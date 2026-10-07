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Custo de vida

Salário no Brasil é R$ 1.621, mas lavador de pratos na França economiza R$ 5.597,50 por mês

Na França, quem lava louça e ajuda na cozinha é chamado de "plongeur".

João V. Valença

07/10/2026 - 16h21
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Pablo González é um argentino que se mudou para a França encontrou no trabalho de lavador de pratos uma forma de viver no país europeu sem arcar integralmente com o aluguel. Ele, que também produz conteúdo como viajante, relatou em seu canal no YouTube a rotina, o salário e os gastos do dia a dia no país.

No Brasil, o salário mínimo é de R$ 1.621,00. Na França, Pablo consegue guardar até 1.000 euros por mês, o equivalente a R$ 5.597,50 na cotação usada como referência. A diferença se explica em boa parte pelo alojamento incluído no contrato de trabalho, que ele considera essencial.

Como funciona o trabalho de plongeur

Na França, quem lava louça e ajuda na cozinha é chamado de "plongeur". Foi nessa função que o argentino conseguiu emprego perto de Bordeaux, em uma cidade que recebe turistas no verão. O contrato inclui moradia, mas não alimentação.

Ele recebe 1.600 euros líquidos pelo trabalho, acima do salário mínimo local, de cerca de 1.478 euros líquidos. Mesmo com a moradia incluída, paga 165 euros de aluguel por mês, valor compensado por um adicional de 180 euros para alimentação.

Os gastos mensais e a sobra no fim do mês

O supermercado consome entre 300 e 400 euros por mês, um valor que varia conforme os hábitos de consumo e a forma como cada pessoa organiza o próprio orçamento. O plano de celular custa 8,99 euros e garante 250 GB de internet.

Outros compromissos, como assinaturas de aplicativos e aulas de idioma, somam cerca de 50 euros mensais na planilha do argentino. Segundo ele, é preciso considerar ainda despesas que ficaram pendentes no país de origem antes de qualquer cálculo de poupança.

Somando tudo, uma pessoa com alojamento garantido e bom controle financeiro costuma gastar entre 700 e 800 euros por mês. Quem consegue economizar chega a guardar até 1.000 euros por mês. Nos primeiros meses, porém, Pablo poupou entre 500 e 600 euros, porque ainda pagava contas no país de origem e ajudava a família.

A escolha da cidade também pesa no bolso

Além do emprego e da poupança, a cidade escolhida também influencia a experiência de quem se muda para a França. Cidades com oferta cultural, bairros históricos, áreas verdes e proximidade com o litoral tendem a oferecer um cotidiano mais equilibrado para quem chega ao país.

Paris concentra museus, monumentos e programação cultural durante todo o ano. Outras regiões, como Lyon, se destacam pelo centro histórico preservado e pela proximidade com os Alpes, com opções de passeio sem longos deslocamentos.

Herança genética

Mulher espanhola morre aos 117 anos e depois familiares descobrem que ela havia ganhado na loteria

Viver tanto tempo foi fruto tanto de uma herança genética favorável.

07/10/2026 17h34

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Aos 117 anos, María Branyas Morera morreu em agosto de 2024 — mas sua morte não encerrou o interesse da ciência em sua história, que rendeu descobertas relevantes sobre longevidade. 

Ao investigar seu material genético, cientistas chegaram à conclusão de que viver tanto tempo foi fruto tanto de uma herança genética favorável quanto de hábitos saudáveis cultivados ao longo da vida.

É o que aponta um estudo divulgado pela revista científica Cell Reports Medicine, segundo o qual Branyas contava com uma herança genética fora do comum. Foram encontradas defesas genéticas contra enfermidades típicas do envelhecimento, somadas a uma rotina que ajudava a potencializar essa herança. Os resultados concluíram que ela venceu na loteria genética.

Os genes que a protegiam

A análise revelou três genes específicos em seu genoma, e um deles estava ligado à função imunológica e à preservação das capacidades mentais, fatores que tendem a decair com a idade. Outro influenciava a eficiência com que o corpo metaboliza gorduras e reduzia os riscos cardiovasculares.

O terceiro associava-se à saúde cerebral e à proteção contra doenças cardíacas relacionadas ao envelhecimento.

Além da proteção genética, os "relógios epigenéticos" — medidas que rastreiam o envelhecimento biológico independentemente dos anos vividos — indicaram que a idade biológica estimada de Branyas era cerca de duas décadas menor que a idade cronológica. Isso sugere que seu corpo envelheceu significativamente mais devagar do que o esperado.

