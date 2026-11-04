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Oportunidade nórdica

Noruega procura voluntários para viajar de barco e trabalhar até 5 vezes por semana

Trabalho ocorre entre março e novembro de 2027

Henrique Cesaretti

04/11/2026 - 07h34
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A Noruega possui a segunda maior extensão costeira do mundo, ficando atrás apenas do Canadá, e agora busca voluntários sem necessidade de experiência prévia para ajudar na limpeza de suas costas. O trabalho ocorre entre março e novembro, de 4 a 5 vezes por semana, e oferece viagem gratuita de barco com alimentação e hospedagem nas cabines incluídas.

Quem se inscrever não precisa ter experiência anterior, mas deve estar ciente de que as tarefas são fisicamente exigentes. A plataforma Workaway, que divulga a vaga, desaconselha candidatos com doenças preexistentes ou que nunca tenham praticado trilhas em terreno montanhoso.

Uma costa de 102.937 quilômetros para proteger

Com 102.937 quilômetros de litoral, incluindo 1.190 fiordos e 50.000 ilhas, a Noruega enfrenta desafios significativos de poluição marinha. Os barcos navegam quase toda a costa do país. Desde Stavanger até Kirkenes, enquanto algumas tripulações fixas atuam na região ártica norte e realizam expedições científicas até a Islândia, Groenlândia e Ilhas Feroe.

Desde 2017, quando o projeto começou a funcionar e segue ativo, mais de 2.100 toneladas de lixo já foram removidas — majoritariamente plástico. Os resíduos são levados para o continente, onde passam por classificação e reciclagem. Além do trabalho manual, o projeto produz conteúdo para as redes sociais, com objetivo de conscientizar a população e promover um mundo mais sustentável.

Benefícios além da limpeza

Além da experiência de viver num veleiro e contribuir para a proteção do oceano, o voluntariado oferece aprendizado sobre navegação, sobrevivência no mar e indústrias locais como a pesca.

Cada veleiro reúne de 3 a 8 pessoas que seguem em contato mesmo após o fim do voluntariado. Durante o trajeto há encontros e visitas a instalações que ampliam o conhecimento sobre atividades econômicas regionais, como a pesca.

Nos dias de folga, os voluntários podem praticar trilhas em montanha, paddle up, mergulho livre e outras atividades ao ar livre. O projeto também oferece oficinas sobre sustentabilidade e política ambiental, consolidando uma proposta que combina trabalho prático, educação ambiental e aventura numa região considerada uma das mais belas do mundo.

As tarefas incluem cozinhar e limpar a coberta do barco, executadas com metodologia profissional usando ferramentas de alta tecnologia e embarcações rápidas e resistentes capazes de navegar em quase qualquer clima.

Reflexão

A reflexão de Antonio Gala: "A verdadeira felicidade não é algo intelectual, mas um sentimento"

Ao longo da trajetória, consolidou-se como um dos escritores mais reconhecidos da literatura espanhola.

03/11/2026 18h44

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Foto: Reprodução

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O escritor e dramaturgo espanhol Antonio Gala entendia a felicidade como uma experiência emocional que escapa à razão e está ligada à capacidade de sentir e desfrutar plenamente da vida. Em uma reflexão que lhe é atribuída, afirmou que a verdadeira felicidade não nasce do intelecto, mas do sentimento — uma espécie de adolescência e abandono da alma humana.

Trata-se de uma forma de entender o bem-estar que privilegia as emoções sobre a necessidade compulsiva de encontrar respostas para tudo. Gala nasceu em Brazatortas, na província de Ciudad Real, em 1930, e morreu em Córdoba, em 2023. Ao longo da trajetória, consolidou-se como um dos escritores mais reconhecidos da literatura espanhola contemporânea ao cultivar poesia, teatro, romance e ensaio.

O sentimento que prescinde da explicação racional

A distinção estabelecida por Gala entre compreender a felicidade e vivenciá-la marca um ponto crucial de sua reflexão. Pessoas costumam dedicar tempo considerável analisando o que precisam para se sentirem satisfeitas — traçam objetivos, buscam justificativas racionais para suas emoções. Porém, o bem-estar nem sempre emerge como resultado desse esforço intelectual.

Momentos de alegria surgem espontaneamente, sem planejamento prévio e sem razão concreta que os justifique, demonstrando que sentir-se feliz não exige compreender por que aquela emoção ocorre. Essa abordagem afasta-se da visão que reduz a felicidade a um problema a resolver, situando os sentimentos no centro da experiência pessoal.

