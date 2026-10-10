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História

O mistério do navio português do século XVI encontrado em pleno deserto africano

Batizada de Bom Jesus, a nau carregava moedas de ouro.

João V. Valença

10/10/2026 - 12h39
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<p>Um navio português do século XVI naufragou na costa da Namíbia e passou quase 500 anos soterrado pela areia do deserto, até ser localizado em 2008. Batizada de Bom Jesus, a nau carregava moedas de ouro, armas e objetos históricos quando afundou no litoral africano.</p>


<p>O achado chamou a atenção de arqueólogos e historiadores pelo volume de itens preservados e pelo que eles revelam sobre as grandes navegações portuguesas. A estrutura apareceu na chamada Costa dos Esqueletos, região da Namíbia conhecida pela quantidade de naufrágios ao longo dos séculos.</p>


<h2>Como a nau apareceu sob a areia</h2>


<p>A equipe localizou a nau por acaso em 2008, enquanto drenava um trecho próximo ao litoral namibiano para extrair diamantes. À medida que retirava a areia e o sedimento, a equipe encontrou fragmentos de madeira e metal que revelaram os restos de uma estrutura muito antiga.</p>


<p>Os especialistas reconheceram de imediato a relevância histórica do material. O resgate dos destroços permitiu reconstruir parte das rotas comerciais do século XVI e entender melhor as condições enfrentadas pelos tripulantes das naus portuguesas.</p>


<h2>O tesouro guardado no casco soterrado</h2>


<p>No interior do casco, foram encontradas moedas de ouro, armas e objetos ligados à vida a bordo e às transações comerciais da rota portuguesa. Também foram encontradas mais de 100 presas de elefante. Somada ao ouro, a carga mostra a dimensão do comércio transportado pela nau quando ela afundou.</p>


<p>Cada peça registra um momento da expansão marítima europeia. A boa conservação dos materiais, mesmo após quase cinco séculos enterrados, ajuda os pesquisadores a entender os riscos enfrentados pelos navegadores ao cruzar o Atlântico rumo às rotas africanas.</p>


<h2>Um cemitério de naufrágios na costa</h2>


<p>A faixa de litoral onde a embarcação foi localizada é conhecida entre marinheiros e pesquisadores pelos naufrágios. A Costa dos Esqueletos reúne destroços de diversas embarcações que afundaram na região da Namíbia ao longo dos séculos.</p>


<p>Correntes fortes, bancos de areia traiçoeiros e neblina constante tornaram essa faixa de mar perigosa para os veleiros antigos. O naufrágio do Bom Jesus se soma a esse histórico, mas se destaca pela quantidade e pelo estado de conservação dos itens recuperados do casco.</p>


<p>Quase cinco séculos se passaram entre o naufrágio e a descoberta. O Bom Jesus continua sendo uma das poucas naus portuguesas desse período encontradas com a carga tão completa e bem conservada.</p>
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Engenharia

Parece impossível: a maior ponte do mundo se estende por 164 km sobre áreas alagadas

Foi reconhecida pelo Guinness como a mais longa do planeta.

10/10/2026 14h38

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Foto: Madzery Ma/Pexels

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<p>A Ponte Danyang-Kunshan, na China, estende-se por 164 quilômetros sobre uma região de rios, canais, lagos e áreas alagadas. Reconhecida pelo Guinness World Records como a mais longa do planeta. A estrutura funciona como um sistema elevado que permite aos trens de alta velocidade atravessar essas áreas sem depender das condições instáveis do solo.</p>


<p>Construída para a ferrovia Pequim-Xangai, a megaestrutura entrou em operação em junho de 2011, como parte da expansão da rede ferroviária chinesa. Com 164 quilômetros, ela supera a distância entre São Paulo e Campinas, uma comparação que ajuda a visualizar a escala do projeto que transformou um obstáculo natural em infraestrutura funcional.</p>


<h2>O desafio de construir sobre água e solo instável</h2>


<p>Ao planejar a linha Jinghu, também conhecida como Pequim-Xangai, os engenheiros encontraram um terreno complexo, onde construir diretamente sobre o solo seria impraticável. Rios, canais e áreas alagadas impediriam a implantação tradicional dos trilhos. Por isso, a solução foi elevar toda a ferrovia acima dessas zonas críticas.</p>


<p>Uma das seções mais exigentes fica sobre o Lago Yangcheng, perto de Suzhou, onde a estrutura precisou manter estabilidade enquanto distribuía o peso de trens em movimento sobre grandes extensões de água.</p>


