Cervantes deixou uma reflexão: "As memórias mais dolorosas acabam por desaparecer com o tempo"

Carpe diem

Ele defendia fielmente o ideal do "carpe diem"

Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, escreveu uma poesia que celebra o momento presente com serenidade e equilíbrio. Influenciado pelo epicurismo e pelo estoicismo greco-latinos, o heterônimo defendia o ideal do "carpe diem": aproveitar o dia porque você é ele, não suas lembranças ou esperanças.

Os versos questionam por que as pessoas fixam o olhar no passado ou no futuro quando a verdadeira segurança está no presente. Também reconhecem que o tempo flui inevitavelmente e que, no mesmo ato em que vivemos, morremos. Essa constatação não gera desespero, mas convida à aceitação tranquila da condição humana.

A visão de Ricardo Reis sobre o presente

Um dos poemas mais conhecidos de Ricardo Reis, publicado em suas "Odes", apresenta dois grupos de pessoas: uns observam o passado e veem o que não existe mais, enquanto outros fixam os olhos no futuro tentando prever o impossível.

O heterônimo questiona essa dispersão da atenção — por que buscar segurança tão longe quando ela está aqui, neste momento que é quem somos.

A mensagem central é clara: colher o dia não significa ignorar a morte ou o futuro, mas reconhecer que apenas o presente oferece realidade tangível e possibilidade de ação genuína. Ricardo Reis procurou atingir a paz sem sofrer desnecessariamente, considerando a vida como uma viagem cujo fluir e fim são inevitáveis.

A formação multifacetada de Fernando Pessoa

Fernando Pessoa nasceu em Lisboa em 13 de junho de 1888, filho de Joaquim de Seabra Pessoa e Maria Magdalena Pinheiro Nogueira Pessoa. Aos 5 anos, ficou órfão de pai, vítima de tuberculose, e deixou a família em estado de pobreza.

A trajetória de Pessoa foi marcada por perdas significativas desde cedo. Em 1894, com apenas 6 anos, criou seu primeiro heterônimo denominado Chevalier de Pas — o primeiro sinal de sua natureza multifacetada. Em 1895, sua mãe casou-se novamente com o comandante João Miguel Rosa, cônsul de Portugal em Durban, e a família mudou-se para a África do Sul.

Novas tragédias familiares marcaram sua infância: sua irmã Madalena Henriqueta faleceu em 1901 com apenas 3 anos, e Maria Clara morreu em 1904 com 2 anos. A educação na África — primeiramente num colégio de freiras e depois na Durban High School — moldou sua formação intelectual sob forte influência inglesa.

Heteronímia e a renovação literária portuguesa

Pessoa não foi apenas poeta, e também atuou como crítico literário e político, editor, jornalista, publicitário, empresário e astrólogo. A criação de heterônimos — Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Bernardo Soares — refletia essa natureza multifacetada: cada personalidade literária tinha estilo, filosofia e temática próprios.

Em 1902, aos 14 anos, a família retornou a Lisboa. Três anos depois, Pessoa matriculou-se no curso de Filosofia da Faculdade de Letras, mas não o concluiu. A partir de 1915, fundou a Revista Orfeu com modernistas portugueses e transformou a publicação em uma plataforma central da literatura modernista.

Sua obra consolidou Fernando Pessoa como um dos maiores poetas portugueses do modernismo e um dos maiores poetas de língua portuguesa.

Como o "carpe diem" de Ricardo Reis funciona na prática poética

A filosofia de Ricardo Reis não é um simples "aproveite tudo sem pensar". Ela se baseia na aceitação consciente de que o tempo flui inevitavelmente e de que vivemos e morremos no mesmo instante. Essa percepção não gera desespero, mas serenidade, e o poeta busca a paz sem sofrer desnecessariamente.

Não se trata de buscar prazer frenético, mas de compreender que a segurança real está apenas no presente, porque passado e futuro são inacessíveis.

Seus versos funcionam questionando por que desperdiçamos o momento atual buscando segurança em tempos que não controlamos. Ao reconhecer essa verdade, Ricardo Reis propõe que a ação genuína e o bem-estar surgem naturalmente de quem aceita estar aqui, agora, sem a ansiedade de tempos distantes.

Por que Ricardo Reis é discípulo de Alberto Caeiro

Ricardo Reis não criou sua filosofia isoladamente, e ele é discípulo de Alberto Caeiro, outro heterônimo de Pessoa considerado o mestre de todos os heterônimos. Caeiro valorizava a simplicidade e ensinava que sentir era mais importante do que pensar, atribuindo o conhecimento à experiência sensorial direta. Essa influência marca Ricardo Reis: enquanto Caeiro buscava conhecimento pelos sentidos.

Reis traduzia essa lição em uma filosofia de vida que valoriza a experiência presente em vez da reflexão abstrata sobre o passado e o futuro.

A relação entre mestre e discípulo explica também por que Ricardo Reis mantém uma linguagem clássica e erudita — sua formação em Medicina e sua educação em colégio de jesuítas contrastam com a simplicidade de Caeiro, mas ambos compartilham a rejeição ao sofrimento desnecessário e à dispersão mental causada por tempos inacessíveis.