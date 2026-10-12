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Reflexão

Gandhi: "Um covarde é incapaz de demonstrar amor; fazê-lo é prerrogativa dos corajosos"

Quem revela o que sente corre o risco de ser rejeitado.

João V. Valença

12/10/2026 - 15h00
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Um covarde é incapaz de demonstrar amor; fazê-lo é prerrogativa dos corajosos. A frase, atribuída a Mahatma Gandhi, resume um pensamento que atravessa gerações: para o líder indiano, amar de verdade exige abrir mão do medo e aceitar ficar exposto. A ideia ainda orienta quem hesita em se abrir para outra pessoa.

Quem revela o que sente corre o risco de ser rejeitado ou magoado, mas também cria espaço para laços mais verdadeiros.

O que está por trás da frase

Expressar sentimentos não é apenas um gesto espontâneo: envolve assumir um risco emocional real. Nessa leitura, a vulnerabilidade não enfraquece ninguém — pode ser, ao contrário, prova de força.

O medo, quando vira barreira contra qualquer aproximação, impede que uma conexão genuína se forme entre duas pessoas. Blindar-se de todo risco não torna ninguém mais forte; arriscar-se também exige coragem.

Quem foi o autor do pensamento

Mohandas Gandhi nasceu em Guzerate, na Índia, em 1869, numa família de elite, antes de rejeitar as armas na luta contra o domínio britânico. Ele deixou o país para estudar direito em Londres antes de construir sua atuação política.

Essa trajetória o tornou símbolo da independência indiana por meio da desobediência civil pacífica. Sua resistência não violenta ajudou a Índia a conquistar a independência após cerca de um século de controle colonial britânico, e marchas e boicotes se tornaram símbolos dessa luta.

Para ele, força e ternura nunca foram opostos: caminhavam juntas. Essa é a herança por trás da repetição da frase até hoje.

História

Encontrado na Síria, possível brinquedo mais antigo da história surpreende arqueólogos

Peças foram feitas para entreter e acalmar recém-nascidos durante a Idade do Bronze.

12/10/2026 12h48

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Chocalhos de argila com cerca de 4.500 anos foram encontrados por arqueólogos na Síria e podem figurar entre os exemplares mais antigos já catalogados desse tipo de objeto. Feitas para entreter e acalmar recém-nascidos durante a Idade do Bronze, as peças mostram que o cuidado com as crianças e as formas de distraí-las já tinham espaço na rotina das famílias e no comércio da época.

Por cerca de cem anos, as peças ficaram no acervo do Museu Nacional da Dinamarca sem a identificação correta, registradas por engano como peneiras e tubos de cerâmica. Foi apenas com um novo exame dos fragmentos que se descobriu a verdadeira função deles: acalmar e entreter bebês.

Da peneira ao brinquedo: um erro corrigido

Na década de 1930, equipes de escavação encontraram os fragmentos na antiga cidade de Hama, na Síria, então um importante centro urbano do Oriente Médio. No total, ao menos 21 pedaços identificados pertenciam a chocalhos feitos no começo da Idade do Bronze, num período que vai de 4.500 a 4.000 anos atrás.

Um dos fragmentos com furos havia sido descrito como peneira em registros antigos. Outro pedaço, com formato de cabo oco, foi catalogado como parte de uma tubulação. O erro só foi corrigido com o reexame recente das peças.

Som suave feito para ninar

Pequenas pedras e bolinhas de argila eram colocadas dentro de cada chocalho e produziam o barulho quando o objeto era sacudido, como nos brinquedos de bebê atuais. Testes com um exemplar preservado mostraram que o som era baixo e suave, adequado ao ouvido sensível de recém-nascidos.

A intensidade do ruído também descarta a hipótese de que as peças fossem instrumentos musicais. A localização reforça essa conclusão: os fragmentos apareceram em um bairro residencial, longe de templos ou áreas funerárias da época.

Artesanato vendido em mercados de rua

A composição química do material mostrou que os chocalhos usavam a mesma argila da cerâmica comercial da região. Isso indica que artesãos profissionais produziam as peças e as vendiam como outros itens do cotidiano.

