegrias e incertezas, a presença física pode começar a esconder uma distância emocional cada vez maior.

Uma questão incômoda emerge dessa reflexão: o medo de ficar sozinho pode manter alguém preso justamente em uma relação na qual já se sente sozinho. Terminar assusta porque parece significar perder companhia, ainda que essa companhia tenha deixado de produzir pertencimento há muito tempo.

Solitude escolhida versus solidão imposta

Existe diferença significativa entre escolher momentos de solitude — tempo dedicado à própria companhia que traz autonomia e tranquilidade — e experimentar solidão emocional diante de alguém. Aprender a apreciar sua própria presença pode libertar; sentir-se invisível ao lado de um parceiro produz vazio de outra natureza.

A reflexão inspirada em Schopenhauer — embora seja frequentemente atribuída a ele de forma imprecisa — sugere que relacionamentos significativos exigem mais que proximidade física. Esse pode ser o motivo pelo qual, ao encerrar certos relacionamentos, algumas pessoas percebem algo que parece não fazer sentido à primeira vista: viver sem companhia passou a significar sentir menos solidão do que antes.

A solidão mais difícil de suportar nem sempre vem de uma casa sem ninguém dentro. Em muitos casos, ela aparece justamente quando há alguém por perto, mas a pessoa percebe, repetidas vezes, que segue em busca de alguém com quem de fato consiga se conectar.

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