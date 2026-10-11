Quer morar de graça na Argentina? Vaga inclui trabalho em fazenda e cuidados com uma criança - Foto: Jeronimo Borra/Pexels

<p>Um centro de permacultura no sul da Argentina procura voluntários para morar de graça em troca de trabalho em uma fazenda orgânica, cuidados com uma criança e participação em atividades comunitárias. A oportunidade está listada na plataforma Workaway e atrai pessoas interessadas em sustentabilidade e técnicas ancestrais de construção.</p>

<p>O projeto funciona em Trevelin, município da Patagônia argentina, e opera há mais de dez anos. A localidade oferece um cenário de lagos, montanhas e rios e serve de base para uma chacra autossustentável, que produz alimentos e vegetais ecológicos.</p><div style="max-width: 540px; margin: 1.2em auto; border: 1px solid rgb(222, 222, 222); border-radius: 12px; overflow: hidden; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 1px 4px;"><a href="https://www.instagram.com/p/DCfPwalMnRS/" style="display:block;text-decoration:none;color:#000000;font-family:-apple-system,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif" target="_blank" rel="noopener"><div style="padding:14px 16px"><div style="font-size:11px;font-weight:600;color:#999999;letter-spacing:0.5px;text-transform:uppercase"> Instagram</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600; line-height: 1.4; margin-top: 6px;">Publicação no Instagram</div><div style="font-size:13px;color:#737373;line-height:1.4;margin-top:4px">Ver essa publicação no Instagram </div></div></a></div><p><br></p>

<h2>A infraestrutura e o cotidiano no centro</h2>

<p>A casa principal foi construída com técnicas ancestrais, usando barro (cob) e fardos de palha. O projeto se adapta às estações do ano com áreas de camping no verão e abrigo nos meses mais frios. O local conta com banheiros secos e chuveiros alimentados por energia solar, o que reforça a proposta de vida ecológica.</p>

<p>Os voluntários participam de trabalhos agrícolas na horta orgânica. Do plantio de árvores frutíferas, de tarefas de bioconstrução para expandir os espaços comunitários e do cuidado ocasional de uma criança de oito anos. Para isso, é preciso ter afinidade com crianças e disposição para passar tempo brincando.</p>

<p>Eles também participam de cerimônias tradicionais mensais de temazcal e realizam trabalho físico constante, com aprendizado prático sobre sustentabilidade.</p>

<h2>Quem pode se candidatar e como chegar</h2>

<p>O período mínimo de permanência é de duas a três semanas. Os candidatos precisam demonstrar compromisso, responsabilidade e flexibilidade para conviver em um ambiente familiar. Também devem respeitar a política de resíduo zero, que proíbe plásticos descartáveis, latas, embalagens contaminantes e cigarros no local.</p>

<p>Para chegar, o aeroporto de Esquel é o terminal aéreo mais próximo, com conexões diárias com Buenos Aires. Outra opção é voar até San Carlos de Bariloche e seguir de ônibus até Esquel. De lá, colectivos locais fazem o trajeto final até Trevelin. O acesso ao centro de permacultura é feito a pé ou por transporte privado.</p>

<p>Interessados podem consultar todos os detalhes e enviar candidatura pela plataforma Workaway.</p>