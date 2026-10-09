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Oceano desapareceu da Terra entre continentes e cientistas revelam marcas da história

Sumiço deixou uma marca gravitacional no planeta

Henrique Cesaretti

09/10/2026 - 12h09
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Um oceano antigo que se extinguiu deixou uma marca gravitacional no planeta: uma anomalia de 106 metros abaixo do padrão esperado no Oceano Índico. A descoberta mostra como eventos tectônicos de milhões de anos atrás continuam influenciando medições de satélite realizadas hoje e alterando o campo gravitacional terrestre de forma mensurável e permanente.

A região conhecida como Baixo Geoide do Oceano Índico (IOGL) estende-se ao sul da Índia, próximo ao Sri Lanka, e tem uma gravidade ligeiramente mais fraca do que o padrão teórico. O valor de 106 metros não corresponde a uma depressão física visível. Um navio poderia atravessar a área sem registrar qualquer desnível na água.

O valor indica quanto a gravidade local se desvia do modelo matemático que descreve a forma da Terra.

Como a gravidade preserva histórias geológicas

O geoide é a superfície que os oceanos assumiriam se apenas a gravidade e a rotação terrestre atuassem, sem interferência de ondas, ventos ou correntes. Como a massa não se distribui uniformemente dentro do planeta, essa superfície apresenta altos e baixos.

No IOGL, a atração gravitacional é mais fraca porque a densidade em profundidade difere significativamente da encontrada em outras regiões oceânicas. Essa diferença de densidade resulta de eventos ocorridos há aproximadamente 140 milhões de anos. O Oceano Tétis, que separava grandes blocos continentais, começou a desaparecer quando a Placa Indiana avançou em direção ao norte.

A crosta oceânica situada entre a Índia e a Ásia mergulhou no manto através de um processo chamado subducção, iniciando uma transformação geológica de escala planetária.

 

Marcas profundas de um continente que se moveu

Conforme o Oceano Tétis encolhia e desaparecia completamente, a colisão continental que se seguiu contribuiu para formar o Himalaia, uma das cadeias montanhosas mais altas do mundo. Porém, o desaparecimento da água na superfície não eliminou as consequências de profundidade.

Partes frias e densas da antiga crosta oceânica continuaram descendo pelo manto terrestre durante dezenas de milhões de anos, interferindo na circulação de material muito abaixo da superfície.

Esses fragmentos rochosos em movimento alteraram permanentemente a distribuição interna de massa do planeta, deixando uma impressão gravitacional que persiste até hoje. Em pesquisas de campo, cientistas perfuraram quase 30 pontos sob uma cidade de vinhedos e encontraram aproximadamente 104,5 milhões de toneladas de ilita.

Para reconstruir a sequência de eventos, pesquisadores usaram simulações geodinâmicas que recuaram aproximadamente 140 milhões de anos no passado. Os modelos computacionais acompanharam os movimentos das placas tectônicas e testaram como os antigos fragmentos do Tétis modificaram a distribuição de densidade no interior terrestre.

Uma memória geológica registrada na gravidade

A anomalia gravitacional não está necessariamente concentrada sob o centro do IOGL. Estruturas rochosas a centenas de quilômetros de distância também contribuem para o padrão observado pelos satélites. Essa descoberta demonstra que o planeta preserva, em sua estrutura profunda, uma memória geológica de eventos antigos, registrada na distribuição de massa que molda a gravidade medida hoje.

Astronomia

Nuvem gigante de 1800 km aparece na superfície de Marte e pouco depois desaparece

O fenômeno intriga cientistas.

09/10/2026 13h12

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NASA

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Todos os dias, antes do amanhecer, uma faixa de gelo com até 1800 km de extensão surge no céu marciano e some horas depois, no período da tarde. O fenômeno acontece perto do vulcão Arsia Mons, e intriga cientistas por não seguir o padrão conhecido de formação de nuvens em atmosferas planetárias.

Um artigo publicado na revista Nature Geoscience na quarta-feira (7) detalha o comportamento dessa estrutura, batizada de AMEC (Nuvem Alongada de Arsia Mons). A equipe recorreu a dados da sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, combinados com simulações do clima marciano para tentar entender como ela se forma e desaparece com tanta regularidade.

Um gigante gelado perto de um vulcão

Arsia Mons tem cerca de 20 km de altura e fica numa região a oeste do planeta. Mesmo esticada por quilômetros de extensão, a nuvem raramente ultrapassa 200 km de largura, o que reforça seu formato alongado e incomum.

A presença dessa massa gelada se repete em certa época do ano marciano, quando o hemisfério sul do planeta atravessa estações mais quentes. Ela nasce ainda no escuro e evapora conforme o Sol avança no céu, num ciclo que intrigou os autores do estudo desde o início das observações feitas pela Mars Express.

O papel do vento e do relevo

Quando correntes de ar encontram a elevação do vulcão, são obrigadas a subir — e, nesse processo, o ar esfria de forma abrupta. Segundo o resumo do artigo científico, essa queda térmica pode chegar a 30 °C em cerca de dez minutos, criando um ambiente propício ao congelamento do vapor presente na atmosfera.

O ponto que chamou atenção da equipe de pesquisa foi outro: os cristais parecem surgir sem a ajuda de partículas como grãos de poeira, que costumam servir de base para o gelo se formar. Esse processo recebe o nome de nucleação homogênea, algo já previsto na teoria, mas raramente comprovado em ambientes naturais.

