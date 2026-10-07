Shakira constrói uma cidade em Madrid que terá capacidade para 600 mil pessoas

Shakira transformou um terreno no distrito de Villaverde, em Madrid, em uma cidade temporária voltada à música e à cultura latina. A estrutura, batizada de Macondo Park, ocupa 30 hectares e foi erguida em apenas 30 dias.

O espaço integra o projeto Es Latina, que acompanha a residência da cantante colombiana na capital espanhola, e foi planejado para receber mais de 600.000 pessoas ao longo dos shows. No coração do complexo está o Estadio Shakira, construído especialmente para os concertos, com capacidade para 55.000 espectadores.

Diferente de uma arena de futebol adaptada para shows, o local nasceu como estrutura própria para a residência artística. Ao redor dele, uma série de pavilhões temáticos amplia a experiência do público antes mesmo de a cantante subir ao palco.

Literatura e memória no coração do parque

Um dos destaques é La Biblioteca, pavilhão dedicado à literatura inspirado em Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez — obra que também batizou o parque. O espaço reúne livraria, cafeteria, experiências sonoras, clube de leitura e encontros com escritoras convidadas.

Ao todo, 24 autoras participam de 12 encontros durante a residência, entre elas Rosa Montero, Julia Navarro, Cristina Morató e Lydia Cacho. Segundo informou o TN, a programação literária seguirá ativa até junho de 2027, mesmo depois de a estrutura física do parque ser desmontada.

Um museu dedicado à carreira da artista

O percurso também passa por El Museo de Shakira, que reúne materiais sobre a trajetória da cantante e seu impacto cultural e social. A exposição está dividida em três partes: uma voltada à sua imagem como ícone pop, outra ao trabalho social que desenvolve e uma terceira dedicada à celebração da cultura latina.

Esse recorte amplia o sentido do parque, que vai muito além de um simples palco de shows. Cada setor foi pensado para contar uma faceta diferente da artista e de sua relação com a América Latina.

Moda, gastronomia e espaço infantil

Em El Taller, designers emergentes e marcas de alta costura espanhola exibem coleções em desfiles e mostras dentro do parque. Já El Mercado concentra a oferta gastronômica, com curadoria do chef sevilhano Rafa Zafra, reunindo pratos típicos de diferentes países latino-americanos, como arepas e tequeños.

As crianças também têm seu próprio espaço: Macondito foi criado como uma área familiar inspirada no universo de García Márquez, com atividades e visitas escolares nos dias sem concertos. O parque ainda conta com palcos secundários, com apresentações de artistas espanhóis e latino-americanos ao longo da residência.

Uma cidade com prazo de validade

Macondo Park não foi concebido para permanecer em Madrid, e a estrutura é efêmera, erguida exclusivamente para acompanhar a residência de Shakira, tendo começado a receber público em setembro.

Quando os concertos chegarem ao fim, todas as instalações serão desmontadas e o terreno em Villaverde voltará à paisagem original. Enquanto durar, porém, a cidade segue funcionando como ponto de encontro entre música, literatura e cultura latina no coração da capital espanhola.