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Fim do mundo?

Em 1960, três matemáticos previram fim do mundo em 13 de novembro de 2026, saberemos a verdade

Estudo analisou estimativas demográficas desde aproximadamente a época de Cristo até 1958

Henrique Cesaretti

01/10/2026 - 11h26
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Em 1960, três matemáticos de Harvard projetaram que a população mundial atingiria uma singularidade matemática em 13 de novembro de 2026. O resultado extremo não poderia ser literal: era uma extrapolação do crescimento populacional.

Um artigo científico publicado em 1960 na revista Science, liderado pelo físico Heinz von Foerster, analisou estimativas demográficas desde aproximadamente a época de Cristo até 1958 e projetou a tendência futura em uma curva que revelava algo surpreendente. Os pesquisadores investigavam uma preocupação legítima para o período: uma população que crescia rapidamente em um planeta com recursos limitados.

Ao aplicarem um modelo matemático aos dados históricos, os pesquisadores observaram que a trajetória populacional seguia uma aceleração cada vez maior. Quando estenderam essa tendência para o futuro, a curva apontou para um ponto singular impossível.

A previsão que desafia a lógica

O comportamento extremo dos números levou a um resultado que chamou a atenção da comunidade científica: a população mundial atingiria um ponto de singularidade matemática em 13 de novembro de 2026. A escolha dessa data tinha um componente humorístico: era o aniversário de Heinz von Foerster. A previsão gerou debate sobre o crescimento populacional e seus limites.

Von Foerster disse ao El Confidencial que chamaria aquele momento de dia do juízo final, já que seria a data em que o número de pessoas tenderia ao infinito e a população inteligente se aniquilaria a si mesma, e afirmou que os descendentes não morreriam de fome, mas esmagados. A própria formulação deixava evidente o absurdo físico de extrapolar indefinidamente a tendência e mostrava os limites de projetar dados históricos para o futuro sem considerar mudanças nas condições.

Como a realidade divergiu da previsão

A população mundial não seguiu a trajetória sugerida pelo modelo matemático de 1960. Diversos fatores interromperam a aceleração prevista: políticas de planejamento familiar em muitos países, mudanças socioeconômicas que reduziram as taxas de natalidade, maior acesso à educação e a contraceptivos e transformações culturais que alteraram os padrões reprodutivos.

Em 2026, a realidade demográfica se afasta da singularidade prevista. A população mundial continua crescendo, mas em ritmo desacelerado em muitas regiões. Alguns países enfrentam envelhecimento e declínio populacional, enquanto outros ainda crescem, sem a aceleração que os matemáticos de Harvard haviam identificado nos dados anteriores a 1958.

Lições de uma previsão impossível

O exercício matemático de Von Foerster e seus colegas ilustra uma verdade fundamental sobre previsões científicas: estender uma tendência histórica sem considerar mudanças de contexto leva a resultados absurdos.

A data de 13 de novembro de 2026 nunca representou uma data real para o fim do mundo. Mas sim um ponto onde a matemática pura encontra seus limites quando aplicada a sistemas humanos complexos. O artigo de 1960 permanece como um exemplo pedagógico poderoso de como números podem revelar tanto o poder quanto as armadilhas da modelagem.

A singularidade matemática não significava que algo catastrófico aconteceria naquela data — significava que o modelo usado para descrever o passado não era adequado para prever o futuro de um fenômeno sujeito a mudanças tecnológicas, sociais e políticas.

Tradição ou renovação?

Tradição do vermelho e verde chega ao fim em 2026 e Natal será de renovação com novas cores

Nova decoração ganha espaço e promete liderar as tendências das festas

01/10/2026 10h21

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Foto: Nguyễn Tiến Thịnh /Pexels

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O vermelho e o verde dominaram a decoração natalina por décadas. Em 2026, porém, o branco perlado ganha espaço e promete liderar as tendências das festas. O tom tem brilho sutil e aparência suave. Diferente do branco puro, traz sofisticação quando combinado com luzes quentes e adornos em tons neutros.

O acabamento perlado mantém o espírito festivo sem abandonar a elegância. Ele funciona tanto em árvores verdes tradicionais quanto em versões brancas ou nevadas e se adapta a diferentes espaços e estilos de decoração de casa.

Por que o branco perlado se destaca

A principal vantagem desse tom está na neutralidade: ele combina com diferentes materiais e tonalidades sem sobrecarregar a composição. Os adornos perlados refletem a luz das guirlandas e criam reflexos sutis entre os galhos, formando um efeito luminoso e requintado.