Como os pesquisadores testaram a ideia

Para verificar se essa explicação fazia sentido, a equipe incluiu esse mecanismo específico nos modelos que recriam a atmosfera de Marte. O resultado reproduziu características da nuvem que os modelos tradicionais não davam conta de explicar sozinhos, o que deu força à hipótese levantada no estudo. Embora os resultados ofereçam uma explicação para o comportamento singular da nuvem, o trabalho se baseia em observações e simulações computacionais, representando um avanço sem significar que todos os detalhes de sua formação estejam definitivamente esclarecidos.

Em um comentário publicado junto ao artigo, a pesquisadora Milena Corcos destacou que os achados abrem caminho importante para investigações futuras. Os resultados reforçam que esse tipo de nucleação pode ter peso maior do que se imaginava na formação de nuvens em outros pontos de Marte — e ajudar a compreender processos atmosféricos e dinâmicas semelhantes em atmosferas de diferentes planetas.

Aberta ou fechada?

O que diz a psicologia sobre dormir com a porta fechada e por que não é recomendado

Psicologia relaciona o hábito à forma como o cérebro humano lida com a privacidade e o controle do próprio espaço

09/10/2026 11h33

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Foto: cottonbro studio/Pexels

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Dormir com a porta fechada não significa agir por medo ou insegurança. A psicologia relaciona o hábito à forma como o cérebro humano lida com a privacidade e o controle do próprio espaço.

O hábito, porém, traz uma desvantagem fisiológica: ao longo da noite, o ar do quarto fica progressivamente mais carregado de dióxido de carbono. Esse acúmulo de CO interfere na qualidade do sono e no desempenho do corpo no dia seguinte.

Estudos mostram que a mesma porta que oferece sensação psicológica de segurança pode reduzir o tempo de descanso profundo, e a solução é simples: deixar uma abertura.

Privacidade, controle e segurança segundo a psicologia

Paredes, cômodos e portas funcionam como limites que cada pessoa usa para decidir quando quer estar acessível e quando prefere se isolar. Essa é a base da teoria sobre privacidade desenvolvida pelo psicólogo Irwin Altman, da Universidade de Utah. A teoria vê o gesto não como sinal de fragilidade, mas como ferramenta legítima de controle ambiental.

O psicólogo Benjamin Meagher, do Colégio Hope, chegou a conclusões parecidas ao pesquisar a relação emocional das pessoas com suas moradias. Privacidade, proteção e recuperação emocional apareceram entre os benefícios mais citados. Isso sugere que um cômodo fechado funciona como refúgio simbólico dentro do lar.

Trancar o quarto à noite pode ser apenas um gesto de regular o próprio ambiente, sem relação alguma com insegurança ou trauma.

Por que o hábito não define a personalidade

Gostar de dormir atrás de uma porta trancada não funciona como diagnóstico de nada específico sobre quem faz isso. Há quem feche o quarto por puro hábito familiar, outros porque têm animais circulando pela casa, e ainda quem apenas prefira menos ruído vindo do corredor.

Controlar o espaço pode contribuir para o bem-estar, mas isso não significa que a porta fechada indique equilíbrio emocional ou uma personalidade mais segura.

Fatores como rotina, convivência e até o layout da casa pesam tanto quanto qualquer traço de personalidade nessa escolha. A privacidade e a sensação de controle podem contribuir para o bem-estar, mas a personalidade não pode ser diagnosticada a partir de uma porta.

O efeito do ar parado durante a noite

Enquanto a psicologia explica o lado simbólico do hábito, a física do ar dentro de um cômodo fechado conta outra história. Uma pessoa adulta expira, em média, 250 mililitros de dióxido de carbono por minuto enquanto dorme. Sem nenhuma saída para esse gás, a concentração sobe de forma constante ao longo da noite.

Estudos realizados entre 2018 e 2025 documentam concentrações acima de 1.300 partes por milhão de CO em quartos sem ventilação com duas ou mais pessoas. Esse nível está associado a sono mais raso, mais despertares no meio da madrugada, menos tempo em sono profundo e pior desempenho cognitivo no dia seguinte.

Entre os fatores ambientais analisados nos quartos — temperatura, ruído e partículas no ar — o CO foi o que mais prejudicou a eficiência do descanso noturno.

Como o excesso de CO interfere no sono

O gás em excesso estimula receptores do tronco encefálico responsáveis por monitorar a qualidade do ar respirado. Essa ativação deixa o sistema nervoso simpático mais alerta justamente no momento em que o corpo deveria estar relaxando e favorece a liberação de cortisol — o hormônio ligado ao estresse.

O resultado prático é um sono fragmentado por microdespertares que a pessoa nem sempre percebe ao acordar. Esses despertares breves durante a noite prejudicam tanto a duração quanto a profundidade do repouso, deixando o indivíduo cansado mesmo após oito horas de cama.

O que a ventilação muda na prática

Um estudo publicado na revista científica Indoor Air, conduzido pela Universidade de Tecnologia de Eindhoven com 17 voluntários saudáveis acompanhados por cinco noites seguidas, comparou as duas situações diretamente. Com porta ou janela aberta, o nível médio de CO ficou em 717 partes por milhão; com tudo fechado, esse número saltou para 1.150 partes por milhão.

Pesquisa conduzida pela Universidade Técnica da Dinamarca encontrou resultados semelhantes e reforçou que manter alguma abertura no quarto durante a noite reduz esse acúmulo de forma mensurável.

Antes de dormir, deixe uma fresta na porta ou a janela entreaberta. Isso ajuda a manter o ar circulando até o amanhecer e pode melhorar a qualidade do sono.

Trancar o quarto por hábito não precisa virar motivo de preocupação psicológica. Acordar cansado, com a cabeça pesada ou sem energia pode indicar que o ar parado pesa mais que a sensação de segurança. Nesse caso, deixar uma pequena fresta pode transformar noites de sono raso em noites reparadoras.

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