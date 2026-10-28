Cervantes: "A liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em poder escolher" - Imagem: Autor desconhecido/Wikimedia Commons

Miguel de Cervantes resumiu em uma frase uma questão que filósofos gregos investigaram por séculos: a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que desejamos, mas ter a capacidade de escolher o caminho que consideramos justo. Presente em Dom Quixote, essa reflexão questiona se agimos por autenticidade ou cedemos aos impulsos cotidianos.

Ao contrastar liberdade e satisfação de desejos imediatos, o autor de Dom Quixote mostra como essa confusão nos afasta da autonomia. Ele nos convida a agir com consciência, responsabilidade e razão, não por obediência cega, mas pela escolha deliberada do que é correto.

A faculdade ética do livre arbítrio

Platão e Aristóteles, filósofos da Grécia Antiga, investigaram as motivações do comportamento humano. Cervantes condensou essa questão em uma lição que atravessa gerações e dialoga com as preocupações do presente, em um mundo acelerado, conectado e repleto de pressões sociais.

O escritor concebe o livre arbítrio não como um catálogo de opções, mas como uma faculdade ligada ao bem coletivo e à dignidade de cada pessoa. Quem se deixa levar por necessidades emocionais ou caprichos passageiros se torna escravo dos instintos e perde a lucidez necessária para construir o próprio destino com sentido.

Essa capacidade de viver com autonomia, que exige pausa, avaliação e coragem, também marcou a trajetória de Cervantes, que enfrentou períodos de cativeiro e duras contiendas bélicas.

Justiça e sacrifício na construção da autonomia

A consciência se expressa quando as decisões se orientam pela retidão. Abandonar a ilusão de fazer tudo o que nos apetece coloca a vontade e a justiça no centro da condição humana. Escolher o caminho justo pode exigir renúncias e sacrifícios, mas guiar-se pela integridade fortalece a autonomia pessoal diante do interesse próprio.

Na sociedade contemporânea, temos muitas possibilidades cotidianas, desde escolher os estudos e a carreira até definir as relações que estabelecemos. Ainda assim, a autonomia não está em acumular alternativas, mas em saber se nossas escolhas respondem a valores genuínos ou apenas à busca de validação nas redes digitais e nas expectativas alheias.

A consciência moral ajuda a orientar as escolhas. O ensinamento de Cervantes lembra que o valor da vontade está em assumir a responsabilidade pelos próprios atos e reconhecer que liberdade e dever não são opostos, mas faces da mesma moeda.

Como o livre arbítrio se torna escravo sem a reflexão

Quando emoções e desejos imediatos nos guiam sem que os avaliemos, perdemos a lucidez necessária para construir nosso destino com sentido, e a diferença está no filtro da consciência.

Quem cede aos impulsos do momento sem questionar se aquilo é justo se torna um escravo disfarçado: acredita estar livre porque faz o que quer, mas é comandado por necessidades emocionais e caprichos passageiros.

Decisões automáticas, tomadas sem reflexão, nos afastam de nossa vontade autêntica. A autonomia verdadeira surge quando interrompemos esse ciclo e perguntamos: "Isso que estou escolhendo vem de meus valores genuínos ou apenas da pressão do momento, da validação social ou de expectativas alheias?" Essa pausa é o exercício da liberdade real.