Para quem ainda deseja manter referências dos tons clássicos, detalhes em vermelho ou dourado funcionam bem, desde que o branco perlado permaneça como destaque principal. Essa abordagem equilibra tradição e inovação sem perder a harmonia visual do conjunto.

Combinações que funcionam com o branco perlado

A chave para uma árvore harmoniosa está em misturar acabamentos brilhantes, foscos e acetinados. Essa variação cria profundidade e movimento.

O branco perlado combina com dourado (que soma calor e requinte), prata (mais moderno e fresco), bege (ideal para ambientes neutros), verde (mantém o aspecto natural e cria contraste), madeira (estética acolhedora) e transparente (deixa a decoração leve e luminosa). Champagne também é uma opção sofisticada nessa paleta.

Uma combinação especialmente elegante é a de branco perlado, bege e dourado suave, acompanhada por luzes quentes. A iluminação realça o brilho do branco perlado sem deixar o conjunto frio. Guirlandas de luzes quentes, colocadas do interior para o exterior dos galhos, criam profundidade.

Distribuição de adornos e detalhes finais

Para evitar excesso visual, use bolas de tamanhos variados, distribuídas de forma irregular, mas equilibrada. As peças maiores ocupam o centro, enquanto as menores preenchem os espaços vazios. Fitas em tons bege, branco ou dourado suave complementam a decoração e mantêm o branco perlado como cor protagonista.

As tendências internacionais para 2026 afastam-se de combinações excessivamente tradicionais em direção a ambientes mais luminosos, leves e sofisticados. Paletas com branco, creme, tons perlados e detalhes metálicos ganham espaço, assim como materiais como vidro, madeira e superfícies brilhantes.

O branco funciona como base versátil para incorporar outros tons sem sobrecarregar. As tendências também incluem elementos naturais, texturas e adornos de inspiração vintage, além de combinações de tons neutros com cores mais intensas. As luzes quentes ajudam a criar uma atmosfera mais aconchegante.

Parabéns pra você

O que significa não gostar de "Parabéns pra Você" no seu aniversário, segundo especialistas

Esse desconforto é apontado como mais comum do que parece

01/10/2026 10h00

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Foto: Kampus Production/Pexels

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Quem torce o nariz e se incomoda quando começa o "parabéns pra você" não está sozinho. Esse desconforto é mais comum do que parece, mesmo em uma data pensada para celebrar, e costuma surgir da exposição repentina e do incômodo de virar o centro das atenções.

Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychiatry avaliou as reações quando o olhar de um grupo se volta para uma única pessoa. Participantes com ansiedade social apresentaram respostas de medo mais intensas nesse tipo de exposição coletiva.

O que gera o incômodo na hora do canto

Rejeitar a música, por si só, não significa que a pessoa sofra de ansiedade social. O achado, porém, ajuda a entender por que ficar no centro da atenção de um grupo incomoda tanta gente, mesmo sem diagnóstico.

Quando todos os olhos se fixam em uma só pessoa, cresce a sensação de estar sendo avaliada. A mesma linha de pesquisa sobre ansiedade social associa esse tipo de cena à preocupação excessiva com o que os outros vão pensar sobre sua reação.

Quando é só preferência pessoal

Nem todo desconforto com a homenagem tradicional indica um problema emocional mais profundo. Muita gente simplesmente prefere comemorações discretas e evita demonstrações públicas de carinho, sem que isso revele nenhum transtorno.

Memórias ruins de festas antigas também deixam marcas e moldam a reação à data anos depois. Traumas ligados ao aniversário — como a perda de uma pessoa querida ou um evento marcante — podem manter o peso emocional por muito tempo.

Décadas fechadas e o peso da idade

Aniversários que fecham uma década costumam pesar mais, mesmo para quem nunca havia demonstrado incômodo com a data. Uma psicóloga afirma que o medo exagerado de envelhecer pode, em alguns casos, configurar uma fobia específica, quadro que pede acompanhamento profissional.

O que separa uma simples preferência de um sinal mais amplo de ansiedade social é a repetição do comportamento em diferentes contextos. Quando o desconforto com a canção faz parte de um padrão maior — evitar ou temer qualquer situação de exposição social —, a psicologia recomenda olhar o caso com mais atenção.

Recusar o "parabéns pra você" pode ser, na maioria das vezes, apenas um jeito pessoal de lidar com o aniversário. O alerta surge quando esse mesmo padrão de fuga também aparece em reuniões de trabalho, jantares e outras rodas sociais do dia a dia.

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