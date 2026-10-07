Salário no Brasil é R$ 1.621, mas lavador de pratos na França economiza R$ 5.597,50 por mês - Foto: MART PRODUCTION/Pexels

Pablo González é um argentino que se mudou para a França encontrou no trabalho de lavador de pratos uma forma de viver no país europeu sem arcar integralmente com o aluguel. Ele, que também produz conteúdo como viajante, relatou em seu canal no YouTube a rotina, o salário e os gastos do dia a dia no país.

No Brasil, o salário mínimo é de R$ 1.621,00. Na França, Pablo consegue guardar até 1.000 euros por mês, o equivalente a R$ 5.597,50 na cotação usada como referência. A diferença se explica em boa parte pelo alojamento incluído no contrato de trabalho, que ele considera essencial.

Como funciona o trabalho de plongeur

Na França, quem lava louça e ajuda na cozinha é chamado de "plongeur". Foi nessa função que o argentino conseguiu emprego perto de Bordeaux, em uma cidade que recebe turistas no verão. O contrato inclui moradia, mas não alimentação.

Ele recebe 1.600 euros líquidos pelo trabalho, acima do salário mínimo local, de cerca de 1.478 euros líquidos. Mesmo com a moradia incluída, paga 165 euros de aluguel por mês, valor compensado por um adicional de 180 euros para alimentação.

Os gastos mensais e a sobra no fim do mês

O supermercado consome entre 300 e 400 euros por mês, um valor que varia conforme os hábitos de consumo e a forma como cada pessoa organiza o próprio orçamento. O plano de celular custa 8,99 euros e garante 250 GB de internet.

Outros compromissos, como assinaturas de aplicativos e aulas de idioma, somam cerca de 50 euros mensais na planilha do argentino. Segundo ele, é preciso considerar ainda despesas que ficaram pendentes no país de origem antes de qualquer cálculo de poupança.

Somando tudo, uma pessoa com alojamento garantido e bom controle financeiro costuma gastar entre 700 e 800 euros por mês. Quem consegue economizar chega a guardar até 1.000 euros por mês. Nos primeiros meses, porém, Pablo poupou entre 500 e 600 euros, porque ainda pagava contas no país de origem e ajudava a família.

A escolha da cidade também pesa no bolso

Além do emprego e da poupança, a cidade escolhida também influencia a experiência de quem se muda para a França. Cidades com oferta cultural, bairros históricos, áreas verdes e proximidade com o litoral tendem a oferecer um cotidiano mais equilibrado para quem chega ao país.

Paris concentra museus, monumentos e programação cultural durante todo o ano. Outras regiões, como Lyon, se destacam pelo centro histórico preservado e pela proximidade com os Alpes, com opções de passeio sem longos deslocamentos.