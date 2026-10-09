Mulher teria sido criada por macacos em floresta e ficou aterrorizada ao se ver no espelho - Foto: Reprodução/John Chapman

Marina Chapman diz ter se perdido ainda pequena em uma mata na Colômbia e afirma ter ficado cerca de cinco anos isolada do convívio humano, período encerrado quando um pedaço de espelho encontrado por acaso mudou sua percepção sobre si mesma. Depois de tanto tempo tendo apenas macacos-prego como companhia, ela se deparou com uma imagem que não reconhecia mais como sua.

Com cerca de 4 anos de idade, segundo seu relato, ela foi levada por pessoas estranhas e abandonada em meio à mata. Ao voltar a si, só havia um bando de macacos por perto — companhia que, de acordo com ela, acabou servindo de modelo para aprender a sobreviver ali.

A rotina aprendida com os primatas

Observando os primatas dia após dia, ela diz ter aprendido onde buscar comida e como subir em árvores com segurança. Alguns sons do grupo também passaram a fazer parte de seu repertório de comunicação.

Nesse contexto de isolamento, ela encontrou o pedaço de espelho jogado na mata. Esperava ver um reflexo parecido com o dos companheiros que conhecia havia tanto tempo.

O choque diante do próprio rosto

Em vez disso, ela viu um rosto humano. O relato descreve a cena como assustadora porque ela se identificava com o grupo de primatas e esperava se parecer com eles.

O momento ficou marcado como um dos mais lembrados de sua trajetória e, anos depois, se tornou um dos trechos centrais da história que ela decidiu contar ao mundo.

Como a história chegou ao público

Em 2013, a autobiografia "The Girl With No Name" apresentou essa trajetória. O livro foi escrito com a colaboração da filha Vanessa James e da escritora Lynne Barrett-Lee e reconstrói o período na mata e os anos seguintes.

Ainda em 2013, a National Geographic lançou o documentário "Woman Raised By Monkeys", que registrou o retorno dela à Colômbia. A produção tentou checar pontos do relato, mas nem todos os episódios puderam ser confirmados de forma independente. A existência da trajetória contada e a publicação do livro são fatos registrados, mas os detalhes do que Marina diz ter vivido na floresta, entre eles a convivência com os macacos, não foram comprovados por fontes independentes.

A vida depois da floresta

De acordo com o relato, caçadores a encontraram na mata e a levaram para Cúcuta. Depois disso, ela passou por anos difíceis, com períodos nas ruas e trabalho em casas de família.

Mais tarde, uma família a acolheu e a levou para a Inglaterra, onde ela trabalhou como babá. Depois, fixou residência em Bradford, constituiu família e seguiu carreira como cozinheira.

Décadas se passaram até que essas memórias viessem à tona no livro que projetou seu nome internacionalmente. O episódio do espelho segue como o símbolo mais forte do contraste entre a vida na mata e o retorno ao convívio humano.