O estilo de vida que potencializou os genes

Os genes favoráveis não explicavam tudo. Manel Esteller, pesquisador do Instituto de Pesquisa em Leucemia Josep Carreras em Barcelona e coautor do estudo, descreveu à CNN o dia a dia de Branyas: ela nunca fumou nem ingeriu álcool, trabalhou enquanto pôde e vivia no campo, onde fazia exercícios moderados, sobretudo caminhadas diárias de uma hora.

Sua alimentação seguia o padrão mediterrâneo, com azeite e alimentos frescos. Um hábito chamou a atenção dos pesquisadores: ela consumia três porções de iogurte por dia. Eles levantaram a hipótese de que esse consumo, junto com o restante da dieta, mantinha seu microbioma intestinal semelhante ao de uma pessoa mais jovem e reduzia a inflamação corporal.

Um caso singular, não uma regra universal

Claire Steves, professora de envelhecimento no King's College London, alertou que não se deve generalizar a partir de um único indivíduo. Segundo ela, o envelhecimento varia de pessoa para pessoa, e conclusões baseadas em um único caso não permitem distinguir com segurança as causas reais da longevidade da sorte biológica.

Ainda assim, Steves reconheceu o valor do estudo. Os autores do estudo concluíram, a partir da pesquisa, que não há uma ligação intrínseca entre chegar a uma idade extremamente avançada e enfrentar má saúde. Ou seja, envelhecer não condena automaticamente o corpo ao declínio.

Segundo Steves, a saúde frágil na velhice não é inevitável, mas resulta de mecanismos biológicos que podem ser modificados. Não existe, porém, uma solução única: múltiplas estratégias precisarão funcionar em conjunto.

Astronomia

NASA divulga foto inédita de Marte e detalhe em paredões esculpidos chama atenção

A imagem é um panorama formado pela junção de seis fotografias enviadas à Terra.

07/10/2026 17h13

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Foto: RDNE Stock project/Pexels

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Uma nova imagem capturada pelo rover Curiosity revela, em Marte, paredões esculpidos pelo vento com detalhes nunca antes registrados. Enviada pela NASA na terça-feira (6), a foto mostra formações rochosas conhecidas como yardangs iluminadas pelas primeiras luzes do amanhecer marciano. O registro foi feito em 11 de agosto, no 4.982º dia marciano da missão, com a câmera Mastcam do Curiosity.

A imagem é um panorama formado pela junção de seis fotografias enviadas à Terra. E preserva os tons azulados do ambiente matinal porque não passou pelo processamento de balanceamento de cores usado na maioria dos registros.

Estruturas que guardam mistérios do planeta vermelho

Os yardangs se estendem por aproximadamente 16 quilômetros na região noroeste do Monte Sharp, uma montanha de cerca de 5 quilômetros que o Curiosity explora desde 2014. Essas formações rochosas podem oferecer pistas sobre como Marte evoluiu ao longo de bilhões de anos.

O Monte Sharp é composto por camadas de rochas que marcam diferentes períodos da história do planeta. Por meio do estudo dessas camadas, cientistas já identificaram evidências de que lagos e rios existiram na região há bilhões de anos.

Conforme a água desapareceu, deixou sais e minerais na superfície, e os ventos posteriormente esculpiram essas formações ao remover parte das camadas depositadas.

Anomalia que intriga os cientistas

A estrutura dos yardangs apresenta características que despertam curiosidade especial entre os pesquisadores. A camada que forma essas estruturas parece deslocada e tem cor incomum. As camadas estão inclinadas em um ângulo estranho e a formação quase parece ter sido colada ali. Segundo Ashwin Vasavada, cientista responsável pelo projeto Curiosity no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.

Uma das hipóteses entre os cientistas é que o material tenha origem em cinzas depositadas por antigas erupções vulcânicas. Ainda não se sabe com exatidão como surgiu a camada que originou essas estruturas. Por isso, a análise direta das formações é importante para compreender o passado marciano.

Próximo passo na exploração

O Curiosity está no segundo ano de sua quinta missão estendida e atravessa uma região rica em sulfatos e carbonatos, minerais que podem indicar períodos antigos de secamento da superfície marciana. A expectativa é que o rover chegue à base dos yardangs em algum momento de 2027.

Quando isso ocorrer, o braço robótico do veículo poderá coletar dados diretamente das formações. E ajudar os cientistas a desvendar como essas estruturas se formaram e a reconstruir parte da história geológica de Marte.

O Curiosity também atingiu outro marco recentemente: alcançou 1 quilômetro de ganho de elevação durante a subida do Monte Sharp, a maior altitude jamais alcançada por um veículo em Marte.

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