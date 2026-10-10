O mistério do navio português do século XVI encontrado em pleno deserto africano

<p>Um navio português do século XVI naufragou na costa da Namíbia e passou quase 500 anos soterrado pela areia do deserto, até ser localizado em 2008. Batizada de Bom Jesus, a nau carregava moedas de ouro, armas e objetos históricos quando afundou no litoral africano.</p>
<p>O achado chamou a atenção de arqueólogos e historiadores pelo volume de itens preservados e pelo que eles revelam sobre as grandes navegações portuguesas. A estrutura apareceu na chamada Costa dos Esqueletos, região da Namíbia conhecida pela quantidade de naufrágios ao longo dos séculos.</p>
<h2>Como a nau apareceu sob a areia</h2>
<p>A equipe localizou a nau por acaso em 2008, enquanto drenava um trecho próximo ao litoral namibiano para extrair diamantes. À medida que retirava a areia e o sedimento, a equipe encontrou fragmentos de madeira e metal que revelaram os restos de uma estrutura muito antiga.</p>
<p>Os especialistas reconheceram de imediato a relevância histórica do material. O resgate dos destroços permitiu reconstruir parte das rotas comerciais do século XVI e entender melhor as condições enfrentadas pelos tripulantes das naus portuguesas.</p>
<h2>O tesouro guardado no casco soterrado</h2>
<p>No interior do casco, foram encontradas moedas de ouro, armas e objetos ligados à vida a bordo e às transações comerciais da rota portuguesa. Também foram encontradas mais de 100 presas de elefante. Somada ao ouro, a carga mostra a dimensão do comércio transportado pela nau quando ela afundou.</p>
<p>Cada peça registra um momento da expansão marítima europeia. A boa conservação dos materiais, mesmo após quase cinco séculos enterrados, ajuda os pesquisadores a entender os riscos enfrentados pelos navegadores ao cruzar o Atlântico rumo às rotas africanas.</p>
<h2>Um cemitério de naufrágios na costa</h2>
<p>A faixa de litoral onde a embarcação foi localizada é conhecida entre marinheiros e pesquisadores pelos naufrágios. A Costa dos Esqueletos reúne destroços de diversas embarcações que afundaram na região da Namíbia ao longo dos séculos.</p>
<p>Correntes fortes, bancos de areia traiçoeiros e neblina constante tornaram essa faixa de mar perigosa para os veleiros antigos. O naufrágio do Bom Jesus se soma a esse histórico, mas se destaca pela quantidade e pelo estado de conservação dos itens recuperados do casco.</p>
<p>Quase cinco séculos se passaram entre o naufrágio e a descoberta. O Bom Jesus continua sendo uma das poucas naus portuguesas desse período encontradas com a carga tão completa e bem conservada.</p>
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