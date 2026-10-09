Ponte de 1,18 km e 18 metros de largura vai custar R$ 207 milhões e unir dois estados do Nordeste - Foto: Nemanja Ciric/Pexels

Uma ponte de R$ 207 milhões vai conectar Alagoas e Sergipe sobre o Rio São Francisco antes do fim de 2026. A estrutura entre Penedo e Neópolis, na BR-349/AL/SE, deve eliminar o gargalo logístico causado pelas balsas e transformar o acesso entre os dois estados nordestinos.

Com 1,18 km de comprimento e 18 metros de largura, a estrutura foi projetada para acomodar veículos, ciclistas e pedestres em faixas de rolamento distintas, acostamentos e passeio para circulação segura.

A obra também prevê um vão central navegável para manter o fluxo tradicional da região e permitir a circulação contínua de embarcações pelo Rio São Francisco.

Estágio atual da obra e prazo de entrega

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra havia alcançado 50% de execução em abril, com 46 das 68 estacas instaladas. O cronograma prevê a conclusão em dezembro de 2026, mas a data pode mudar conforme avancem a estrutura, a pavimentação, a iluminação e os sistemas de segurança.

As próximas fases incluem a pavimentação, a iluminação e a instalação de sistemas de segurança. Essas etapas podem alterar o calendário de entrega, e em março, os pilares e as pré-lajes já haviam sido finalizados, avanço estrutural necessário para manter o cronograma previsto.

Transformações econômicas e turísticas esperadas

A ponte reposiciona Penedo como polo estratégico de articulação entre Alagoas e Sergipe, especialmente com a chegada do novo aeroporto que a prefeitura está implementando no município. A integração entre a infraestrutura aeroportuária e a rodoviária tende a ampliar o fluxo de turistas e a estimular permanências mais longas na região.

Na logística, a redução do tempo de travessia facilitará o transporte de produtos entre os estados e reduzirá os custos operacionais. Essa melhora pode atrair distribuidoras, empresas de logística e novos empreendimentos para a região, com impactos diretos na economia local.

Para os trabalhadores que fazem essa travessia diariamente, o fim das longas filas nas balsas representará uma mudança na locomoção regional.