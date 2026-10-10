Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Envelhecimento

Gabriel García Márquez deixou uma reflexão sobre envelhecer: "Um pacto honesto com a solidão"

Velhice e a solidão ocupam lugar central na obra do escritor

Henrique Cesaretti

10/10/2026 - 12h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Uma das reflexões mais memoráveis de Gabriel García Márquez sobre o envelhecimento surge em Cien años de soledad, romance publicado originalmente em 1967. O livro transformou Macondo e a família Buendía em símbolos universais da literatura mundial.

A velhice e a solidão ocupam lugar central na obra do escritor, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua criação literária.

A reflexão associada ao coronel Aureliano Buendía, um dos personagens principais do livro, diz que o segredo de uma boa velhice é um pacto honrado com a solidão.

Essa passagem, registrada pelo Centro Virtual Cervantes, não propõe necessariamente o isolamento como caminho para uma velhice satisfatória. O "pacto honesto" significa aceitar conscientemente o passar do tempo e a solidão que acompanha cada membro da família de forma distinta.

Como García Márquez constrói a solidão no romance

O crítico suíço Gustav Siebenmann interpretou esse trecho em seu ensaio Fabulación sobre lo fabuloso. Acerca de Gabriel García Márquez, e ele observou que o coronel não chega a compreender completamente esse ensinamento.

Isso ocorre porque a voz enunciadora do comentário pertence ao autor, não ao personagem em si. A distinção revela a profundidade com que o escritor colombiano trabalha a solidão como tema estruturante de sua narrativa.

Siebenmann também identificou em Amaranta, outra personagem importante, uma atitude distinta diante da velhice e da morte. Essa personagem reduz suas expectativas, aceita seu destino e alcança uma compreensão mais serena da própria solidão.

O pesquisador questionou se essa disposição poderia conter uma reminiscência do pensamento antigo ou representar uma sabedoria que apenas adquire sentido durante os últimos anos de vida.

 

A solidão como estrutura narrativa

A reflexão sobre a solidão resume um dos temas essenciais de Cien años de soledad. Ao longo de várias gerações, os membros da família Buendía repetem nomes, comportamentos e erros enquanto permanecem presos em uma história circular que não oferece saída. A falta de comunicação afeta cada personagem de maneira distinta, mesmo quando vivem cercados por familiares.

García Márquez combina essa intimidade com guerras, amores, conflitos políticos e eventos extraordinários. A convivência entre o cotidiano e o fantástico transformou o romance em uma das grandes referências do realismo mágico. E do chamado boom latino-americano, influenciando gerações de leitores e escritores ao redor do mundo.

De olho nessa lição

Marco Aurélio deixou uma lição: "Não fale sobre como um homem bom deve ser; seja esse homem"

Discutir virtude por horas enquanto a própria conduta permanece inalterada é um desperdício, segundo ele

10/10/2026 14h01

Compartilhar

Crédito: Kunsthistorisches Museum/Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Marco Aurélio já apontava, séculos atrás, que discutir virtude por horas enquanto a própria conduta permanece inalterada é um desperdício. Essa convicção aparece registrada em Meditações, conjunto de anotações pessoais do imperador romano, no qual ele sustenta que é a ação, e não o discurso sobre ela, que comprova o caráter de alguém.

Trata-se de um material que começou como anotações particulares, redigidas em grego, sem indícios de que o imperador tivesse a intenção de torná-las públicas. Grande parte desses escritos data do período entre 170 e 180, quando Marco Aurélio estava à frente de campanhas militares em Sírmio e enfrentava, no dia a dia, situações que exigiam domínio sobre si mesmo.

O problema de só falar sobre ser bom

Gastar energia explicando o que seria uma conduta ideal, sem aplicá-la na prática, cria uma distância entre o que se pensa e o que se vive. Para o estoico, é nessa lacuna que a integridade se perde. Por isso, ele propõe abandonar a teoria em favor do gesto concreto.

