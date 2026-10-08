Enquanto maior pirâmide do mundo tem 138,8 metros, o maior prédio do Brasil tem mais que o dobro - Imagem: Divulgação/Yachthouse by Pininfarina

A maior pirâmide já construída está sob uma colina em Puebla, no México, e não no Egito. A Pirâmide de Tepanapa permaneceu oculta por séculos, coberta por vegetação que transformou a estrutura monumental em uma elevação indistinta do terreno.

A redescoberta, em 1910, revelou um colosso que supera em volume a Grande Pirâmide de Gizé. Embora a pirâmide egípcia alcance 138,8 metros de altura, contra 66 metros da estrutura mexicana, o volume total de Tepanapa é significativamente maior.

A base da pirâmide mexicana é quase quatro vezes mais ampla que a da Grande Pirâmide de Gizé. A escala do monumento pode ser comparada à de construções modernas, como o Yachthouse by Pininfarina (Torre 2).

O prédio mais alto do Brasil já concluído fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O Yachthouse by Pininfarina (Torre 2) mede 294,1 metros e tem 81 pavimentos, pouco mais que o dobro da altura da pirâmide mexicana.

Uma civilização perdida na colina

Arqueólogos indicam que a pirâmide foi erguida há aproximadamente 2.300 anos. Ela foi abandonada entre os séculos 7 e 8, mas as causas do desuso permanecem um mistério, assim como a identidade de quem a construiu.

A argila usada na construção favoreceu o crescimento de plantas. Com o tempo, a vegetação cobriu toda a estrutura e a transformou em uma elevação indistinta.

Nem mesmo o conquistador espanhol Hernán Cortés, que destruiu o Império Asteca de Moctezuma II em 1519, reconheceu a pirâmide quando passou pela região. As tropas devem ter caminhado sobre ou perto da colina sem suspeitar que uma das maiores obras humanas repousava sob seus pés. A pirâmide foi redescoberta em 1910 pelos moradores da região.

Descoberta e significado arqueológico

Escavações realizadas desde 1910 revelaram mais de 400 corpos enterrados na pirâmide e ao redor dela. Os achados sugerem que o local funcionou como um centro de culto e sacrifícios.

Estruturalmente, a pirâmide mexicana compartilha características com a Pirâmide do Sol, também localizada no México e considerada a terceira maior do mundo. Essa similaridade construtiva entre monumentos mesoamericanos sugere uma tradição arquitetônica distinta daquela das pirâmides egípcias, refletindo diferentes necessidades, crenças e capacidades técnicas das civilizações pré-colombianas. Uma igreja foi construída no topo da pirâmide, sobrepondo duas tradições culturais.