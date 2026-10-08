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Grande descoberta

Cientistas descobrem gelo em Marte e ele é 100 vezes mais limpo do que você pode imaginar

A descoberta inverte duas décadas de interpretações anteriores

Henrique Cesaretti

08/10/2026 - 09h23
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O gelo de água exposto no polo norte de Marte contém menos de 3% de poeira em massa, segundo um estudo publicado na npj Space Exploration. A descoberta inverte duas décadas de interpretações anteriores.

Em diversos pontos, o teor de poeira é inferior a meio por cento, o que transforma o que se acreditava ser uma superfície suja em uma reserva de gelo praticamente intacta. Em algumas comparações com estimativas anteriores, o novo cálculo indica que o gelo pode ser até 100 vezes mais limpo do que se pensava. A revelação muda nossa compreensão sobre o arquivo climático do planeta vermelho.

Durante o verão boreal marciano, uma espiral de gelo com cerca de um milhão de quilômetros quadrados fica exposta à luz solar. A área, comparável à do Egito, brilha com uma brancura que levou pesquisadores a conclusões equivocadas sobre sua composição durante duas décadas.

Por que o gelo polar importa para a história marciana

Como Marte não possui uma lua grande estabilizadora como a Terra, seu eixo de rotação sofre oscilações que variam de 15 graus a mais de 45 graus ao longo do tempo.

Cada mudança redistribui a energia solar entre o equador e os polos e força o gelo de água a migrar. Quando o eixo se inclina mais, as regiões polares absorvem mais energia, o gelo sublima e se desloca para latitudes intermediárias. Quando o eixo se endireita novamente, o fluxo se inverte.

Essa oscilação criou sucessivas eras glaciais em Marte, transformando os polos atuais nos maiores reservatórios de gelo do planeta. O polo norte abriga a North Polar Residual Cap (NPRC). Uma camada de gelo de água com aproximadamente um metro de espessura exposta durante o verão, que repousa sobre os North Polar Layered Deposits (NPLD), depósitos estratificados com quilômetros de profundidade.

Cada camada desses depósitos registra as condições de uma época distinta, funcionando como arquivo climático que remonta milhões de anos.

 

Descoberta através de novo modelo glaciológico

Pesquisadores da Universidade de Edimburgo e do Centro de Ciência Polar do Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington desenvolveram um modelo baseado em métodos da glaciologia da Antártida para reanalisar dados espectrais coletados durante duas décadas por sondas em órbita. O trabalho refaz as interpretações anteriores e reduz drasticamente as estimativas de poeira incorporada ao gelo exposto.

A calota residual norte, cuja superfície foi datada em torno de 1.500 anos pela contagem de crateras de impacto de 2016, representa o registro mais recente de um arquivo geológico em formação.

Compreender a física desse gelo — o tamanho de seus grãos, o teor de poeira. E o modo como ele se organiza em camadas — abre caminho para decodificar milhões de anos de história climática marciana registrados nos depósitos mais profundos.

Implicações para futuras missões exploratórias

A pureza inesperada do gelo polar tem consequências práticas para o planejamento de futuras expedições humanas a Marte. Água mais limpa significa maior facilidade de extração e uso direto como recurso, sem necessidade de filtragem extensiva.

Além disso, medir a composição do gelo com mais precisão permite reconstruir de forma mais confiável os ciclos climáticos marcianos. E refinar modelos que explicam por que o planeta perdeu sua atmosfera densa e passou de um ambiente potencialmente habitável ao deserto árido de hoje.

Para refletir

Nietzsche: "O sábio deve ser capaz de amar seus inimigos e de odiar seus amigos"

Frase questionava a ideia de que a lealdade exige aceitar tudo daqueles que amamos

08/10/2026 11h15

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Gustav Adolf Schultze, 1882 / Wikimedia Commons

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O filósofo alemão Friedrich Nietzsche deixou uma reflexão incisiva sobre a amizade: o sábio deve ser capaz não apenas de amar seus inimigos, mas também de odiar seus amigos. Para Nietzsche, a frase não promovia o desprezo, mas questionava a ideia de que a lealdade exige aceitar tudo daqueles que amamos.

Para ele, o afeto não pode servir como desculpa para abandonar o pensamento crítico. A frase aparece em Assim Falou Zaratustra, em que o personagem central desafia seus discípulos a seguir o próprio caminho e a revisar até mesmo os ensinamentos do mestre. O propósito é claro: admiração e proximidade não devem transformar ninguém numa figura acima de questionamentos.

Lealdade e o risco de perder o juízo próprio

Nietzsche alertava contra o perigo de justificar qualquer ação apenas porque vem de um amigo. Defender alguém sem analisar seus atos pode bloquear conversas necessárias e criar contradições — o que se condena num desconhecido, tolera-se num ser querido. Essa confusão aparece ao desculpar um erro pela amizade duradoura, aceitar opiniões sem avaliá-las ou enxergar qualquer discordância como traição.

