Perder o medo de pagar mico gera 3 benefícios para o seu cérebro, segundo psicoterapeuta - Imagem gerada por IA

Superar o medo de se expor publicamente ao falar em uma reunião, usar roupas chamativas ou pronunciar uma palavra de forma errada, ativa mecanismos cerebrais e traz benefícios para o bem-estar mental. A psicoterapeuta Britt Frank explica que esse exercício de tolerância desencadeia três transformações específicas no cérebro e na vida cotidiana de quem consegue praticá-lo.

O medo de fazer o ridículo surge de um impulso evolutivo profundo: os seres humanos são animais sociais e a pertença ao grupo é crucial para a sobrevivência. Quando alguém imagina que pode se tornar alvo de ridicularização, o corpo responde com estresse e alterações fisiológicas — é uma reação ancestral, não uma fraqueza pessoal.

A preocupação com o julgamento alheio costuma impedir as pessoas de experimentar situações novas e, com frequência, faz com que percam oportunidades.

Ampliação da tolerância a situações desafiadoras

O primeiro benefício emerge quando a pessoa reconhece que cometer um erro em público não é uma catástrofe. Tropeçar nas palavras durante uma apresentação, pronunciar incorretamente um termo ou não saber a resposta para uma pergunta gera momentos de constrangimento, mas são experiências comuns e passageiras.

Quando alguém enfrenta esses instantes com naturalidade e até humor, as pessoas ao redor geralmente respondem com empatia e cumplicidade em vez de julgamento severo.

Ao praticar esse enfrentamento, a pessoa desconstrói a crença de que o ridículo é intolerável. Com isso, cresce a tolerância a novas experiências e diminui a necessidade compulsiva de evitar situações potencialmente constrangedoras, o que abre portas para desafios profissionais, sociais e pessoais que antes pareciam intransponíveis.

Ativação da neuroplasticidade cerebral

O segundo ganho está ligado à capacidade do cérebro de se transformar a partir de novas vivências e aprendizados — um processo conhecido como neuroplasticidade. Segundo Britt Frank, ao sair da zona de conforto e experimentar algo inédito, a pessoa força o cérebro a abandonar o piloto automático e criar novas conexões neurais.

Essa reorganização neural não afeta apenas a capacidade de lidar com situações constrangedoras — ela potencializa a aprendizagem geral, melhora a memória e aumenta a flexibilidade cognitiva. O cérebro literalmente se remodela para processar novos desafios, tornando-se mais resiliente e adaptável a mudanças futuras.

Recuperação do instinto de brincar na vida adulta

O terceiro benefício traz de volta uma atividade que a maioria abandona na transição da infância para a idade adulta: o brincar. Quando uma pessoa consegue encarar situações potencialmente embaraçosas com leveza e disposição lúdica, recupera a capacidade de se divertir mesmo diante da possibilidade de falhar. Essa atitude abre espaço para experimentar sem a rigidez do medo.

Pesquisas demonstram que o jogo e a brincadeira em adultos geram bem-estar psicológico significativo e reduzem o estresse. Quando alguém consegue rir de seus próprios erros e encarar desafios com espírito lúdico em vez de com pânico. Muda fundamentalmente sua relação com o fracasso — transformando-o de ameaça a oportunidade de aprendizado.