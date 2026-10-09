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Adeus ao ar-condicionado: nova tecnologia resfria a casa gastando 80% menos energia

Dispositivo usa a água para esfriar o ar do ambiente.

João V. Valença

09/10/2026 - 16h28
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<p>Com as altas temperaturas aumentando a procura por soluções de climatização, o Caeli One surge como alternativa capaz de cortar em até 80% a conta de luz frente aos modelos convencionais. Ao contrário dos condicionadores tradicionais, o equipamento não usa compressores nem gases refrigerantes.</p>

<p>O dispositivo funciona por meio do chamado resfriamento adiabático, técnica que usa a água em processo de evaporação para esfriar o ar do ambiente. Segundo a fabricante, a cada watt gasto em eletricidade, o equipamento entrega 16 watts em capacidade de resfriamento.</p><p><br></p>

<h2>Como funciona o sistema adiabático</h2>

<p>O mecanismo não usa gases refrigerantes em circuitos químicos. Em vez disso, faz o ar circular por uma estrutura própria, capturando o calor de dentro de casa e expelindo-o para o lado de fora. O sistema devolve ao espaço ar mais fresco.</p>

<p>Essa configuração pode oferecer eficiência até cinco vezes superior à de certos aparelhos convencionais em cenários ideais. O coeficiente de desempenho pode ser até quatro vezes maior que o de modelos tradicionais, segundo a apuração. Além disso, a tecnologia reduz em 80% as emissões de carbono em comparação com sistemas convencionais.</p>

<h2>Quando a economia não é garantida</h2>

<p>Os resultados variam conforme as condições de cada residência. A temperatura externa, o nível de umidade, as características construtivas do imóvel e a demanda de refrigeração interferem diretamente no desempenho real do equipamento, segundo a apuração.</p>

<p>O consumo de água também afeta o custo. O sistema exige abastecimento contínuo de água para a evaporação. Um metro cúbico pode manter o equipamento funcionando por cerca de quatro meses, dependendo das condições de uso. Quem avaliar a troca precisa considerar tanto a redução esperada na conta de eletricidade quanto o novo gasto com água.</p>

<h2>Instalação e limitações práticas</h2>

<p>Para funcionar, o Caeli One exige uma conexão elétrica dedicada, abastecimento contínuo de água e uma estrutura na parede que permita a troca de ar com o exterior da residência.</p>

<p>Essa última exigência pode limitar a instalação. Imóveis sem acesso direto à área externa, como apartamentos sem varanda ou casas enclausuradas, podem ter dificuldade para instalar o equipamento. A fabricante afirma que o Caeli One dispensa parte da infraestrutura pesada dos aparelhos split convencionais, como as grandes unidades condensadoras, mas a estrutura de ventilação continua essencial.</p>

<h2>O equipamento não substitui todos os sistemas convencionais</h2>

<p>Apesar dos resultados anunciados, o Caeli One ainda não substitui todos os aparelhos convencionais. As condições climáticas locais determinam o desempenho do resfriamento por evaporação: em locais de clima mais seco, a água evapora com mais rapidez, o que melhora a retirada de calor do ambiente.</p>

<p>Em cidades com umidade elevada, o processo pode perder eficiência e ter desempenho inferior ao de ambientes mais secos. Essa diferença é especialmente importante no Brasil, que reúne regiões com características climáticas distintas.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/fVJ7go5AVIU" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>

Salário

Enquanto Tralli recebe R$ 350 mil por mês, salário de Renata Vasconcellos na Globo é muito maior

Ela se tornou a profissional mais bem remunerada da emissora.

09/10/2026 17h08

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Foto: Reprodução

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Renata Vasconcellos passou a receber R$ 1 milhão por mês e se tornou a profissional mais bem remunerada da Globo. O novo contrato faz parte de uma reestruturação salarial que reorganiza a folha de pagamentos da emissora a partir da virada do ano.