Nietzsche distinguiu o afeto da aprovação cega, e a verdadeira amizade não exige renunciar à honestidade nem à autonomia de pensamento. Questionar a conduta de alguém não implica rejeitar a pessoa — é possível separar a crítica do ataque pessoal.

Discordar como forma de cuidado

Para Nietzsche, discordar de um amigo pode ser um ato de atenção. Alertar sobre consequências de uma ação, em vez de encorajá-la sem ressalvas, é uma maneira de acompanhar com responsabilidade.

Nessa dinâmica, falar com clareza é essencial quando algo relevante está em jogo. Isso inclui explicar por que algo é problemático, descrever o fato antes de julgar intenções e ouvir a resposta do outro.

Também faz parte dessa honestidade reconhecer quando uma informação nova muda a perspectiva e estabelecer limites diante da pressão para aceitar o inaceitável. O pensamento crítico deve voltar-se para si mesmo: admitir erros, revisar convicções e corrigir o julgamento, mesmo depois de defendê-lo com firmeza.

Amizade fundada na liberdade e na honestidade

A provocação de Nietzsche faz sentido quando aponta o risco de transformar admiração em obediência. Uma relação robusta não precisa apagar diferenças nem evitar perguntas incômodas — quando há espaço para divergência, cada um permanece responsável por suas próprias opiniões e livre para pensar.

Apoiar um amigo significa ouvir, reconhecer conquistas e também apontar comportamentos prejudiciais, porque a honestidade preserva a autonomia até nos vínculos mais próximos.

Reflexão

Tomás de Aquino: "Se o objetivo do capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto"

Frase segue ecoando entre quem reflete sobre o medo e as decisões

08/10/2026 10h46

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Imagem: Carlo Crivelli/Wikimedia Commons

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Uma frase atribuída a Tomás de Aquino, filósofo e teólogo italiano do século XIII, segue ecoando entre quem reflete sobre o medo e as decisões: se o propósito máximo de um capitão fosse preservar o navio, ele o manteria no porto para sempre.

A metáfora do barco parado ilumina um dilema que atravessa qualquer época — o risco de agir versus a ilusão de segurança total. Evitar riscos pode garantir proteção no curto prazo, mas também pode travar exatamente aquilo para o qual alguém foi preparado.

Essa tensão permanece atual porque aparece em decisões que as pessoas enfrentam: vale ficar no conforto conhecido ou é preciso navegar em águas incertas?

O risco como parte do caminho

Para o teólogo, arriscar-se não significa agir sem rumo nem ignorar as consequências. Significa aceitar que a busca por segurança absoluta pode distanciar uma pessoa justamente daquilo que ela pretende alcançar. Essa interpretação se aproxima do projeto intelectual de Tomás de Aquino: unir fé e razão numa mesma estrutura de pensamento, sem tratá-las como inimigas.

A reflexão não defende a imprudência, mas questiona quando a proteção se torna paralisia. Um capitão que nunca solta as amarras do porto não cumpre sua função — navegar. Da mesma forma, uma pessoa que recusa todo risco deixa sua vida e seus objetivos em suspenso indefinidamente.

O propósito acima da proteção

A metáfora do capitão carrega ainda outra camada: proteger algo não pode virar o único objetivo de quem navega, porque isso impede o navio de cumprir a função para a qual existe. Prudência, decisão e busca por um fim ajudam a explicar por que esse raciocínio continua citado em debates sobre o sentido da vida.

Tomás de Aquino entendia que virtude, fé e escolhas pessoais não eram abstrações isoladas, mas elementos que se entrelaçavam nas decisões concretas. Por isso sua reflexão sobre o capitão e o porto resiste ao tempo — ela não oferece respostas prontas, mas convida a pensar sobre o que realmente importa em nossas vidas.

Quem foi Tomás de Aquino

Nascido em 1225 e falecido em 1274, o religioso foi membro da Ordem dos Dominicos. E se tornou uma das figuras centrais da Escolástica, corrente que buscava explicar questões de fé por meio da lógica.

Ele defendeu o papel da razão para alcançar certas verdades e formulou as chamadas cinco vias, um conjunto de argumentos sobre a existência de Deus que marcou a filosofia medieval.

Sua obra mais influente, a Suma Teológica, abordou questões relacionadas a Deus, o conhecimento, a moral, a lei e a natureza humana. A obra é referência para quem estuda filosofia e teologia cristã por tentar organizar de forma sistemática perguntas que a humanidade carrega há séculos.

Um legado que segue navegando

A frase do capitão resiste porque fala de um impasse que ainda hoje aparece nas decisões de quem escolhe entre o conforto do porto e o risco do mar aberto. Não é pergunta apenas de filósofos: é pergunta de quem decide mudar de carreira, de quem enfrenta um desafio inesperado, de quem precisa escolher entre o seguro e o desejado.

Tomás de Aquino não pregava temeridade, mas advertia que a vida plena exige coragem — a coragem de reconhecer que nem toda segurança nos protege, e nem todo risco nos destrói. A verdadeira sabedoria está em navegar com propósito, aceitando que algumas águas precisam ser cruzadas para chegar aonde se quer ir.

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