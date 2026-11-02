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Reflexão e Filosofia

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

O enunciado parece simples à primeira leitura, mas esconde uma ideia difícil de engolir.

João V. Valença

02/11/2026 - 14h33
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Uma frase do escritor Haruki Murakami continua provocando quem tenta dar sentido a recomeços e perdas. Ela aparece em "Kafka à Beira-Mar", uma de suas obras mais celebradas, e diz que não se pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu. O enunciado parece simples à primeira leitura, mas esconde uma ideia difícil de engolir.

Quem perde algo bom já não é a mesma pessoa que era quando o possuía. Essa tensão sustenta boa parte da obra do escritor, e seus personagens raramente conseguem voltar ao que eram antes — e talvez nem devam.

O paradoxo escondido na frase

Buscar algo perdido exatamente no lugar onde ele existiu ignora uma mudança que já aconteceu dentro de quem procura. As histórias de Murakami partem da ideia de que a identidade nunca fica parada: ela se refaz a cada experiência, inclusive as que doem.

Um lugar, uma relação ou uma rotina podem ter sido cenário de um momento feliz. Isso não garante que o mesmo cenário produza o mesmo efeito quando a pessoa que retorna já mudou.

Recomeçar exige aceitar o que se foi

A ideia de que a perda é uma etapa necessária do amadurecimento atravessa boa parte da ficção de Murakami. Os personagens costumam encontrar um novo caminho depois de passar por experiências difíceis, não apesar delas.

Repetir uma fórmula antiga de felicidade — o mesmo emprego, a mesma cidade, o mesmo vínculo — pode ser uma forma de resistir, sem perceber, a essa transformação interna. Reconhecer que certas fases da vida já terminaram é parte de seguir adiante.

Diálogo com o pensamento existencialista

A ficção de Murakami aborda temas também presentes em Sartre e Camus, mas não forma um sistema filosófico fechado. A ideia central se repete: não existe um destino fixo para onde voltar, apenas escolhas e experiências que vão moldando quem a pessoa se torna.

Essa visão encara a identidade como processo contínuo, não como algo pronto para ser recuperado depois de um tropeço. A felicidade, nessa leitura, está sempre ligada ao momento e ao estado interior de quem a sente — nunca a um endereço fixo no tempo.

A frase de "Kafka à Beira-Mar" segue atual justamente por recusar consolo fácil: não existe atalho de volta a um estado anterior. O caminho, pela obra de Murakami, está em aceitar a mudança e buscar uma felicidade nova, compatível com quem a pessoa é agora.

O que significa parar de lutar contra essa transformação

Aceitar a transformação interior significa deixar de gastar energia tentando recriar o passado. Quem perdeu um emprego em que era feliz e tenta conseguir um trabalho idêntico no mesmo lugar pode estar resistindo, sem perceber, à mudança que já aconteceu dentro de si.

A energia usada nessa tentativa de encontrar a mesma felicidade no mesmo cenário poderia ser direcionada a algo novo que faça sentido para quem a pessoa é agora.

Na prática, isso muda a forma de lidar com recomeços. Em vez de tratar a perda como um obstáculo a contornar para voltar ao ponto de partida, quem aceita a transformação passa a vê-la como o sinal de que uma fase terminou. Reconhecer isso abre espaço para novas formas de sentido e felicidade, ainda desconhecidas.

Reflexão

A reflexão feita por Elon Musk: "Você paga impostos para não ser preso"

A frase repercutiu entre seus seguidores.

02/11/2026 14h02

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Elon Musk compartilhou nas redes sociais uma crítica sobre a natureza dos impostos, amplificando uma reflexão do professor italiano Adriano Gianturco. A frase repercutiu entre seus seguidores e reacendeu o debate sobre a carga tributária e o papel do Estado na sociedade moderna.

Segundo Gianturco, pagar impostos não é uma transação comercial voluntária, mas uma imposição legal, conforme reflexão compartilhada pela Brasil Paralelo. O professor resumiu sua posição em uma frase: o Estado não é uma loja, e por isso, você paga impostos para não ser preso.

Quem é Adriano Gianturco

Gianturco é professor italiano especializado em Ciência Política e conhecido por defender posições críticas sobre tributação e intervenção estatal. No Brasil, ele leciona Relações Internacionais no IBEMEC, integra a equipe permanente do programa Cartas da Mesa e atua como docente no curso de Certificação em Ciências Políticas da Brasil Paralelo.

Suas análises sobre carga fiscal e liberdade econômica deram destaque a Gianturco entre comentaristas que questionam como os governos cobram e aplicam recursos públicos. O apoio de Musk ampliou seu alcance internacional e reforçou sua presença no debate político contemporâneo.

O histórico crítico de Musk com os impostos

O bilionário já havia se manifestado sobre tributação e exposto suas posições sobre a cobrança de impostos de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos e em outros países. Em 2021, anunciou que pagaria mais de US$11 bilhões em taxas naquele ano, em resposta direta às críticas da senadora democrata Elizabeth Warren.

