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Filosofia

"Ser capaz de estar consigo mesmo": a reflexão de Schopenhauer sobre a solidão

Filósofo reformula o conceito de solidão em sua obra.

João V. Valença

12/10/2026 - 12h05
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Arthur Schopenhauer, filósofo do século XIX nascido em 1788 e falecido em 1860, reformula o conceito de solidão em sua obra Parerga e Paralipómena. Para ele, estar sozinho não significa simplesmente carecer de companhia física — é, na verdade, a capacidade de conviver consigo mesmo sem precisar constantemente da aprovação e da presença dos outros.

Essa reflexão ganha nova força no século XXI, marcado pela busca incessante de conexão e validação externa. Schopenhauer coloca a autonomia pessoal no centro de sua filosofia e sugere que o bem-estar não vem da interação social permanente, mas da paz interior conquistada com a independência mental.

A diferença entre isolamento e solidão autêntica

A proposta de Schopenhauer vai além da ausência de pessoas ao redor. A solidão que ele valoriza é uma escolha consciente: estar confortável consigo mesmo, sem depender da distração ou da validação alheia. Muitos confundem essa autonomia com o isolamento patológico, embora os dois representem caminhos opostos.

O isolamento involuntário causa sofrimento, e já a solidão descrita por Schopenhauer é um estado de liberdade interior. Quem desenvolve essa autonomia não rejeita a convivência, mas também não a considera condição para sua paz. Essa distinção explica por que o filósofo considerava essa habilidade um privilégio raro e valioso.

Autonomia pessoal como fundamento da felicidade

Durante a maior parte da vida, Schopenhauer viveu relativamente isolado da sociedade convencional. Tinha poucos amigos, mantinha uma relação distante com a família e buscava pouco reconhecimento público. Essa experiência pessoal não resultava de amargura, mas de uma escolha deliberada baseada em sua filosofia. Ele preferia se relacionar apenas com seus cães e evitava as trivialidades das conversas ordinárias.

Ele acreditava que a dependência constante dos outros nos torna escravos de suas opiniões e expectativas.

A autonomia pessoal, nessa perspectiva, liberta, e sem depender da validação externa, a pessoa pode agir conforme seus próprios critérios, pensar com independência e tomar decisões sem o peso das pressões sociais. Schopenhauer entendia que essa independência é rara justamente porque exige autoconhecimento profundo e coragem para estar em desacordo com o mundo quando necessário.

O legado filosófico em contexto contemporâneo

Em uma época de redes sociais, marcada pela necessidade compulsiva de compartilhar e pela busca constante por aprovação digital, a reflexão de Schopenhauer sobre a solidão autêntica oferece uma contraproposta.

Ele sugere que talvez o caminho para a paz não seja acumular mais conexões. Mas aprofundar a relação consigo mesmo e transformar a solidão de um medo em uma fonte de força e clareza.

Essa ideia confronta a cultura moderna, que estigmatiza ficar sozinho como algo negativo por natureza. A reflexão de Schopenhauer propõe outra pergunta: e se o verdadeiro problema não fosse a ausência de pessoas. Mas a falta de capacidade de estar bem consigo mesmo quando elas não estão por perto?

A reflexão que o filósofo desenvolveu permanece tão pertinente hoje quanto era no século XIX, oferecendo um caminho alternativo para quem busca paz interior longe da validação constante.

Preservação ambiental

Mulher plantou 119 mil árvores em antigo canavial e criou floresta com 150 espécies

Tudo teve início em 2015.

12/10/2026 14h37

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Foto: Gundula Vogel/Pexels

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Depois de uma década de trabalho ininterrupto, uma área que havia sido desmatada perto de Wonga Beach, em Queensland, se transformou em floresta tropical. A responsável pela mudança foi Annie Schoenberger, que adquiriu o local e promoveu o plantio de 119 mil árvores nativas no espaço onde antes havia um canavial.

Tudo teve início em 2015, quando Schoenberger buscou apoio da Rainforest Rescue, entidade dedicada à recuperação de florestas tropicais. No ano seguinte, nasceu o NightWings Rainforest Centre, sustentado por ações de plantio realizadas todos os anos com a participação de moradores da região.

A recuperação foi planejada com mais de 150 espécies nativas. A maioria produz frutos que atraem aves e morcegos propagadores de sementes.

Como a floresta ganhou vida

A dispersão natural de sementes acelerou a regeneração, e as árvores mais antigas já ultrapassam 10 metros de altura. Ao recuperar uma zona úmida dentro da propriedade, Schoenberger ajudou a formar um corredor ecológico que liga três ambientes distintos: a mata de planície da região do Daintree, a vegetação de altitude e a faixa litorânea. Essa ligação permite que os animais circulem com segurança entre diferentes habitats.

