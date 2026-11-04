Quer morar no Havaí? Casa procura motoristas e oferece acomodação e alimentação

Um pai solteiro que vive no Havaí busca motoristas entre 18 e 50 anos para ajudar em casa em troca de quarto privado, refeições e atividades gratuitas. O trabalho envolve tarefas domésticas e levar dois filhos à escola, com jornada de 20 horas semanais e três dias de folga.

A oportunidade, publicada na plataforma Worldpackers, é para um pai com quatro filhos. Três ainda moram com ele: uma adolescente de 17 anos e dois meninos, de 14 e 11 anos. Como o anfitrião trabalha desde cedo e às vezes durante a noite inteira, precisa de alguém para cuidar dos momentos críticos da rotina familiar.

As responsabilidades do voluntário

A tarefa principal é acompanhar o menino de 11 anos nos horários de entrada e saída da escola. A rotina diária inclui acordar a criança por volta das 7 da manhã, ajudá-la a se preparar e levá-la até a parada de ônibus, a cerca de 3,2 quilômetros da casa.

À tarde, o motorista busca os dois meninos na escola. Além disso, ajuda a arrumar as camas, brinca com eles e participa dos cuidados gerais da casa. Com isso, o anfitrião pode cumprir seus compromissos profissionais sem se preocupar com a logística familiar.

O que a casa oferece em troca

A acomodação inclui quarto privado, três refeições diárias — café da manhã, almoço e jantar — e acesso gratuito à lavanderia. O voluntário também pode usar bicicletas para explorar os arredores e tem acesso a pranchas de surfe e aulas gratuitas nas praias locais.

O anfitrião oferece traslado do aeroporto, cozinha equipada para o preparo de refeições, internet de alta velocidade e espaço de trabalho para quem atua remotamente. A casa fica à beira do oceano, perto de várias praias, o que permite atividades ao ar livre nos dias de folga.

O voluntário recebe 20 horas de trabalho por semana e três dias livres para descanso ou passeios.

Requisitos e custos

A oportunidade exige que os interessados tenham entre 18 e 50 anos, dominem inglês básico e possuam visto ou cidadania norte-americana. É possível se candidatar individualmente, em casal ou em dupla.

O voluntário arca com passagens aéreas, seguro de viagem, transporte interno e despesas de visto. O anfitrião pede que os participantes mantenham a limpeza, sejam educados e respeitem as regras de convivência. O programa combina trabalho, acomodação e experiência de intercâmbio no Havaí.

Como o trabalho remoto se encaixa nesta oportunidade

A casa oferece internet de alta velocidade e um espaço de trabalho para quem trabalha remotamente. O voluntário pode manter um emprego ou outra atividade profissional durante a estadia, desde que cumpra as 20 horas semanais de tarefas domésticas e transporte das crianças nos horários combinados.

Como essas responsabilidades se concentram principalmente nas manhãs e tardes, ficam períodos intermediários livres para o trabalho remoto.

O que significa "três dias livres" na prática desta semana

Com as 20 horas semanais distribuídas entre manhãs e tardes, o voluntário tem três dias livres para descansar e explorar a região. Como a casa fica à beira do oceano, perto de várias praias, pode aproveitar esse período para fazer aulas de surfe gratuitas, andar de bicicleta pelos arredores e participar de outras atividades locais.

O modelo combina as responsabilidades familiares com tempo de lazer e descanso.

Quando esta oportunidade pode não funcionar para você

A oportunidade exige visto ou cidadania norte-americana válidos, e sem essa documentação, o candidato não pode estar legalmente nos Estados Unidos. Além disso, as refeições incluídas podem não atender a pessoas com restrições alimentares muito rígidas.

A cozinha equipada permite preparar as próprias refeições, mas isso depende de uma conversa prévia com o anfitrião sobre os alimentos disponíveis e as preferências do voluntário.