<p>Em vez de uma única ponte suspensa monumental, a Danyang-Kunshan é formada por uma sequência de viadutos e vãos apoiados em pilares. Essa configuração distribui as cargas ao longo de todo o percurso e permite que a ferrovia atravesse terrenos de características diferentes sem comprometer a segurança operacional.</p>


<h2>Um sistema de mobilidade, não apenas uma ponte</h2>


<p>Embora frequentemente descrita como uma única estrutura colossal, a Danyang-Kunshan reúne múltiplas estruturas integradas. Essa configuração permite que os trens de alta velocidade mantenham um traçado regular e previsível, essencial para operações seguras e eficientes nesse corredor. Na mesma ferrovia Pequim-Xangai situa-se o viaduto Langfang-Qingxian, com 114 quilômetros, também reconhecido pelo Guinness como a segunda ponte mais longa do mundo.</p>


<p>Juntas, essas duas estruturas mostram como a engenharia moderna transforma lagos, rios e terrenos instáveis em partes funcionais de rotas de transporte de alta capacidade. O tamanho das pontes, portanto, não é apenas uma curiosidade, mas uma solução para um problema geográfico real.</p>
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De olho nessa lição

Marco Aurélio deixou uma lição: "Não fale sobre como um homem bom deve ser; seja esse homem"

Discutir virtude por horas enquanto a própria conduta permanece inalterada é um desperdício, segundo ele

10/10/2026 14h01

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Crédito: Kunsthistorisches Museum/Wikimedia Commons

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Marco Aurélio já apontava, séculos atrás, que discutir virtude por horas enquanto a própria conduta permanece inalterada é um desperdício. Essa convicção aparece registrada em Meditações, conjunto de anotações pessoais do imperador romano, no qual ele sustenta que é a ação, e não o discurso sobre ela, que comprova o caráter de alguém.

Trata-se de um material que começou como anotações particulares, redigidas em grego, sem indícios de que o imperador tivesse a intenção de torná-las públicas. Grande parte desses escritos data do período entre 170 e 180, quando Marco Aurélio estava à frente de campanhas militares em Sírmio e enfrentava, no dia a dia, situações que exigiam domínio sobre si mesmo.

O problema de só falar sobre ser bom

Gastar energia explicando o que seria uma conduta ideal, sem aplicá-la na prática, cria uma distância entre o que se pensa e o que se vive. Para o estoico, é nessa lacuna que a integridade se perde. Por isso, ele propõe abandonar a teoria em favor do gesto concreto.

O estoicismo via na prática da virtude o próprio caminho até a eudaimonia, um estado de plenitude equivalente à felicidade de uma vida bem-vivida. Não se trata de acumular argumentos sobre o bem, mas de incorporá-lo em cada escolha, por menor que pareça.

O exemplo que vale mais que a explicação

Liderar impõe decisões rápidas, e Marco Aurélio aprendeu, no comando de Roma, que explicações bem construídas raramente mudam a conduta de quem as profere. A autoridade moral, nesse sentido, nasce do exemplo silencioso, não da retórica usada para convencer os outros.

Isso não significa recusar o pensamento ou evitar toda conversa sobre ética. Significa reconhecer que saber definir o bem e realmente praticá-lo são coisas distintas — e que a segunda vale muito mais do que a primeira.

Na seção dez de Meditações, Marco Aurélio faz esse apelo direto: abandonar as definições intelectuais, abraçar a integridade e tornar a ética visível em cada escolha.

Pequenas escolhas moldam o caráter

Responder com calma a uma provocação, manter a palavra quando ninguém está observando, agir com generosidade sem esperar reconhecimento: são esses gestos miúdos que sustentam uma pessoa íntegra. Acumulados dia após dia, eles pesam mais do que qualquer declaração de princípios.

Vigiar as próprias reações automáticas exige atenção constante ao momento presente. Essa disciplina diária é o que permite que a razão prevaleça sobre o comodismo, a vaidade e o orgulho que tentam desviar qualquer pessoa do que ela mesma diz valorizar.

A lição que atravessa os séculos é simples de enunciar, mas difícil de cumprir: parar de descrever a virtude e começar a praticá-la em cada decisão do dia. Agir em coerência com os próprios valores reduz o desconforto causado pela hipocrisia e traz mais serenidade.

Assumir as consequências das próprias atitudes mantém a consciência tranquila, afastando qualquer receio diante do julgamento de terceiros. Por isso, o pensamento de Marco Aurélio segue atual como estímulo a cultivar a dignidade pessoal em cada gesto.

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