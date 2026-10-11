Filósofa alemã faz alerta sobre o maior mal da humanidade: "Pessoas que se recusam a ser pessoas" - Foto: Reprodução

A filósofa política Hannah Arendt deixou uma reflexão ética que permanece urgente: o maior mal não nasce de mentes sadias que buscam deliberadamente a crueldade. Nasce de pessoas que abandonam voluntariamente a capacidade de pensar e agir como seres conscientes. Sua advertência é direta: quem renuncia ao exercício da reflexão se nega a ser pessoa.

Arendt distinguia nascer como ser biológico de construir ativamente o status de pessoa, uma qualidade que exige pensamento crítico constante e postura ética firme perante a comunidade. Quando alguém abdica dessa capacidade de reflexão, perde os critérios básicos para distinguir o bem do mal no cotidiano.

O diálogo silencioso que protege a humanidade

O diálogo interior funciona como uma barreira contra atos cruéis: quem pensa de verdade sabe que teria de conviver diariamente com um criminoso dentro da própria mente. As lições de filosofia moral que Arendt desenvolveu em 1965 e 1966 e que foram publicadas depois em Responsabilidade e Julgamento enfatizam a urgência de reavivar essa conversa consigo mesmo.

Ao apagar o diálogo interior, o sujeito fica desorientado e perde os critérios para distinguir o certo do errado. Esse silêncio não é acidental: abre caminho para que a pessoa se dissolva nas engrenagens das normas institucionais e das rotinas automáticas e se transforme em peça intercambiável de um sistema.

A banalidade do mal nos burocratas anônimos

Arendt documentou essa desconexão moral em suas crônicas para The New Yorker, ao cobrir em Jerusalém o julgamento do funcionário nazista Adolf Eichmann, em 1961.

Suas observações deram origem ao livro Eichmann em Jerusalém e revelaram uma verdade incômoda: os maiores horrores do século XX não dependeram apenas de sádicos ou monstros intelectuais. Mas da colaboração submissa e irreflexiva de burocratas comuns.

O anonimato que ela descrevia não significava falta de notoriedade ou de posição social. Significava despir-se da própria identidade para se tornar uma função. Nessa posição, as ações deixam de responder a critérios morais pessoais e passam a obedecer apenas a ordens e diretivas externas.

Eichmann se apresentava como alguém que simplesmente cumpria suas obrigações, sem questionar. Arendt não usou o termo "banalidade" para minimizar os crimes, mas para destacar que a maldade não precisa de genialidade — precisa apenas de ausência de pensamento.

A Responsabilidade de manter-se pessoa

Pensar por si mesmo não é um luxo intelectual, mas a primeira linha de defesa para proteger a própria humanidade. A filosofia de Arendt nos confronta com uma verdade desconfortável: é possível estar vivo e respirando, ocupar um cargo. E estar inserido numa comunidade e, ao mesmo tempo, ter renunciado ao que nos torna verdadeiramente pessoas.

O maior mal não é sempre fruto de intenção deliberada de destruir. Muitas vezes emerge do silêncio de quem escolhe não pensar, não questionar, não resistir — e, ao fazer essa escolha, se recusa a ser pessoa.