A escolha das espécies foi fundamental para o resultado. Cada variedade foi selecionada para produzir frutos e atrair a fauna que regenera naturalmente a floresta, acelerando processos que levariam décadas sem intervenção.

Fauna rara retorna à região

O casuar-do-sul se tornou símbolo do sucesso do plantio, e um filhote foi avistado na propriedade em novembro de 2018, pela primeira vez em mais de quarenta anos. O avistamento também foi o primeiro registro da espécie ao sul do rio Daintree em mais de quatro décadas.

Em julho de 2022, outro jovem casuar apareceu na mesma área, confirmando que a população está se estabelecendo.

Além dos casuares, a fauna se diversificou, com equidnas, morcegos, lagartos, insetos e várias espécies de aves. Esses animais encontram alimento e refúgio na vegetação densa que cobre o antigo canavial. Dois casuares nasceram na propriedade ou perto dela e circulam pelo local. Dois equidnas vivem na área, enquanto morcegos encontram alimento em uma grande extensão de floresta.

Benefícios para ecossistemas marinhos

A nova floresta também protege a Grande Barreira de Corais. As árvores reduzem o escoamento de sedimentos do solo exposto para os córregos e rios da região. Testes de qualidade da água comprovaram queda significativa de sedimentos e turbidez nos cursos d'água vizinhos, beneficiando diretamente a saúde do recife marinho próximo.

Lições para restauração florestal

O projeto reúne quatro aprendizados para qualquer área degradada, e a persistência foi fundamental: foram dez anos de plantios contínuos, mantidos pela Rainforest Rescue e por Schoenberger sem interrupção. A diversidade reconstruiu a estrutura da floresta tropical com mais de 150 espécies nativas.

A proteção legal também foi essencial: Queensland declarou a área de alto valor de conservação, garantindo sua preservação. A etapa final de plantio contou com a mobilização de voluntários e parceiros, além da presença do ancião Bennett Walker, reconhecido como proprietário tradicional da terra, o que reforçou o caráter coletivo da iniciativa.

Reflexão

Abraham Lincoln: "Seis horas para derrubar uma árvore? Eu passaria quatro afiando o machado"

Cortar um tronco com uma lâmina cega exige mais força.

12/10/2026 13h26

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Foto: Reprodução

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Uma frase atribuída a Abraham Lincoln resume uma ideia simples sobre produtividade: de nada adianta correr direto para uma tarefa sem antes se preparar para ela. O ex-presidente americano teria dito que, com seis horas disponíveis para derrubar uma árvore, passaria as primeiras quatro afiando o machado, e a mensagem é direta: preparar-se antes poupa esforço depois.

Cortar um tronco com uma lâmina cega exige mais força e leva mais tempo do que afiar a ferramenta antes.

O que a frase quer dizer

A mensagem atribuída a Lincoln desafia um pensamento comum: o de que trabalhar por mais horas sempre leva a um resultado melhor. Reservar parte do tempo para se organizar pode tornar a etapa seguinte mais rápida e menos desgastante.

No exemplo do machado, insistir em cortar a árvore sem afiá-lo primeiro cobra um esforço físico maior e atrasa a conclusão do trabalho. Parar para preparar o instrumento certo muda completamente a forma como a tarefa é enfrentada depois.

Como aplicar isso no dia a dia

O raciocínio não se limita a cortar árvores. Estudar antes de um exame, planejar um projeto, ordenar as tarefas do dia ou aprender uma nova habilidade são formas de "afilar o machado" antes de começar qualquer tarefa mais pesada.

É comum pensar que parar para planejar atrasa o trabalho. Na prática, esse momento de preparo costuma evitar erros, poupar energia e tornar mais simples resolver o que vem depois.

Preparo também é produtividade

A metáfora do machado afiado propõe uma pergunta antes de medir o volume de trabalho entregue: há ferramentas e conhecimento necessários para executar a tarefa? Sem essa base, qualquer esforço rende menos.

As primeiras horas dedicadas ao preparo, afinal, não são tempo perdido — são parte do trabalho, mesmo que o resultado ainda não apareça. A ideia central é clara: preparar-se também conta como produzir, e usar uma fração do prazo disponível para isso torna o restante mais eficiente.

Antes de mergulhar direto numa tarefa, pode valer mais a pena parar alguns minutos, entender o que é realmente necessário e organizar os recursos disponíveis. Essa pausa estratégica, mais do que atrasar o processo, costuma garantir um resultado melhor.

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