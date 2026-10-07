NASA divulga foto inédita de Marte e detalhe em paredões esculpidos chama atenção

Uma nova imagem capturada pelo rover Curiosity revela, em Marte, paredões esculpidos pelo vento com detalhes nunca antes registrados. Enviada pela NASA na terça-feira (6), a foto mostra formações rochosas conhecidas como yardangs iluminadas pelas primeiras luzes do amanhecer marciano. O registro foi feito em 11 de agosto, no 4.982º dia marciano da missão, com a câmera Mastcam do Curiosity.

A imagem é um panorama formado pela junção de seis fotografias enviadas à Terra. E preserva os tons azulados do ambiente matinal porque não passou pelo processamento de balanceamento de cores usado na maioria dos registros.

Estruturas que guardam mistérios do planeta vermelho

Os yardangs se estendem por aproximadamente 16 quilômetros na região noroeste do Monte Sharp, uma montanha de cerca de 5 quilômetros que o Curiosity explora desde 2014. Essas formações rochosas podem oferecer pistas sobre como Marte evoluiu ao longo de bilhões de anos.

O Monte Sharp é composto por camadas de rochas que marcam diferentes períodos da história do planeta. Por meio do estudo dessas camadas, cientistas já identificaram evidências de que lagos e rios existiram na região há bilhões de anos.

Conforme a água desapareceu, deixou sais e minerais na superfície, e os ventos posteriormente esculpiram essas formações ao remover parte das camadas depositadas.

Anomalia que intriga os cientistas

A estrutura dos yardangs apresenta características que despertam curiosidade especial entre os pesquisadores. A camada que forma essas estruturas parece deslocada e tem cor incomum. As camadas estão inclinadas em um ângulo estranho e a formação quase parece ter sido colada ali. Segundo Ashwin Vasavada, cientista responsável pelo projeto Curiosity no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Uma das hipóteses entre os cientistas é que o material tenha origem em cinzas depositadas por antigas erupções vulcânicas. Ainda não se sabe com exatidão como surgiu a camada que originou essas estruturas. Por isso, a análise direta das formações é importante para compreender o passado marciano.

Próximo passo na exploração

O Curiosity está no segundo ano de sua quinta missão estendida e atravessa uma região rica em sulfatos e carbonatos, minerais que podem indicar períodos antigos de secamento da superfície marciana. A expectativa é que o rover chegue à base dos yardangs em algum momento de 2027.

Quando isso ocorrer, o braço robótico do veículo poderá coletar dados diretamente das formações. E ajudar os cientistas a desvendar como essas estruturas se formaram e a reconstruir parte da história geológica de Marte.

O Curiosity também atingiu outro marco recentemente: alcançou 1 quilômetro de ganho de elevação durante a subida do Monte Sharp, a maior altitude jamais alcançada por um veículo em Marte.