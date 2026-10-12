Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km² com 200 esp - picture-alliance/dpa/M. Ruiz

Temporais raros cobriram o Atacama com um manto vegetal espetacular entre julho e agosto, despertando milhões de sementes adormecidas na terra ressecada há anos.

A aridez extrema do deserto chileno, a mais rigorosa do planeta, cedeu lugar a flores silvestres de cores vibrantes — roxo, amarelo, branco. E rosa — que transformaram dunas cinzentas e paredões rochosos em um cenário de biodiversidade deslumbrante.

O fenômeno, conhecido localmente como deserto florido, abrange cerca de 17 mil quilômetros quadrados e envolve mais de 200 espécies botânicas distintas. Autoridades ambientais descrevem o evento como um dos episódios mais impressionantes da história regional, superando qualquer expectativa quanto à magnitude e intensidade da floração.

Chuvas fora do padrão reativam ecossistema dormindo

Alguns pontos do deserto acumularam entre 160 e 190 milímetros de precipitação em poucos dias — volumes que ultrapassam os registros históricos desde o início das medições sistemáticas no país, na década de 1950.

A umidade concentrada no solo despertou sementes que permaneciam viáveis mesmo após longos períodos sem água, ativando um mecanismo de sobrevivência que permite ao Atacama regenerar sua vegetação quando as condições climáticas mudam drasticamente.

O território do deserto estende-se por cerca de 1.600 quilômetros na faixa litorânea norte chilena, espremido entre as águas geladas do Oceano Pacífico e os picos da Cordilheira dos Andes.

Sua posição geográfica extrema explica tanto a aridez crônica quanto a dramaticidade do contraste quando a floração ocorre —. E este episódio se revelou o mais amplo e intenso desde que um fenômeno semelhante foi registrado em 1997.

Tapete colorido substitui rochas marrom e cinzentas

Viajantes que chegaram ao norte chileno se surpreenderam com a transformação do horizonte. Quem esperava encontrar apenas terra batida e poeira se deparou com colinas inteiras cobertas por vegetação densa e perfumada, um espetáculo biológico monumental que contrasta radicalmente com a imagem tradicional do deserto.

A variedade de espécies que florescem agora apresenta uma dinâmica bastante distinta de outros eventos florais catalogados ao redor do mundo.

Jorge Carabantes, chefe do Departamento de Áreas Protegidas da Corporação Nacional Florestal do Chile. Explicou que a concentração extraordinária de plantas nativas reúne características únicas no ecossistema global, tornando este episódio particularmente valioso sob o ponto de vista da conservação e da pesquisa biológica.

Fora do padrão climático, mas repetido na história

Embora o deserto florido já tenha ocorrido antes, incluindo um episódio de proporções semelhantes em 1997, a magnitude observada nesta temporada superou qualquer precedente documentado.

Normalmente, a floração acontece de forma tímida durante a transição climática do inverno para a primavera — as chuvas raras que atravessam a região de forma constante ficam muito aquém do que foi registrado nos últimos meses.

O episódio demonstra como o Atacama consegue regenerar sua vegetação e manter viva a diversidade genética de suas espécies nativas mesmo após períodos prolongados de seca extrema. Cada temporada de chuva fora do padrão, por mais rara que seja, reafirma a capacidade de resiliência do ecossistema desértico e a importância da preservação desse território único no planeta.