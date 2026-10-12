Em 1956, ele viu a filha brincar com bonecas de papel e teve a ideia que daria origem à Barbie

Ao observar a filha Barbara passar horas brincando com recortes de papel, Ruth Handler teve a ideia que transformaria a indústria de brinquedos. No início dos anos 1950, a menina inventava profissões e vidas adultas para aquelas figuras. As bonecas disponíveis para meninas naquela época giravam quase exclusivamente em torno de bebês para cuidar, alimentar e vestir.
Handler identificou ali uma ausência: faltava um brinquedo com corpo adulto que abrisse espaço para papéis além da maternidade. Dentro da Mattel, empresa que ela havia fundado ao lado do marido, Elliot Handler, e de Harold Matson, a proposta encontrou resistência inicial. Ninguém tinha certeza de que uma boneca adulta conquistaria as crianças.
O projeto ficou parado até uma viagem decisiva à Europa.
O modelo alemão que mudou tudo
Em 1956, Handler chegou à Alemanha e viu numa vitrine a Bild Lilli, uma boneca com corpo adulto. Roupas intercambiáveis e visual completamente distante das figuras de bebê que dominavam as prateleiras americanas. Comprou vários exemplares e voltou aos Estados Unidos convencida de que aquele conceito tinha espaço no mercado infantil.
A Bild Lilli havia nascido em 1952 como personagem de humor criada por Reinhard Beuthien para o jornal alemão Bild-Zeitung. Era uma secretária independente e provocativa, protagonista de tiras voltadas a leitores adultos.
Quando foi transformada em boneca de plástico, em 1955, a Bild Lilli circulava principalmente em bares. E tabacarias como presente de humor para adultos, embora crianças também começassem a se interessar por seus trajes variados.
Da viagem germânica ao lançamento em Nova York
A silhueta adulta de Lilli e o uso das roupas como elemento central da brincadeira viraram referência direta para o novo projeto. Handler adaptou o conceito para o público infantil dos Estados Unidos e batizou a boneca de Barbie, diminutivo de Barbara e homenagem à garota cuja criatividade havia inspirado tudo.
A apresentação oficial ocorreu em 9 de março de 1959, durante a Feira Internacional do Brinquedo de Nova York.
A primeira Barbie usava maiô listrado em branco e preto, cabelo preso e um visual que rompeu com o padrão das bonecas da época. Anos depois, Handler resumiria o propósito por trás da criação com uma ideia que moldaria a marca por décadas: meninas deveriam conseguir se imaginar em qualquer profissão ou papel que escolhessem.
Roupas, carreiras e acessórios se multiplicaram, transformando a personagem em muito mais que um brinquedo simples. Em 1964, Mattel adquiriu os direitos sobre a criação alemã que havia inspirado o projeto. A produção de Bild Lilli encerrou logo após, quando Barbie já havia alcançado uma dimensão comercial muito superior à de sua precursora.