Gabriel García Márquez deixou uma reflexão sobre envelhecer: "Um pacto honesto com a solidão" - Imagem: Revista OESTE/Reprodução/Redes Sociais

Uma das reflexões mais memoráveis de Gabriel García Márquez sobre o envelhecimento surge em Cien años de soledad, romance publicado originalmente em 1967. O livro transformou Macondo e a família Buendía em símbolos universais da literatura mundial.

A velhice e a solidão ocupam lugar central na obra do escritor, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua criação literária.

A reflexão associada ao coronel Aureliano Buendía, um dos personagens principais do livro, diz que o segredo de uma boa velhice é um pacto honrado com a solidão.

Essa passagem, registrada pelo Centro Virtual Cervantes, não propõe necessariamente o isolamento como caminho para uma velhice satisfatória. O "pacto honesto" significa aceitar conscientemente o passar do tempo e a solidão que acompanha cada membro da família de forma distinta.

Como García Márquez constrói a solidão no romance

O crítico suíço Gustav Siebenmann interpretou esse trecho em seu ensaio Fabulación sobre lo fabuloso. Acerca de Gabriel García Márquez, e ele observou que o coronel não chega a compreender completamente esse ensinamento.

Isso ocorre porque a voz enunciadora do comentário pertence ao autor, não ao personagem em si. A distinção revela a profundidade com que o escritor colombiano trabalha a solidão como tema estruturante de sua narrativa.

Siebenmann também identificou em Amaranta, outra personagem importante, uma atitude distinta diante da velhice e da morte. Essa personagem reduz suas expectativas, aceita seu destino e alcança uma compreensão mais serena da própria solidão.

O pesquisador questionou se essa disposição poderia conter uma reminiscência do pensamento antigo ou representar uma sabedoria que apenas adquire sentido durante os últimos anos de vida.

A solidão como estrutura narrativa

A reflexão sobre a solidão resume um dos temas essenciais de Cien años de soledad. Ao longo de várias gerações, os membros da família Buendía repetem nomes, comportamentos e erros enquanto permanecem presos em uma história circular que não oferece saída. A falta de comunicação afeta cada personagem de maneira distinta, mesmo quando vivem cercados por familiares.

García Márquez combina essa intimidade com guerras, amores, conflitos políticos e eventos extraordinários. A convivência entre o cotidiano e o fantástico transformou o romance em uma das grandes referências do realismo mágico. E do chamado boom latino-americano, influenciando gerações de leitores e escritores ao redor do mundo.