O estoicismo via na prática da virtude o próprio caminho até a eudaimonia, um estado de plenitude equivalente à felicidade de uma vida bem-vivida. Não se trata de acumular argumentos sobre o bem, mas de incorporá-lo em cada escolha, por menor que pareça.

O exemplo que vale mais que a explicação

Liderar impõe decisões rápidas, e Marco Aurélio aprendeu, no comando de Roma, que explicações bem construídas raramente mudam a conduta de quem as profere. A autoridade moral, nesse sentido, nasce do exemplo silencioso, não da retórica usada para convencer os outros.

Isso não significa recusar o pensamento ou evitar toda conversa sobre ética. Significa reconhecer que saber definir o bem e realmente praticá-lo são coisas distintas — e que a segunda vale muito mais do que a primeira.

Na seção dez de Meditações, Marco Aurélio faz esse apelo direto: abandonar as definições intelectuais, abraçar a integridade e tornar a ética visível em cada escolha.

Pequenas escolhas moldam o caráter

Responder com calma a uma provocação, manter a palavra quando ninguém está observando, agir com generosidade sem esperar reconhecimento: são esses gestos miúdos que sustentam uma pessoa íntegra. Acumulados dia após dia, eles pesam mais do que qualquer declaração de princípios.

Vigiar as próprias reações automáticas exige atenção constante ao momento presente. Essa disciplina diária é o que permite que a razão prevaleça sobre o comodismo, a vaidade e o orgulho que tentam desviar qualquer pessoa do que ela mesma diz valorizar.

A lição que atravessa os séculos é simples de enunciar, mas difícil de cumprir: parar de descrever a virtude e começar a praticá-la em cada decisão do dia. Agir em coerência com os próprios valores reduz o desconforto causado pela hipocrisia e traz mais serenidade.

Assumir as consequências das próprias atitudes mantém a consciência tranquila, afastando qualquer receio diante do julgamento de terceiros. Por isso, o pensamento de Marco Aurélio segue atual como estímulo a cultivar a dignidade pessoal em cada gesto.

História

Garrafa encontrada no deserto do Egito revela mensagem escrita em 1977, quase 50 anos depois

Item foi encontrado durante uma expedição para mapear antigas trilhas.

10/10/2026 13h33

Compartilhar

Imagem gerada por inteligência artificial

Continue Lendo...

Uma mensagem escrita em maio de 1977 ficou enterrada por quase cinco décadas na areia do Deserto Ocidental do Egito, até ser encontrada pelo guia beduíno Suleiman Zidan. A garrafa de vidro, descoberta na região de Wadi Jadid, guardava um bilhete com informações que permitiriam rastrear seu autor ao longo dos anos.

Durante uma expedição para mapear antigas trilhas de caravanas, Suleiman avistou o recipiente semienterrado em uma elevação rochosa, perto de caixas de metal e de um tanque de água enferrujado.

Apesar de frágil, o papel ainda tinha partes essenciais legíveis: a data, o nome Tom Moran, a referência "Party 6305", a palavra "Avich" e um endereço em Bay Street e Malta.

A busca que atravessou continentes

Para investigar a descoberta, Suleiman pediu ajuda ao primo Ayman Zidan, parceiro frequente nas expedições pelo deserto. Ayman fotografou o bilhete e o encaminhou ao jornal Times of Malta, levando o achado a uma investigação que atravessaria fronteiras e décadas de silêncio. A publicação do achado no jornal maltês reabriu pistas perdidas havia quase meio século.

A divulgação permitiu ligar o pequeno papel encontrado na areia à família de quem o havia deixado ali. A mensagem, colocada em uma garrafa em um momento específico da vida de Tom Moran, viajou muito mais longe no tempo do que ele jamais imaginou.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7139, sexta-feira (09/10)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7139, sexta-feira (09/10)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3801, sexta-feira (09/10)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3801, sexta-feira (09/10)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2986, sexta-feira (09/10)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2986, sexta-feira (09/10)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 7138, quinta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7138, quinta-feira (08/10): veja o rateio

5

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3019, sexta-feira (09/10)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 3019, sexta-feira (09/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 1 dia

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 02/10/2026

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 01/10/2026

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?