Para Gala, a vida oferece experiências que precisam ser vividas antes de serem explicadas — nem tudo vale a pena traduzir em palavras.

Recuperar a espontaneidade perdida

A comparação com a adolescência é particularmente significativa nessa reflexão. Essa fase costuma ser associada à descoberta, à intensidade emocional e à capacidade de experimentar novidades sem filtros racionais constantes.

Ao equiparar a felicidade a uma espécie de adolescência. Gala sugere que o bem-estar está ligado a recuperar a espontaneidade — a capacidade de se surpreender, emocionar e viver sem antecipar permanentemente as consequências.

As responsabilidades, as preocupações e a rotina dificultam o desfrute de experiências simples, vividas sem análise constante. A reflexão aponta para a possibilidade de conservar a leveza emocional característica da juventude e reconhece que a maturidade não precisa extinguir a abertura para o inesperado e o genuinamente sentido.

O abandono como aceitação da alma

O "abandono da alma" — expressão central na reflexão de Gala — pode ser interpretado como a disposição de suspender o controle permanente sobre o que se sente. Isso não implica descuidar das responsabilidades nem agir sem refletir, mas aceitar que certas experiências humanas precisam ser vividas antes de explicadas racionalmente.

Nas relações pessoais, o afeto e a confiança necessitam de espaço para florescer sem serem constantemente questionados ou analisados. Essa visão reconhece uma verdade frequentemente ofuscada pela modernidade: que viver plenamente demanda, paradoxalmente, a desistência de compreender integralmente cada emoção.

A felicidade, nessa perspectiva, habita o espaço entre a razão e a emoção, convidando ao abandono controlado que permite florescer o que é genuinamente humano.

As obras de Gala — como 'El manuscrito carmesí', 'La pasión turca' e 'Más allá del jardín' — também abordam os sentimentos como centro da experiência e refletem essa capacidade. Com isso, suas reflexões se consolidam como referência para tratar das contradições da condição humana.

Citação histórica

Winston Churchill: "O sucesso não é definitivo, o fracasso não é fatal; o que importa é a coragem"

A reflexão atribuída a ele propõe encarar o sucesso e o fracasso com distanciamento.

03/11/2026 18h12

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A frase atribuída a Winston Churchill resume uma ideia: nem as vitórias garantem o futuro, nem as derrotas encerram a trajetória. O que importa, segundo a reflexão, é manter a determinação quando as circunstâncias se complicam e encontrar forças para dar o próximo passo, mesmo diante da incerteza.

Churchill, figura central do século XX, construiu sua reputação pública com firmeza e resistência em momentos críticos. A reflexão atribuída a ele propõe encarar o sucesso e o fracasso com distanciamento, sem euforia diante do êxito nem desânimo absoluto diante dos erros.

O sucesso como ponto de partida, não de chegada

A lição principal da afirmação é que alcançar uma meta, superar uma etapa difícil ou receber reconhecimento não resolve o futuro. Depois de uma vitória, surge com frequência uma nova exigência: manter o nível conquistado, tomar decisões acertadas e preservar a humildade para continuar melhorando sem arrogância.

Essa perspectiva afasta a ilusão de que um único sucesso garanta estabilidade permanente. Quem avança depende menos de um triunfo isolado do que da capacidade de aprender com cada etapa e se reinventar à medida que as circunstâncias mudam.

O fracasso como informação, não como sentença

A mesma lógica vale para o fracasso: uma queda, uma decisão errada ou uma oportunidade perdida não determinam o futuro. Embora provoquem frustração legítima, os erros raramente anulam todo o aprendizado acumulado. Muitas vezes, as falhas permitem revisar o caminho, identificar limites reais, corrigir estratégias e enfrentar a próxima tentativa com a experiência adquirida.

Fracassar não significa incompetência: faz parte do processo de quem ousa tentar algo além do óbvio. A questão não é evitar todas as quedas, mas levantar com mais conhecimento do que se tinha antes.

A coragem de continuar em tempos de pressa

A reflexão atribuída a Churchill permanece particularmente relevante numa época obcecada por resultados rápidos e visíveis.

Nesse contexto de pressão constante, a citação funciona como um contrapeso: lembra que uma vida ou uma carreira não se define por um sucesso isolado nem por um fracasso pontual, mas pela capacidade de avançar continuamente. Aprender em cada fase e manter a determinação quando o caminho se torna complicado.

A verdadeira força se revela quando alguém recusa tanto a acomodação após uma vitória quanto a paralisia do medo após uma derrota. Continuar exige mais do que aguardar: exige encontrar forças para prosseguir mesmo quando o resultado é incerto.

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