Warren havia acusado Musk de "se aproveitar de todo mundo" depois que ele recebeu o título de Pessoa do Ano pela revista TIME. A senadora defendia que pessoas com grandes fortunas deveriam contribuir com uma parcela maior da carga tributária e pedia reformas no código tributário para garantir essa contribuição maior.

Musk respondeu que ele próprio pagava impostos substanciais, contestando a narrativa de evasão fiscal.

Em novembro de 2025, Musk fez uma das maiores doações da história: 5,7 bilhões de dólares. O gesto também pode reduzir sua obrigação tributária futura e ilustra como o sistema tributário americano, concentrado na renda anual, permite que bilionários com riqueza principalmente vinculada a ações e investimentos minimizem suas contribuições ano a ano.

Esse sistema não tributa ganhos não realizados, o que cria uma lacuna entre riqueza real e renda tributável.

O novo papel de Musk no governo americano

Em 20 de janeiro de 2025, Musk assumiu uma posição no novo governo dos Estados Unidos, com a responsabilidade de otimizar os gastos federais e examinar como o dinheiro público é aplicado. Assim, suas críticas sobre impostos passaram à ação prática.

A trajetória de Musk nessa frente, porém, teve reviravoltas, e ele deixou o governo Trump após criticar um projeto de lei tributário, o que irritou autoridades da Casa Branca. O episódio evidencia as tensões entre sua retórica libertária sobre impostos e as complexidades políticas de sua implementação na administração federal.

A vida

Kierkegaard deixou uma reflexão sobre a vida: "Só pode ser compreendida olhando-se para trás"

Segundo ele, a vida só ganha sentido quando revisitada

02/11/2026 13h44

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Imagem: Micah Hoover/Wikimedia Commons.

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A reflexão do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard sobre a vida ecoa na trajetória de qualquer adulto: ela só ganha sentido quando revisitada, embora precise ser vivida sempre de frente.

Essa tensão entre compreender o passado e agir no presente marca o dilema de quem toma decisões sem saber o resultado, mas só entende o que fez depois que tudo já aconteceu. Assumir o próprio histórico com maturidade depende menos de prever o futuro e mais de dar nome ao que já ficou para trás.

Quando a pessoa consegue enxergar padrões em suas escolhas antigas, reduz a sensação de confusão e ganha base mais sólida para decisões novas.

Por que os desvios do caminho revelam lógica só depois

Um trajeto cheio de curvas aparentemente erradas muitas vezes faz sentido apenas com o tempo. Olhar para essas etapas sem se prender a culpa ou remorso ajuda a identificar como a pessoa se comporta, sem que isso vire desculpa para ficar parado no presente.

Revisitar o próprio percurso não deveria funcionar como armadilha de nostalgia. Serve, em vez disso, como ponto de apoio — algo concreto em que se apoiar enquanto segue adiante. Dar atenção ao que é real agora, em vez de se perder em cenários que poderiam ter acontecido, tende a trazer mais equilíbrio diante das dificuldades do dia a dia.

A liberdade que exige conviver com a incerteza

A sensação de ter vários caminhos possíveis pela frente, sem nenhuma garantia de acerto, costuma gerar desconforto. Nenhuma escolha vem com certificado prévio de sucesso, e essa falta de garantias é o preço da liberdade.

Conviver com essa incerteza, em vez de ficar paralisado por ela, torna possível um compromisso genuíno com a própria trajetória. Esse tipo de postura ajuda a encarar mudanças importantes — troca de emprego, mudança de cidade, início de um relacionamento — sem a expectativa irreal de eliminar todo risco antes de agir.

 

Do entendimento para a ação do dia a dia

Admitir que escolhas antigas, mesmo as equivocadas, ajudaram a formar quem a pessoa é hoje costuma fortalecer a confiança em decisões futuras. Esse processo não elimina o medo de repetir erros, mas ajuda a situá-los no tempo certo — como parte de um aprendizado já encerrado.

Quem incorpora as próprias marcas de percurso lida melhor com imprevistos e sustenta projetos pessoais e profissionais em bases menos frágeis. Passar da reflexão para a prática pede paciência: falhas antigas não desaparecem de um dia para o outro, e cobrar perfeição imediata costuma ter efeito contrário.

Ao longo da vida, Kierkegaard desenvolveu a ideia dos três estágios da existência — estético, ético e religioso —, culminando na fé como forma mais elevada de vida. Crítico da Igreja Luterana dinamarquesa, dedicou-se à construção de uma filosofia cristã alternativa e usou vários pseudônimos para abordar diferentes perspectivas filosóficas.

Atitudes que sustentam essa mudança

Direcionar energia para metas possíveis, em vez de ficar só analisando o que já passou, é o que transforma teoria em rotina. Reconhecer decisões imperfeitas tomadas no passado, definir objetivos claros alinhados aos valores adquiridos com a experiência e celebrar pequenos progressos cotidianos sem exigir certezas imediatas sobre o futuro — essas práticas fazem diferença concreta na vida.

Quando alguém consegue olhar para trás com discernimento, sem se prender à culpa, e agir no presente sem exigir garantias. Descobre que a reflexão e a ação não são opostas, mas etapas complementares de uma mesma jornada.

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