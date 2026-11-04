Noruega procura voluntários para viajar de barco e trabalhar até 5 vezes por semana - Foto: Andreea Ch/Pexels

A Noruega possui a segunda maior extensão costeira do mundo, ficando atrás apenas do Canadá, e agora busca voluntários sem necessidade de experiência prévia para ajudar na limpeza de suas costas. O trabalho ocorre entre março e novembro, de 4 a 5 vezes por semana, e oferece viagem gratuita de barco com alimentação e hospedagem nas cabines incluídas.

Quem se inscrever não precisa ter experiência anterior, mas deve estar ciente de que as tarefas são fisicamente exigentes. A plataforma Workaway, que divulga a vaga, desaconselha candidatos com doenças preexistentes ou que nunca tenham praticado trilhas em terreno montanhoso.

Uma costa de 102.937 quilômetros para proteger

Com 102.937 quilômetros de litoral, incluindo 1.190 fiordos e 50.000 ilhas, a Noruega enfrenta desafios significativos de poluição marinha. Os barcos navegam quase toda a costa do país. Desde Stavanger até Kirkenes, enquanto algumas tripulações fixas atuam na região ártica norte e realizam expedições científicas até a Islândia, Groenlândia e Ilhas Feroe.

Desde 2017, quando o projeto começou a funcionar e segue ativo, mais de 2.100 toneladas de lixo já foram removidas — majoritariamente plástico. Os resíduos são levados para o continente, onde passam por classificação e reciclagem. Além do trabalho manual, o projeto produz conteúdo para as redes sociais, com objetivo de conscientizar a população e promover um mundo mais sustentável.

Benefícios além da limpeza

Além da experiência de viver num veleiro e contribuir para a proteção do oceano, o voluntariado oferece aprendizado sobre navegação, sobrevivência no mar e indústrias locais como a pesca.

Cada veleiro reúne de 3 a 8 pessoas que seguem em contato mesmo após o fim do voluntariado. Durante o trajeto há encontros e visitas a instalações que ampliam o conhecimento sobre atividades econômicas regionais, como a pesca.

Nos dias de folga, os voluntários podem praticar trilhas em montanha, paddle up, mergulho livre e outras atividades ao ar livre. O projeto também oferece oficinas sobre sustentabilidade e política ambiental, consolidando uma proposta que combina trabalho prático, educação ambiental e aventura numa região considerada uma das mais belas do mundo.

As tarefas incluem cozinhar e limpar a coberta do barco, executadas com metodologia profissional usando ferramentas de alta tecnologia e embarcações rápidas e resistentes capazes de navegar em quase qualquer clima.