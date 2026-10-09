Oceano desapareceu da Terra entre continentes e cientistas revelam marcas da história

Um oceano antigo que se extinguiu deixou uma marca gravitacional no planeta: uma anomalia de 106 metros abaixo do padrão esperado no Oceano Índico. A descoberta mostra como eventos tectônicos de milhões de anos atrás continuam influenciando medições de satélite realizadas hoje e alterando o campo gravitacional terrestre de forma mensurável e permanente.

A região conhecida como Baixo Geoide do Oceano Índico (IOGL) estende-se ao sul da Índia, próximo ao Sri Lanka, e tem uma gravidade ligeiramente mais fraca do que o padrão teórico. O valor de 106 metros não corresponde a uma depressão física visível. Um navio poderia atravessar a área sem registrar qualquer desnível na água.

O valor indica quanto a gravidade local se desvia do modelo matemático que descreve a forma da Terra.

Como a gravidade preserva histórias geológicas

O geoide é a superfície que os oceanos assumiriam se apenas a gravidade e a rotação terrestre atuassem, sem interferência de ondas, ventos ou correntes. Como a massa não se distribui uniformemente dentro do planeta, essa superfície apresenta altos e baixos.

No IOGL, a atração gravitacional é mais fraca porque a densidade em profundidade difere significativamente da encontrada em outras regiões oceânicas. Essa diferença de densidade resulta de eventos ocorridos há aproximadamente 140 milhões de anos. O Oceano Tétis, que separava grandes blocos continentais, começou a desaparecer quando a Placa Indiana avançou em direção ao norte.

A crosta oceânica situada entre a Índia e a Ásia mergulhou no manto através de um processo chamado subducção, iniciando uma transformação geológica de escala planetária.

Marcas profundas de um continente que se moveu

Conforme o Oceano Tétis encolhia e desaparecia completamente, a colisão continental que se seguiu contribuiu para formar o Himalaia, uma das cadeias montanhosas mais altas do mundo. Porém, o desaparecimento da água na superfície não eliminou as consequências de profundidade.

Partes frias e densas da antiga crosta oceânica continuaram descendo pelo manto terrestre durante dezenas de milhões de anos, interferindo na circulação de material muito abaixo da superfície.

Esses fragmentos rochosos em movimento alteraram permanentemente a distribuição interna de massa do planeta, deixando uma impressão gravitacional que persiste até hoje. Em pesquisas de campo, cientistas perfuraram quase 30 pontos sob uma cidade de vinhedos e encontraram aproximadamente 104,5 milhões de toneladas de ilita.

Para reconstruir a sequência de eventos, pesquisadores usaram simulações geodinâmicas que recuaram aproximadamente 140 milhões de anos no passado. Os modelos computacionais acompanharam os movimentos das placas tectônicas e testaram como os antigos fragmentos do Tétis modificaram a distribuição de densidade no interior terrestre.

Uma memória geológica registrada na gravidade

A anomalia gravitacional não está necessariamente concentrada sob o centro do IOGL. Estruturas rochosas a centenas de quilômetros de distância também contribuem para o padrão observado pelos satélites. Essa descoberta demonstra que o planeta preserva, em sua estrutura profunda, uma memória geológica de eventos antigos, registrada na distribuição de massa que molda a gravidade medida hoje.