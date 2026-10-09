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Astronomia

Estudo prova que Newton estava errado e Sistema Solar vai se desintegrar antes do previsto

3 planetas podem ser empurrados para fora de suas órbitas.

João V. Valença

09/10/2026 - 17h33
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Júpiter, Saturno, Urano e Netuno podem ser empurrados para fora de suas órbitas quando o Sol morrer, muito antes do que a ciência imaginava. É o que aponta um trabalho publicado no periódico The Astrophysical Journal Letters e assinado pelos pesquisadores Konstantin Batygin, Jim Fuller e Fred C, e adams.

Simulações computacionais mostram que, se a estrela expelir massa em episódios desiguais, em vez de fazê-lo de forma suave e constante, o equilíbrio gravitacional dos planetas gigantes pode ruir em uma fração do tempo calculado anteriormente.

Em quase 90% dos cenários testados, o sistema externo se desfaz dentro de 3 bilhões de anos após a formação do que restar do Sol.

O que acontece quando o Sol morre

Daqui a bilhões de anos, nossa estrela vai inflar numa gigante vermelha e, na sequência, expelir boa parte de sua massa até sobrar apenas um núcleo compacto conhecido como anã branca. Os cálculos antigos tratavam essa perda de massa como um processo gradual e uniforme, mantendo os planetas em órbitas que apenas se afastariam devagar da estrela.

A nova simulação trabalha com outra lógica: a matéria sai em arrancos distintos, em direções variadas, e cada arranco empurra levemente a própria estrela para o lado oposto. Esses pequenos solavancos se somam ao longo do tempo e alteram pouco a pouco a trajetória dos planetas gigantes.

Colisões, expulsões e órbitas embaralhadas

Segundo o modelo dos três autores, os gigantes gasosos já começam a sofrer instabilidade durante a fase de gigante vermelha do Sol em cerca de 40% das simulações. A desorganização gravitacional não implica necessariamente choque direto entre os planetas.

Encontros próximos entre Júpiter, Saturno, Urano e Netuno podem transferir energia de um corpo para outro, o que embaralha as rotas e pode arremessar algum deles para o espaço interestelar. Outros corpos talvez continuem presos gravitacionalmente ao que sobrar do Sol, mas seguindo caminhos bem diferentes dos atuais.

A intuição de Newton sobre a instabilidade

Isaac Newton já desconfiava, ainda no século 17, de que as trocas gravitacionais entre os planetas poderiam, com tempo suficiente, desequilibrar o funcionamento do Sistema Solar. Cálculos posteriores reduziram essa preocupação, indicando um sistema muito mais estável do que a intuição do físico sugeria.

A nova pesquisa não resgata a exatidão técnica de Newton, mas a essência de sua desconfiança: a desordem pode mesmo ser inevitável, desde que o modelo inclua o processo de morte estelar.

Ao incorporar as ejeções irregulares de massa solar, o prazo para o colapso do sistema cai de uma escala medida em quintilhões de anos para apenas alguns bilhões.

Tendência

Adeus ao ar-condicionado: nova tecnologia resfria a casa gastando 80% menos energia

Dispositivo usa a água para esfriar o ar do ambiente.

09/10/2026 16h28

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Foto: Paolo Rossa/Pexels

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<p>Com as altas temperaturas aumentando a procura por soluções de climatização, o Caeli One surge como alternativa capaz de cortar em até 80% a conta de luz frente aos modelos convencionais. Ao contrário dos condicionadores tradicionais, o equipamento não usa compressores nem gases refrigerantes.</p>

<p>O dispositivo funciona por meio do chamado resfriamento adiabático, técnica que usa a água em processo de evaporação para esfriar o ar do ambiente. Segundo a fabricante, a cada watt gasto em eletricidade, o equipamento entrega 16 watts em capacidade de resfriamento.</p><p><br></p>

<h2>Como funciona o sistema adiabático</h2>

<p>O mecanismo não usa gases refrigerantes em circuitos químicos. Em vez disso, faz o ar circular por uma estrutura própria, capturando o calor de dentro de casa e expelindo-o para o lado de fora. O sistema devolve ao espaço ar mais fresco.</p>