O reajuste de R$ 200 mil em relação aos ganhos anteriores acompanha mudanças mais amplas no telejornalismo da Globo, divulgadas pelo colunista Alessandro Lo-Bianco ao portal Terra. Desde 2014, quando assumiu o Jornal Nacional após a saída de Patricia Poeta, a apresentadora lidera o noticiário de maior audiência do país.

Trajetória na emissora e posicionamento

A apresentadora está há 12 anos na Globo, e nesse período, adotou posicionamentos firmes em entrevistas políticas de destaque. Conversas com autoridades como o governador Romeu Zema marcaram sua atuação recente no comando do telejornal. A cúpula da emissora avalia reorganizar a bancada nos próximos anos, segundo a colunista.

Hierarquia salarial na Globo

O salário de Renata Vasconcellos é maior que o dos outros apresentadores da casa. César Tralli recebe cerca de R$ 350 mil por mês, segundo informações divulgadas pelo colunista André Romano, do Observatório da TV.

Ana Paula Araújo, que comanda o telejornal matutino, passou a ganhar R$ 250 mil por mês após os reajustes aprovados, e roberto Kovalick também teve aumento percentual nos ganhos.

Implementação das mudanças

A reestruturação aprovada pela cúpula entrará em vigor na virada do ano, quando as novas bases salariais se tornarão oficiais. A emissora optou por não comentar imediatamente as modificações internas, deixando os valores divulgados por colunistas especializados como principal fonte de informação pública.

As mudanças fazem parte de uma reorganização mais ampla do jornalismo da Globo, que inclui a reformulação do elenco fixo. E a definição de novos salários para seus principais nomes no telejornalismo nacional.

Engenharia

Ponte de 1,18 km e 18 metros de largura vai custar R$ 207 milhões e unir dois estados do Nordeste

Estrutura foi projetada para acomodar veículos, ciclistas e pedestres.

09/10/2026 15h37

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Foto: Nemanja Ciric/Pexels

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Uma ponte de R$ 207 milhões vai conectar Alagoas e Sergipe sobre o Rio São Francisco antes do fim de 2026. A estrutura entre Penedo e Neópolis, na BR-349/AL/SE, deve eliminar o gargalo logístico causado pelas balsas e transformar o acesso entre os dois estados nordestinos.

Com 1,18 km de comprimento e 18 metros de largura, a estrutura foi projetada para acomodar veículos, ciclistas e pedestres em faixas de rolamento distintas, acostamentos e passeio para circulação segura.

A obra também prevê um vão central navegável para manter o fluxo tradicional da região e permitir a circulação contínua de embarcações pelo Rio São Francisco.

Estágio atual da obra e prazo de entrega

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra havia alcançado 50% de execução em abril, com 46 das 68 estacas instaladas. O cronograma prevê a conclusão em dezembro de 2026, mas a data pode mudar conforme avancem a estrutura, a pavimentação, a iluminação e os sistemas de segurança.

As próximas fases incluem a pavimentação, a iluminação e a instalação de sistemas de segurança. Essas etapas podem alterar o calendário de entrega, e em março, os pilares e as pré-lajes já haviam sido finalizados, avanço estrutural necessário para manter o cronograma previsto.

Transformações econômicas e turísticas esperadas

A ponte reposiciona Penedo como polo estratégico de articulação entre Alagoas e Sergipe, especialmente com a chegada do novo aeroporto que a prefeitura está implementando no município. A integração entre a infraestrutura aeroportuária e a rodoviária tende a ampliar o fluxo de turistas e a estimular permanências mais longas na região.

Na logística, a redução do tempo de travessia facilitará o transporte de produtos entre os estados e reduzirá os custos operacionais. Essa melhora pode atrair distribuidoras, empresas de logística e novos empreendimentos para a região, com impactos diretos na economia local.

Para os trabalhadores que fazem essa travessia diariamente, o fim das longas filas nas balsas representará uma mudança na locomoção regional.

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