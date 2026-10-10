Europa entra em alerta diante de uma possível nova era glacial - Foto: Tomáš Malík/Pexels

Governos e ministérios de Defesa da Europa elaboram planos de contingência diante do risco de uma possível nova era glacial, provocada por uma ameaça que emerge da física oceânica: o possível colapso da corrente do Atlântico.

A descoberta de uma massa de Água Fria anômala ao sul da Groenlândia indica que o transporte de calor oceânico para o norte está desacelerando, transformando o que era visto como um risco distante em uma preocupação imediata de segurança nacional.

O fenômeno que preocupa os formuladores de políticas europeias é o enfraquecimento da circulação meridional de retorno do Atlântico, conhecida pela sigla AMOC. Esse circuito de águas profundas transporta calor dos trópicos para as regiões polares e mantém a Europa Ocidental com temperaturas mais altas do que as de outras regiões na mesma latitude.

Sem ela, as temperaturas invernais no Reino Unido, Escandinávia e noroeste europeu cairiam entre 10 e 15 graus Celsius, equiparando-se às condições das costas subpolares da América do Norte oriental.

A descoberta que mudou a percepção do risco

Durante décadas, pesquisadores climáticos debateram a origem da "mancha fria" — a única região marinha ao sul da Groenlândia que esfria enquanto temperaturas globais disparam. Uns atribuíam o fenômeno a ventos superficiais ou cobertura de nuvens.

Um estudo assinado por pesquisadores do Instituto de Potsdam para a Investigação do Impacto Climático e publicado na revista Geophysical Research Letters analisou 70 anos de registros de temperatura oceânica, desde a superfície até o leito marinho, e descobriu a causa: a transferência de calor da superfície está diminuindo.

Stefan Rahmstorf, codiretor do Departamento de Investigação da Análise do Sistema Terrestre do Instituto de Potsdam, admitiu que as observações recentes o convenceram de que o perigo está muito mais próximo do que se acreditava. Antes, ele considerava o colapso dessa circulação um risco extremo, mas distante. Os novos dados mudaram seu parecer.

Consequências econômicas e militares da interrupção

Uma queda térmica dessa magnitude teria consequências graves: os rendimentos de cultivos básicos despencariam, as redes de distribuição de energia se tornariam inviáveis e os padrões de tempestades mudariam de forma drástica. Por isso, a União Europeia determinou que a estabilidade das correntes atlânticas seja incorporada formalmente às principais políticas europeias de segurança nacional.

Analistas de risco estatal do norte europeu já tratam a possível alteração da circulação atlântica como uma ameaça real à segurança nacional, e não como uma previsão climática teórica. Ministérios de Defesa e gabinetes governamentais trabalham discretamente em planos de contingência. Eles reconhecem que uma crise oceânica pode ter consequências tão graves quanto conflitos geopolíticos tradicionais.