<p>Essa configuração pode oferecer eficiência até cinco vezes superior à de certos aparelhos convencionais em cenários ideais. O coeficiente de desempenho pode ser até quatro vezes maior que o de modelos tradicionais, segundo a apuração. Além disso, a tecnologia reduz em 80% as emissões de carbono em comparação com sistemas convencionais.</p>

<h2>Quando a economia não é garantida</h2>

<p>Os resultados variam conforme as condições de cada residência. A temperatura externa, o nível de umidade, as características construtivas do imóvel e a demanda de refrigeração interferem diretamente no desempenho real do equipamento, segundo a apuração.</p>

<p>O consumo de água também afeta o custo. O sistema exige abastecimento contínuo de água para a evaporação. Um metro cúbico pode manter o equipamento funcionando por cerca de quatro meses, dependendo das condições de uso. Quem avaliar a troca precisa considerar tanto a redução esperada na conta de eletricidade quanto o novo gasto com água.</p>

<h2>Instalação e limitações práticas</h2>

<p>Para funcionar, o Caeli One exige uma conexão elétrica dedicada, abastecimento contínuo de água e uma estrutura na parede que permita a troca de ar com o exterior da residência.</p>

<p>Essa última exigência pode limitar a instalação. Imóveis sem acesso direto à área externa, como apartamentos sem varanda ou casas enclausuradas, podem ter dificuldade para instalar o equipamento. A fabricante afirma que o Caeli One dispensa parte da infraestrutura pesada dos aparelhos split convencionais, como as grandes unidades condensadoras, mas a estrutura de ventilação continua essencial.</p>

<h2>O equipamento não substitui todos os sistemas convencionais</h2>

<p>Apesar dos resultados anunciados, o Caeli One ainda não substitui todos os aparelhos convencionais. As condições climáticas locais determinam o desempenho do resfriamento por evaporação: em locais de clima mais seco, a água evapora com mais rapidez, o que melhora a retirada de calor do ambiente.</p>

<p>Em cidades com umidade elevada, o processo pode perder eficiência e ter desempenho inferior ao de ambientes mais secos. Essa diferença é especialmente importante no Brasil, que reúne regiões com características climáticas distintas.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fVJ7go5AVIU" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>

Engenharia

Ponte de 1,18 km e 18 metros de largura vai custar R$ 207 milhões e unir dois estados do Nordeste

Estrutura foi projetada para acomodar veículos, ciclistas e pedestres.

09/10/2026 15h37

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Foto: Nemanja Ciric/Pexels

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Uma ponte de R$ 207 milhões vai conectar Alagoas e Sergipe sobre o Rio São Francisco antes do fim de 2026. A estrutura entre Penedo e Neópolis, na BR-349/AL/SE, deve eliminar o gargalo logístico causado pelas balsas e transformar o acesso entre os dois estados nordestinos.

Com 1,18 km de comprimento e 18 metros de largura, a estrutura foi projetada para acomodar veículos, ciclistas e pedestres em faixas de rolamento distintas, acostamentos e passeio para circulação segura.

A obra também prevê um vão central navegável para manter o fluxo tradicional da região e permitir a circulação contínua de embarcações pelo Rio São Francisco.

Estágio atual da obra e prazo de entrega

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra havia alcançado 50% de execução em abril, com 46 das 68 estacas instaladas. O cronograma prevê a conclusão em dezembro de 2026, mas a data pode mudar conforme avancem a estrutura, a pavimentação, a iluminação e os sistemas de segurança.

As próximas fases incluem a pavimentação, a iluminação e a instalação de sistemas de segurança. Essas etapas podem alterar o calendário de entrega, e em março, os pilares e as pré-lajes já haviam sido finalizados, avanço estrutural necessário para manter o cronograma previsto.

Transformações econômicas e turísticas esperadas

A ponte reposiciona Penedo como polo estratégico de articulação entre Alagoas e Sergipe, especialmente com a chegada do novo aeroporto que a prefeitura está implementando no município. A integração entre a infraestrutura aeroportuária e a rodoviária tende a ampliar o fluxo de turistas e a estimular permanências mais longas na região.

Na logística, a redução do tempo de travessia facilitará o transporte de produtos entre os estados e reduzirá os custos operacionais. Essa melhora pode atrair distribuidoras, empresas de logística e novos empreendimentos para a região, com impactos diretos na economia local.

Para os trabalhadores que fazem essa travessia diariamente, o fim das longas filas nas balsas representará uma mudança na locomoção regional.

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