O acabamento cuidadoso e os padrões decorativos no esmalte sugerem que Hama produzia esses brinquedos em grande escala, atendendo também outras cidades próximas. Escavações em pontos vizinhos do Oriente Médio já haviam revelado modelos parecidos, incluindo versões talhadas em formato de animais.

Diversão ou proteção espiritual?

As evidências de uso infantil não encerram a discussão sobre os chocalhos. Pesquisadores ainda avaliam se eles também tinham uma função ritual dentro das casas. Alguns especialistas defendem que o objeto cumpria as duas funções.

Enquanto distraía os bebês, o som do chocalho também poderia funcionar como uma espécie de barreira sonora contra espíritos maus, segundo essa interpretação. Essa dupla função colocaria o item num papel que vai além do simples entretenimento doméstico.

Os achados de Hama entram agora para uma lista restrita de brinquedos antigos encontrados pelo mundo, ao lado de uma miniatura de carruagem de 5.000 anos descoberta na Turquia e de uma cabeça de boneca de 4.000 anos escavada na Itália.

Filosofia

"Ser capaz de estar consigo mesmo": a reflexão de Schopenhauer sobre a solidão

Filósofo reformula o conceito de solidão em sua obra.

12/10/2026 12h05

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Arthur Schopenhauer, filósofo do século XIX nascido em 1788 e falecido em 1860, reformula o conceito de solidão em sua obra Parerga e Paralipómena. Para ele, estar sozinho não significa simplesmente carecer de companhia física — é, na verdade, a capacidade de conviver consigo mesmo sem precisar constantemente da aprovação e da presença dos outros.

Essa reflexão ganha nova força no século XXI, marcado pela busca incessante de conexão e validação externa. Schopenhauer coloca a autonomia pessoal no centro de sua filosofia e sugere que o bem-estar não vem da interação social permanente, mas da paz interior conquistada com a independência mental.

A diferença entre isolamento e solidão autêntica

A proposta de Schopenhauer vai além da ausência de pessoas ao redor. A solidão que ele valoriza é uma escolha consciente: estar confortável consigo mesmo, sem depender da distração ou da validação alheia. Muitos confundem essa autonomia com o isolamento patológico, embora os dois representem caminhos opostos.

O isolamento involuntário causa sofrimento, e já a solidão descrita por Schopenhauer é um estado de liberdade interior. Quem desenvolve essa autonomia não rejeita a convivência, mas também não a considera condição para sua paz. Essa distinção explica por que o filósofo considerava essa habilidade um privilégio raro e valioso.

Autonomia pessoal como fundamento da felicidade

Durante a maior parte da vida, Schopenhauer viveu relativamente isolado da sociedade convencional. Tinha poucos amigos, mantinha uma relação distante com a família e buscava pouco reconhecimento público. Essa experiência pessoal não resultava de amargura, mas de uma escolha deliberada baseada em sua filosofia. Ele preferia se relacionar apenas com seus cães e evitava as trivialidades das conversas ordinárias.

Ele acreditava que a dependência constante dos outros nos torna escravos de suas opiniões e expectativas.

A autonomia pessoal, nessa perspectiva, liberta, e sem depender da validação externa, a pessoa pode agir conforme seus próprios critérios, pensar com independência e tomar decisões sem o peso das pressões sociais. Schopenhauer entendia que essa independência é rara justamente porque exige autoconhecimento profundo e coragem para estar em desacordo com o mundo quando necessário.

O legado filosófico em contexto contemporâneo

Em uma época de redes sociais, marcada pela necessidade compulsiva de compartilhar e pela busca constante por aprovação digital, a reflexão de Schopenhauer sobre a solidão autêntica oferece uma contraproposta.

Ele sugere que talvez o caminho para a paz não seja acumular mais conexões. Mas aprofundar a relação consigo mesmo e transformar a solidão de um medo em uma fonte de força e clareza.

Essa ideia confronta a cultura moderna, que estigmatiza ficar sozinho como algo negativo por natureza. A reflexão de Schopenhauer propõe outra pergunta: e se o verdadeiro problema não fosse a ausência de pessoas. Mas a falta de capacidade de estar bem consigo mesmo quando elas não estão por perto?

A reflexão que o filósofo desenvolveu permanece tão pertinente hoje quanto era no século XIX, oferecendo um caminho alternativo para quem busca paz interior longe da validação constante.

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