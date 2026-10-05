Argentina procura voluntários para viver perto de montanhas com casa gratuita, internet e bicicleta

Uma fazenda em San Rafael, Mendoza, oferece moradia gratuita em troca de 20 horas semanais de trabalho voluntário, permitindo conhecer as paisagens do sul argentino sem custos de hospedagem. A proposta, publicada na plataforma Worldpackers, atrai pessoas interessadas em viver em contato com a natureza enquanto colaboram com tarefas da propriedade rural.

Os voluntários recebem quarto individual, acesso à internet, uso de cozinha equipada e bicicletas para se locomover pelos arredores. Além disso, ganham dois dias livres por semana para explorar as atrações turísticas da região, como o Cânion do Atuel, o Vale Grande e o Embalse Los Reyunos.

Como funciona o voluntariado

O trabalho se estende de segunda a sexta-feira, com as 20 horas distribuídas ao longo dos cinco dias. As atividades incluem jardinagem, pintura, reparos na construção e tarefas rurais e se concentram na manutenção da casa e dos espaços externos da finca, que fica perto de um rio com vistas para as paisagens naturais locais.

A estadia mínima é de 5 dias e a máxima de 14 dias, com disponibilidade entre outubro de 2026 e fevereiro de 2027 — as datas devem ser confirmadas com o anfitrião. Podem se candidatar pessoas com idades entre 21 e 70 anos, tanto indivíduos quanto casais ou duplas, desde que tenham pelo menos nível iniciante de espanhol ou inglês.

Requisitos e o que não está incluído

O processo de inscrição é feito pela plataforma Worldpackers, onde se cria um perfil, localiza o anúncio e envia a solicitação. A aprovação final fica a critério do anfitrião da propriedade. Passagens aéreas, seguro de viagem, transporte interno no país e documentação necessária não estão incluídos e devem ser pagos por cada voluntário.

San Rafael oferece alternativas de lazer durante o tempo livre, como rafting, passeios de catamarã, cavalgadas e tours por vinícolas da região, combinando trabalho voluntário com a oportunidade de desfrutar um dos destinos turísticos mais conhecidos de Mendoza.